SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe, Chelsea'nin genç oyuncusu Lesley Ugochukwu için harekete geçti!

Sarı-Lacivertliler, 6 numara transferi için Chelsea’de oynayan Lesley Ugochukwu’yu takibe aldı. Limit probleminden dolayı oyuncunun kiralanabileceği ifade ediliyor.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 06:56 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 06:56
Fenerbahçe, Chelsea’nin genç oyuncusu Lesley Ugochukwu için harekete geçti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kanarya, 6 numara transferine odaklanmış durumda. Fred'in Lugano maçında sakatlanması, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun elini zora sokuyor.

Teknik Direktör Jose MourinhoTeknik Direktör Jose Mourinho

Sofyan Amrabat ve Sander Berge'nin yüksek bonservis bedelleri, Fenerbahçe yönetimini transferde B planına yöneltti. Mourinho'nun yönetimle konuştuğu ve ön libero transferi konusunda fikir birliğine vardığı ifade ediliyor.

Lesley UgochukwuLesley Ugochukwu

Bu isim ise Chelsea'de forma giyen Lesley Ugochukwu. Başkan Ali Koç'un, transfer limitinin aşılmaması için Sportif Direktör Mario Branco'ya talimat verdiği gelen bilgiler arasında. Branco'nun yaşanan limit problemi nedeniyle 20 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibine kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Lesley UgochukwuLesley Ugochukwu

Ada ekibinin, oyuncuyu kiralamak isteyen takımlar için kontrata 30 milyon Euro satın alma opsiyonu maddesi koydurmak istediği de ifade ediliyor. Geçen sezon 15 maça çıkan Fransız ön libero skor üretemedi. 2030'a kadar kontratı bulunan oyuncuya 25 milyon Euro değer biçiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti MYK, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular...
Emekli maaşını artıran 8 formül! Yüksek aylık almak için neler yapılacak? Emekli maaşı nasıl hesaplanacak?
Vakıf Katılım Bankası
Yarısı Bizden kampanyasında dikkat çeken yenilik! Kentsel dönüşümde vatandaşa müjde! Otopark alanı proje dışında kalacak
CHP’nin para kulelerinde iddianame tamam! Başsavcılıktan ’İl binası Hazine’ye devredilsin’’ talebi: Kaftancıoğlu ve 21 şüpheliye ceza yolda
CANLI TAKİP | İran top atışı tatbikatına başladı: ABD’den Tahran’a uçuş yasağı! İsrail psikolojik savaşa yeniliyor: 3 gün sonra sürpriz saldırı
Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Gıda güvenliği için yeni düzenleme! Kesimhaneler kamera ile izlenecek
Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü | Türkiye arabuluculuk için devrede
Kartal yıldızlarıyla uçtu! Beşiktaş Süper Lig’in ilk haftasında Samsunspor’u 2-0 yendi
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de petrol sorusu geceye damga vurdu!
Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nde dumanlar yükseldi! Kim yaptı? Rusya mı Ukrayna mı?
Tuzla’daki bir şantiyede çökme meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti | Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı
Fırtına’dan sessiz başlangıç! Trabzonspor Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
CHP’nin Paris partysine tepkiler dinmiyor: Emekçi cefada başkanlar sefada | Kimin parasıyla Paris’e gittiniz? | İmamoğlu’na tepki büyük
Fenerbahçe, Chelsea’nin genç oyuncusu Lesley Ugochukwu için harekete geçti!
SON DAKİKA