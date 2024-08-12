Fenerbahçe’den Ada çıkarması! Manchester City’nin yıldızı gündemde

Fenerbahçe'de Yönetici Acun Ilıcalı'nın kısa süre içerisinde sportif direktör Mario Branco ile birlikte İngiltere'ye giderek burada temaslarda bulunacağı belirtildi.
Fenerbahçe'de Yönetici Acun Ilıcalı'nın kısa süre içerisinde sportif direktör Mario Branco ile birlikte İngiltere'ye giderek burada temaslarda bulunacağı belirtildi.
İkilinin ilk olarak Londra'da Chelsea'li yetkililer ile Romeo Lavia ve Lesley Ugochukwu'dan birini kiralamak için masaya oturacağı kaydedildi.
Maviler'in teknik patronu Enzo Maresca'nin, Ugochukwu'nun gönderilmesine daha sıcak baktığı belirtildi.
KALVIN PHILLIPS GÜNDEMDE
Acun Ilıcalı ve Mario Branco'nun İngiltere'deki tek adresi Londra olmayacak. Fenerbahçe, Manchester City'den Kalvin Phillips'i radarına aldı.
İngiliz yıldız geçtiğimiz sezon da Sarı-Lacivertliler'in listesindeydi. Phillips, ikinci yarıyı West Ham'da kiralık olarak geçirdi.
GUARDIOLA DÜŞÜNMÜYOR
28 yaşındaki orta saha oyuncusu Guardiola'nın planları arasında bulunmuyor. Hem City Yönetimi hem de Phillips, gelecek tekliflere açık. Kanarya'nın, başarılı futbolcunun maliyet durumu araştırdıktan sonra teklif yapıp yapmamaya karar vereceği öğrenildi.