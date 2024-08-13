Galatasaray’dan Inter’e transfer çalımı! Abdülkerim’in yerine gelecek

Sanchez ve Nelsson için özellikle İngiliz ekipleri sarı kırmızılı yönetime yoğun baskı yaparken, teknik direktör Okan Buruk iki futbolcunun da satışına karşı çıkıyor.

Kısa süre önce sağ bek için Elias Jelert'i ve Gabriel Sara'yı uzun süreli taksitlerle transfer eden Galatasaray'ın Abdülkerim'den tek seferde ciddi bir bonservis bedeli kazanmak istediği konuşuluyor.

ZEZE HAMLESİ Aslan, Abdülkerim'in Arabistan'a gitmesi durumunda Nantes forması giyen 19 yaşındaki stoper Nathan Zeze'yi transfer edecek.

Yeni Asır'ın haberine göre sarı kırmızılılar, genç savunmacı için 10 milyon Euro'ya yakın bir teklif yaptı.