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Galatasaray'ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar kadrosunu bek ve kanat takviyeleriyle güçlendirmek isterken, eski yıldızlar da taşın altına elini koyuyor. Bu doğrultuda Okan Buruk'un transferdeki gözdesi için harekete geçildi ve ikna turları başladı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 11:49 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 11:49
Galatasaray’ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı. İlk hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşan sarı kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray’ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı

Aslan'a galibiyeti getiren goller, geçtiğimiz sezonun gol kralı Mauro Icardi ve yeni transfer Michy Batshuayi'den geldi.

Galatasaray’ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı

ICARDI KALDIĞI YERDEN DEVAM

Galatasaray'ın Hatayspor karşısında akan oyunda pozisyon bulmakta zorlandığı dakikalarda Mauro Icardi sahne aldı. Arjantinli golcü takımına kazandırdığı penaltıyla geri dönüşün fitilini ateşledi.

Galatasaray’ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı

Mauro, Barış Alper Yılmaz ve Hakim Ziyech'e attığı gollük paslarla da takımın pozisyona girmesinde etkili oldu.

Galatasaray’ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı

BATSMAN MERHABA DEDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de başladığı nöbetçi golcülüğe Galatasaray'da da devam etti.

Galatasaray’ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı

Birçok maçta sonradan oyuna girerek Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Belçikalı golcü, ilk maçında aynı tarifeyi uyguladı.

Galatasaray’ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı

GÖZLER KONYA MAÇINDA

Galatasaray ligin ikinci maçında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda mücadelenin hazırlıkları da başlarken teknik direktör Okan Buruk'un, Young Boys maçını da düşünerek kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.

Galatasaray’ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı

Süper Kupa maçında Beşiktaş karşısında ağır yenilgi alan Aslan'da; Berkan Kutlu, Nelsson ve Kerem Aktürkoğlu kulübeye çekilmişti.

Galatasaray’ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı

Sarı kırmızılılarda Konyaspor maçıyla birlikte Gabriel Sara ve Jelert'in 11'e dahil olması bekleniyor.

Galatasaray’ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kadrosuna sol bek, kanat ve bir orta saha takviyesi daha yapması beklenen Galatasaray'da girişimler devam ediyor.

Galatasaray’ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı

Teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada transferin son güne kadar devam edeceğini belirtmişti.

Galatasaray’ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı

ZAHA İÇİN GERİ SAYIM

Transfer görüşmeleri sebebiyle Süper Lig'in açılış maçı olan Hatayspor mücadelesinde kadroya alınmayan Wilfried Zaha için İngiltere'den talipler olduğu biliniyordu. Zaha'nın eski kulübü Crystal Palace'la yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınamadığı iddia edilirken, ibre bu sezon İngiltere Premier Ligi'ne çıkan Leicester City'ye çevrilmişti.

Galatasaray’ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı

Leicester'la yapılan pazarlıklarda artık sona gelindiği, iki kulübün bugün ortak noktada buluşmalarının beklendiği bilgisine ulaşıldı.

Galatasaray’ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA İLGİ BÜYÜK

Rus ekibi Spartak Moskova'nın peşinde olduğu konuşulan Kerem Aktürkoğlu'na, Suudi Arabistan takımlarının da ilgisi olduğu öne sürüldü.

Galatasaray’ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı

Kariyeri açısından Galatasaray'dan ayrılması halinde Avrupa futbolundan uzaklaşmak istemediği ifade edilen Milli futbolcu için Arabistan'dan yıllık 8 milyon Euro'luk bir teklif geldiği iddia ediliyor.

Galatasaray’ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı

YENİ KANAT MELO'DAN!

Aslan'da Wilfried Zaha ile yolların ayrılması beklenirken, Sarı-Kırmızılılar kanat transferi için hemen düğmeye bastı. Alınan bilgiye göre teknik direktör Okan Buruk'un, Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Jhon Arias'ı istediği öğrenildi.

Galatasaray’ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı

Kolombiyalı futbolcu, Fluminense'nin önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Kulübüyle sözleşmesi 2026'da bitecek Arias, sağ kanat pozisyonunun yanı sıra hücumda solda ve forvette de oynayabiliyor.

Galatasaray’ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı

FELIPE MELO'DAN BİLGİ ALDILAR

Fluminense'nin yıldızlarından Jhon Arias'ı en iyi tanıyanların başında, elbette bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo geliyor. Yeşil-Kırmızılılar'da Arias'la birlikte forma giyen Melo'nun, Kolombiyalı futbolcu ile ilgili tüm bilgileri, teknik direktör Okan Buruk ve kurmaylarıyla paylaştığı öğrenildi.

Galatasaray’ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı

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