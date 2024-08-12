Fenerbahçe, Chelsea’nin genç oyuncusu Lesley Ugochukwu için harekete geçti!

Lesley Ugochukwu

Ada ekibinin, oyuncuyu kiralamak isteyen takımlar için kontrata 30 milyon Euro satın alma opsiyonu maddesi koydurmak istediği de ifade ediliyor. Geçen sezon 15 maça çıkan Fransız ön libero skor üretemedi. 2030'a kadar kontratı bulunan oyuncuya 25 milyon Euro değer biçiliyor.