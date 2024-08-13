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Galatasaray'dan Inter'e transfer çalımı! Abdülkerim'in yerine gelecek

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Takıma bir stoper takviyesi yapmayı planlayan sarı kırmızılılar flaş bir ismi gündemine aldı. Aslan, transferin gerçekleşmesi halinde Abdülkerim Bardakcı ile yollarını ayıracak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 15:40 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 15:40
Galatasaray’dan Inter’e transfer çalımı! Abdülkerim’in yerine gelecek

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Dış transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da gündeme şimdi de stoper transferi geldi.

Galatasaray’dan Inter’e transfer çalımı! Abdülkerim’in yerine gelecek

Sarı kırmızılılar, A Milli Takım'ın da yıldızı olan savunmacı Abdülkerim Bardakcı'ya özellikle Suudi Arabistan'dan gelen teklifler sonrası, B planını belirledi.

Galatasaray’dan Inter’e transfer çalımı! Abdülkerim’in yerine gelecek

SAVUNMA HATTINA TEKLİFLER YAĞIYOR

Abdülkerim dışında Galatasaray'ın diğer stoperleri Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'a da teklifler olduğu iddia ediliyor.

Galatasaray’dan Inter’e transfer çalımı! Abdülkerim’in yerine gelecek

Sanchez ve Nelsson için özellikle İngiliz ekipleri sarı kırmızılı yönetime yoğun baskı yaparken, teknik direktör Okan Buruk iki futbolcunun da satışına karşı çıkıyor.

Galatasaray’dan Inter’e transfer çalımı! Abdülkerim’in yerine gelecek

Kısa süre önce sağ bek için Elias Jelert'i ve Gabriel Sara'yı uzun süreli taksitlerle transfer eden Galatasaray'ın Abdülkerim'den tek seferde ciddi bir bonservis bedeli kazanmak istediği konuşuluyor.

Galatasaray’dan Inter’e transfer çalımı! Abdülkerim’in yerine gelecek

ZEZE HAMLESİ

Aslan, Abdülkerim'in Arabistan'a gitmesi durumunda Nantes forması giyen 19 yaşındaki stoper Nathan Zeze'yi transfer edecek.

Galatasaray’dan Inter’e transfer çalımı! Abdülkerim’in yerine gelecek

Yeni Asır'ın haberine göre sarı kırmızılılar, genç savunmacı için 10 milyon Euro'ya yakın bir teklif yaptı.

Galatasaray’dan Inter’e transfer çalımı! Abdülkerim’in yerine gelecek

Ayrıca Nantes'a yapılan Nathan Zeze teklifinde ciddi bir sonraki satış hakkı da bulunuyor.

Galatasaray’dan Inter’e transfer çalımı! Abdülkerim’in yerine gelecek

GELECEĞE YATIRIM OLACAK

Yaklaşık bir ay önce İtalyan ekibi Inter, Zeze için Nantes'a 13 milyon Euro'luk bir teklif yapmış, ancak Fransız ekibi transfere sıcak bakmamıştı.

Galatasaray’dan Inter’e transfer çalımı! Abdülkerim’in yerine gelecek

Genç futbolcudan ileriki yıllarda patlama bekleyen sarı kırmızılı kurmaylar, transferin gerçekleşmesi için tüm imkanlarını seferber etti.

Galatasaray’dan Inter’e transfer çalımı! Abdülkerim’in yerine gelecek

Geçen sezon Nantes ekibinin A Takımı'na yükselen Zeze, Ligue 1'de 14 maça çıktı.

Galatasaray’dan Inter’e transfer çalımı! Abdülkerim’in yerine gelecek

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