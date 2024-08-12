Galatasaray’ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı. İlk hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşan sarı kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı. İlk hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşan sarı kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Aslan'a galibiyeti getiren goller, geçtiğimiz sezonun gol kralı Mauro Icardi ve yeni transfer Michy Batshuayi'den geldi.
ICARDI KALDIĞI YERDEN DEVAM
Galatasaray'ın Hatayspor karşısında akan oyunda pozisyon bulmakta zorlandığı dakikalarda Mauro Icardi sahne aldı. Arjantinli golcü takımına kazandırdığı penaltıyla geri dönüşün fitilini ateşledi.
Mauro, Barış Alper Yılmaz ve Hakim Ziyech'e attığı gollük paslarla da takımın pozisyona girmesinde etkili oldu.
BATSMAN MERHABA DEDİ
Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de başladığı nöbetçi golcülüğe Galatasaray'da da devam etti.
Birçok maçta sonradan oyuna girerek Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Belçikalı golcü, ilk maçında aynı tarifeyi uyguladı.
GÖZLER KONYA MAÇINDA
Galatasaray ligin ikinci maçında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda mücadelenin hazırlıkları da başlarken teknik direktör Okan Buruk'un, Young Boys maçını da düşünerek kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.
Süper Kupa maçında Beşiktaş karşısında ağır yenilgi alan Aslan'da; Berkan Kutlu, Nelsson ve Kerem Aktürkoğlu kulübeye çekilmişti.
Sarı kırmızılılarda Konyaspor maçıyla birlikte Gabriel Sara ve Jelert'in 11'e dahil olması bekleniyor.
TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Kadrosuna sol bek, kanat ve bir orta saha takviyesi daha yapması beklenen Galatasaray'da girişimler devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada transferin son güne kadar devam edeceğini belirtmişti.
ZAHA İÇİN GERİ SAYIM
Transfer görüşmeleri sebebiyle Süper Lig'in açılış maçı olan Hatayspor mücadelesinde kadroya alınmayan Wilfried Zaha için İngiltere'den talipler olduğu biliniyordu. Zaha'nın eski kulübü Crystal Palace'la yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınamadığı iddia edilirken, ibre bu sezon İngiltere Premier Ligi'ne çıkan Leicester City'ye çevrilmişti.
Leicester'la yapılan pazarlıklarda artık sona gelindiği, iki kulübün bugün ortak noktada buluşmalarının beklendiği bilgisine ulaşıldı.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NA İLGİ BÜYÜK
Rus ekibi Spartak Moskova'nın peşinde olduğu konuşulan Kerem Aktürkoğlu'na, Suudi Arabistan takımlarının da ilgisi olduğu öne sürüldü.
Kariyeri açısından Galatasaray'dan ayrılması halinde Avrupa futbolundan uzaklaşmak istemediği ifade edilen Milli futbolcu için Arabistan'dan yıllık 8 milyon Euro'luk bir teklif geldiği iddia ediliyor.
YENİ KANAT MELO'DAN!
Aslan'da Wilfried Zaha ile yolların ayrılması beklenirken, Sarı-Kırmızılılar kanat transferi için hemen düğmeye bastı. Alınan bilgiye göre teknik direktör Okan Buruk'un, Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Jhon Arias'ı istediği öğrenildi.
Kolombiyalı futbolcu, Fluminense'nin önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Kulübüyle sözleşmesi 2026'da bitecek Arias, sağ kanat pozisyonunun yanı sıra hücumda solda ve forvette de oynayabiliyor.
FELIPE MELO'DAN BİLGİ ALDILAR
Fluminense'nin yıldızlarından Jhon Arias'ı en iyi tanıyanların başında, elbette bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo geliyor. Yeşil-Kırmızılılar'da Arias'la birlikte forma giyen Melo'nun, Kolombiyalı futbolcu ile ilgili tüm bilgileri, teknik direktör Okan Buruk ve kurmaylarıyla paylaştığı öğrenildi.