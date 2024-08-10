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Kadıköy'den çıkış yok! Fenerbahçe Adana Demirspor'u 1-0 yenerek sezona 3 puanla başladı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 34. dakikada Edin Dzeko'nun golü ile 1-0 yeneek sezona 3 puanla başladı. Rakip kaleyi 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer korurken genç file bekçisinin performansı takdir topladı. Jose Mourinho'nun sarı kart gördüğü mücadelede Kanarya, zorlu Lille rövanşı öncesinde moral buldu. İşte Fenerbahçe Adana Demirspor maçının önemli anları...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 20:47 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 00:18
Kadıköy’den çıkış yok! Fenerbahçe Adana Demirspor’u 1-0 yenerek sezona 3 puanla başladı

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Şampiyonluk parolasıyla yeni sezona başlayan Fenerbahçe, ilk lig maçında Adana Demirspor'u ağırladı. Sarı lacivertliler binlerce taraftarının önünde rakibini Allan Saint-Maximin'in asisti ve Edin Dzeko'nun golü ile 1-0 yenerek 3 puanı kaptı. İşte Fenerbahçe Adana Demirspor maçının önemli anları...

Edin Dzeko ve Dusan TadicEdin Dzeko ve Dusan Tadic

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Saint-Maximin sol kanattan ceza sahasına girerek pasını Tadic'e aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda top savunmadan geri döndü.

21. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Saint-Maximin'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Deniz Eren Dönmezer, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

34. dakikada Saint-Maximin'in ceza sahasına derinlemesine pasında topla buluşan Dzeko, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

79. dakikada İsmail Yüksek'in orta sahada kaptırdığı topun ardından gelişen pozisyonda Yusuf Barasi'nin pasında topla buluşan Alioui'nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

82. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasına arka direkte iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

85. dakikada Tadic'in sol kanattan ara pasında topla buluşan En-Nesyri'nin karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Deniz Eren Dönmez gole izin vermedi.

90+1. dakikada Fenerbahçe yarı sahasının ortasında Alioui'nin kullandığı serbest vuruşta Çağlar Söyüncü'nün kale çizgisi yakınında uzaklaştırmak istediği top Yusuf Barasi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Allan Saint-Maximin asistle başladıAllan Saint-Maximin asistle başladı

ALLAN SAINT-MAXIMIN'DEN ASİSTLE MERHABA

Fenerbahçe'nin bu sezonki en önemli transferlerinden biri olan Allan Saint-Maximin, taraftarının önünde çıktığı ilk maçta asist yapmayı başardı. Fransız futbolcu 34'üncü dakikada Edin Dzeko'nun attığı golde pası veren isim oldu ve bu alanda ilk çekntiği attı.

Edin Dzeko golleriyle Fenerbahçe'yi taşımaya devam ediyorEdin Dzeko golleriyle Fenerbahçe'yi taşımaya devam ediyor

EDIN DZEKO FIRTINASI SÜRÜYOR

Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko, Şampiyonlar Ligi'nde Lugano ağlarını havalandırmayı başarmış ancak Lille karşısında gol atamamıştı. Boşnak forvet Adana Demirspor'a karşı 34'üncü dakikada yine fileleri sarsarak takımını öne geçirdi. Golcü futbolcunun bu performansı herkesi memnun etti.

Jose Mourinho ilk lig maçında sarı kart gördüJose Mourinho ilk lig maçında sarı kart gördü

JOSE MOURINHO İLK SARI KARTINI GÖRDÜ

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Adana Demirspor ile oynanan ligin ilk maçında sarı kart gördü. Takımının hızlı taç atma isteğinin karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan tarafından kesilmesine sinirlenen Portekizli teknik direktör, itirazda bulundu. Şiddetini artırınca da Karaoğlan sarı kart gösterdi.

Görüntü Bein Sports'tan (TOD TV) alınmıştır.Görüntü Bein Sports'tan (TOD TV) alınmıştır.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Sarı lacivertli ekip karşılaşmanın ilk yarısında İrfan Can Kahveci ile rakip ceza sahası içine girdi. Milli futbolcu topu takım arkadaşlarına çevirmek istedi ancak Andrew Gravillon'a çarptı. Ardından Atilla Karaoğlan'dan penaltı bekleyen sarı lacivertli oyunculara VAR'dan pozisyonun nizami olduğu yönünde karar iletildi ve oyun devam etti.

Fenerbahçeli futbolcular golden sonra sevindiFenerbahçeli futbolcular golden sonra sevindi

İKİ ZORLU MAÇI VAR

Fenerbahçe Adana Demirspor maçının ardından Lille ile Kadıköy'de karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalmak isteyen sarı kacivertliler, binlerce taraftarının önünde sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak. Hafta sonunda ise Göztepe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mavi Şimşekler ise ilk iç saha karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Deniz Eren DönmezerDeniz Eren Dönmezer

ADANA DEMİRSPOR'UN KALESİNDE 15 YAŞINDA KALECİ

Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Adana Demirspor'un kalesini 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer korudu. Genç kaleci karşılaşma boyunca performansıyla dikkat çekti ve birçok pozisyonda rakibe gol fırsatı vermedi.

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