Edin Dzeko golleriyle Fenerbahçe'yi taşımaya devam ediyor EDIN DZEKO FIRTINASI SÜRÜYOR Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko, Şampiyonlar Ligi'nde Lugano ağlarını havalandırmayı başarmış ancak Lille karşısında gol atamamıştı. Boşnak forvet Adana Demirspor'a karşı 34'üncü dakikada yine fileleri sarsarak takımını öne geçirdi. Golcü futbolcunun bu performansı herkesi memnun etti.

Jose Mourinho ilk lig maçında sarı kart gördü JOSE MOURINHO İLK SARI KARTINI GÖRDÜ Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Adana Demirspor ile oynanan ligin ilk maçında sarı kart gördü. Takımının hızlı taç atma isteğinin karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan tarafından kesilmesine sinirlenen Portekizli teknik direktör, itirazda bulundu. Şiddetini artırınca da Karaoğlan sarı kart gösterdi.

Görüntü Bein Sports'tan (TOD TV) alınmıştır.



FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ Sarı lacivertli ekip karşılaşmanın ilk yarısında İrfan Can Kahveci ile rakip ceza sahası içine girdi. Milli futbolcu topu takım arkadaşlarına çevirmek istedi ancak Andrew Gravillon'a çarptı. Ardından Atilla Karaoğlan'dan penaltı bekleyen sarı lacivertli oyunculara VAR'dan pozisyonun nizami olduğu yönünde karar iletildi ve oyun devam etti.

Fenerbahçeli futbolcular golden sonra sevindi İKİ ZORLU MAÇI VAR Fenerbahçe Adana Demirspor maçının ardından Lille ile Kadıköy'de karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalmak isteyen sarı kacivertliler, binlerce taraftarının önünde sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak. Hafta sonunda ise Göztepe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mavi Şimşekler ise ilk iç saha karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Deniz Eren Dönmezer ADANA DEMİRSPOR'UN KALESİNDE 15 YAŞINDA KALECİ Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Adana Demirspor'un kalesini 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer korudu. Genç kaleci karşılaşma boyunca performansıyla dikkat çekti ve birçok pozisyonda rakibe gol fırsatı vermedi.