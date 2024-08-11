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van Bronckhorst'tan orta saha sürprizi! Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i netleşti

Süper Lig'de ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Süper Kupa sahibi Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Siyah beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst sahaya süreceği 11'i belirledi. Kara Kartal'da Galatasaray derbisine oranla tek değişiklik yaşanacak. İşte maçla ilgili bilgiler ve muhtemel 11...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 11:19 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 11:19
van Bronckhorst’tan orta saha sürprizi! Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti

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Sezonun ilk resmi maçında Galatasaray karşısında kazanarak Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş, Süper Lig'e odaklandı.

van Bronckhorst’tan orta saha sürprizi! Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti

HOLLANDALI TEKNİK DİREKTÖR İLK MAÇINDA

Samsun'daki mücadele Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst için de bir ilk olacak.

van Bronckhorst’tan orta saha sürprizi! Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti

Teknik direktörlük kariyerindeki 7. kupasını Beşiktaş'ta Süper Kupa'yı kazanarak elde eden Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yeni kariyerinin ilk lig maçına Samsun'da çıkacak.

van Bronckhorst’tan orta saha sürprizi! Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti

BEŞİKTAŞ'TA YENİ SEZONDA 5 TAKVİYE

Geçen sezon kadrodaki bazı oyunculardan istenilen verimi alamayan ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan siyah-beyazlı ekibe, şampiyonluk yarışında önemli oyuncular destek sağlayacak.

van Bronckhorst’tan orta saha sürprizi! Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti

Savunmaya Brezilyalı tecrübeli stoper Gabriel Paulista'yla takviye eden siyah-beyazlı ekip, orta sahada ise Rafa Silva'yla etkili olmaya çalışacak.

van Bronckhorst’tan orta saha sürprizi! Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti

Altın ayakkabılı İtalyan forvet Ciro Immobile'yle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş'ta görev alması Emirhan Topçu da ilk kez siyah-beyazlı formayı Samsun'da giyecek. Can Keleş ise kafilede yer almadı.

van Bronckhorst’tan orta saha sürprizi! Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan siyah-beyazlı ekip, yenilenen kadrosu ve yeni teknik ekibiyle lig şampiyonluğuna ulaşabilmek için mücadele verecek.

van Bronckhorst’tan orta saha sürprizi! Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti

MUHTEMEL 11

Beşiktaş'ın Samsunspor karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor;

MERT

van Bronckhorst’tan orta saha sürprizi! Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti

SVENSSON

van Bronckhorst’tan orta saha sürprizi! Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti

PAULISTA

van Bronckhorst’tan orta saha sürprizi! Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti

COLLEY

van Bronckhorst’tan orta saha sürprizi! Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti

MASUAKU

van Bronckhorst’tan orta saha sürprizi! Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti

MUSRATI

van Bronckhorst’tan orta saha sürprizi! Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti

SALİH

van Bronckhorst’tan orta saha sürprizi! Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti

RAFA SILVA

van Bronckhorst’tan orta saha sürprizi! Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti

RASHICA

van Bronckhorst’tan orta saha sürprizi! Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti

SEMİH

van Bronckhorst’tan orta saha sürprizi! Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti

IMMOBILE

van Bronckhorst’tan orta saha sürprizi! Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti

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van Bronckhorst’tan orta saha sürprizi! Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti
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