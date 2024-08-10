Şampiyonluk parolasıyla yeni sezona başlayan Fenerbahçe, ilk lig maçında Adana Demirspor'u ağırladı. Sarı lacivertliler binlerce taraftarının önünde rakibini Allan Saint-Maximin'in asisti ve Edin Dzeko'nun golü ile 1-0 yenerek 3 puanı kaptı. İşte Fenerbahçe Adana Demirspor maçının önemli anları...
Edin Dzeko ve Dusan Tadic
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Saint-Maximin sol kanattan ceza sahasına girerek pasını Tadic'e aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda top savunmadan geri döndü.
21. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Saint-Maximin'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Deniz Eren Dönmezer, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
34. dakikada Saint-Maximin'in ceza sahasına derinlemesine pasında topla buluşan Dzeko, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
79. dakikada İsmail Yüksek'in orta sahada kaptırdığı topun ardından gelişen pozisyonda Yusuf Barasi'nin pasında topla buluşan Alioui'nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
82. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasına arka direkte iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
85. dakikada Tadic'in sol kanattan ara pasında topla buluşan En-Nesyri'nin karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Deniz Eren Dönmez gole izin vermedi.
90+1. dakikada Fenerbahçe yarı sahasının ortasında Alioui'nin kullandığı serbest vuruşta Çağlar Söyüncü'nün kale çizgisi yakınında uzaklaştırmak istediği top Yusuf Barasi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Allan Saint-Maximin asistle başladı
ALLAN SAINT-MAXIMIN'DEN ASİSTLE MERHABA
Fenerbahçe'nin bu sezonki en önemli transferlerinden biri olan Allan Saint-Maximin, taraftarının önünde çıktığı ilk maçta asist yapmayı başardı. Fransız futbolcu 34'üncü dakikada Edin Dzeko'nun attığı golde pası veren isim oldu ve bu alanda ilk çekntiği attı.