Galatasaray’ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA İLGİ BÜYÜK Rus ekibi Spartak Moskova'nın peşinde olduğu konuşulan Kerem Aktürkoğlu'na, Suudi Arabistan takımlarının da ilgisi olduğu öne sürüldü.

Kariyeri açısından Galatasaray'dan ayrılması halinde Avrupa futbolundan uzaklaşmak istemediği ifade edilen Milli futbolcu için Arabistan'dan yıllık 8 milyon Euro'luk bir teklif geldiği iddia ediliyor.

YENİ KANAT MELO'DAN!



Aslan'da Wilfried Zaha ile yolların ayrılması beklenirken, Sarı-Kırmızılılar kanat transferi için hemen düğmeye bastı. Alınan bilgiye göre teknik direktör Okan Buruk'un, Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Jhon Arias'ı istediği öğrenildi.

Kolombiyalı futbolcu, Fluminense'nin önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Kulübüyle sözleşmesi 2026'da bitecek Arias, sağ kanat pozisyonunun yanı sıra hücumda solda ve forvette de oynayabiliyor.

FELIPE MELO'DAN BİLGİ ALDILAR Fluminense'nin yıldızlarından Jhon Arias'ı en iyi tanıyanların başında, elbette bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo geliyor. Yeşil-Kırmızılılar'da Arias'la birlikte forma giyen Melo'nun, Kolombiyalı futbolcu ile ilgili tüm bilgileri, teknik direktör Okan Buruk ve kurmaylarıyla paylaştığı öğrenildi.