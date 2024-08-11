Galatasaray’da Mario Rui sesleri! İtalyanlar duyurdu

Cuma akşamı ligin ikinci haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, ardından Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys deplasmanına gidecek.

Bu iki zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren Aslan, diğer yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Son olarak kadrosunu Gabirel Sara ile güçlendiren Galatasaray'da öncelik sol bek transferine verilmiş durumda.

Napoli Mario Rui ile yolları ayırmak istiyor.

DERRICK KÖHN GÖZE GİREMEDİ

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon transfer olan Derrick Köhn de performansıyla sınıfta kalan isimlerden oldu.

Özellikle savunma anlamında zaafları olan Köhn için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

Mario Rui ve Chiesa

YENİ SOL BEKİ İTALYANLAR DUYURDU

Galatasaray'da bu gelişmeler yaşanırken, İtalyan basını flaş bir haber yayımladı. Buna göre Aslan, Napoli'nin yola devam etmek istemediği Mario Rui ile ilgileniyor.

Haberde; Valladolid'in transferden çekildiği belirtilirken Galatasaray'ın avantajlı konumda olduğu vurgulandı.

33 yaşındaki sol bekin Napoli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, İtalyan kulübünün bonservis bedelinde kolaylık sağlayacağı ifade edildi.