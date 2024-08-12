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Fenerbahçe'den Ada çıkarması! Manchester City'nin yıldızı gündemde

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde sportif direktör Mario Branco, Asbaşkan Acun Ilıcalı ile birlikte İngiltere'ye gidiyor. İkili orta saha transferi için Chelsea ve Manchester City ile görüşmelerde bulunacak. İşte listedeki isimler...

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 16:32 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 16:32
Fenerbahçe’den Ada çıkarması! Manchester City’nin yıldızı gündemde

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Fenerbahçe'de Yönetici Acun Ilıcalı'nın kısa süre içerisinde sportif direktör Mario Branco ile birlikte İngiltere'ye giderek burada temaslarda bulunacağı belirtildi.

Fenerbahçe’den Ada çıkarması! Manchester City’nin yıldızı gündemde

İkilinin ilk olarak Londra'da Chelsea'li yetkililer ile Romeo Lavia ve Lesley Ugochukwu'dan birini kiralamak için masaya oturacağı kaydedildi.

Fenerbahçe’den Ada çıkarması! Manchester City’nin yıldızı gündemde

Maviler'in teknik patronu Enzo Maresca'nin, Ugochukwu'nun gönderilmesine daha sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe’den Ada çıkarması! Manchester City’nin yıldızı gündemde

KALVIN PHILLIPS GÜNDEMDE

Acun Ilıcalı ve Mario Branco'nun İngiltere'deki tek adresi Londra olmayacak. Fenerbahçe, Manchester City'den Kalvin Phillips'i radarına aldı.

Fenerbahçe’den Ada çıkarması! Manchester City’nin yıldızı gündemde

İngiliz yıldız geçtiğimiz sezon da Sarı-Lacivertliler'in listesindeydi. Phillips, ikinci yarıyı West Ham'da kiralık olarak geçirdi.

Fenerbahçe’den Ada çıkarması! Manchester City’nin yıldızı gündemde

GUARDIOLA DÜŞÜNMÜYOR

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Guardiola'nın planları arasında bulunmuyor. Hem City Yönetimi hem de Phillips, gelecek tekliflere açık. Kanarya'nın, başarılı futbolcunun maliyet durumu araştırdıktan sonra teklif yapıp yapmamaya karar vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe’den Ada çıkarması! Manchester City’nin yıldızı gündemde

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