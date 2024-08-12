Fenerbahçe’den Ada çıkarması! Manchester City’nin yıldızı gündemde

Fenerbahçe'de Yönetici Acun Ilıcalı'nın kısa süre içerisinde sportif direktör Mario Branco ile birlikte İngiltere'ye giderek burada temaslarda bulunacağı belirtildi.

İkilinin ilk olarak Londra'da Chelsea'li yetkililer ile Romeo Lavia ve Lesley Ugochukwu'dan birini kiralamak için masaya oturacağı kaydedildi.



