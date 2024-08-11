van Bronckhorst’tan orta saha sürprizi! Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti

BEŞİKTAŞ'TA YENİ SEZONDA 5 TAKVİYE



Geçen sezon kadrodaki bazı oyunculardan istenilen verimi alamayan ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan siyah-beyazlı ekibe, şampiyonluk yarışında önemli oyuncular destek sağlayacak.





Savunmaya Brezilyalı tecrübeli stoper Gabriel Paulista'yla takviye eden siyah-beyazlı ekip, orta sahada ise Rafa Silva'yla etkili olmaya çalışacak.





Altın ayakkabılı İtalyan forvet Ciro Immobile'yle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş'ta görev alması Emirhan Topçu da ilk kez siyah-beyazlı formayı Samsun'da giyecek. Can Keleş ise kafilede yer almadı.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF ŞAMPİYONLUK



Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan siyah-beyazlı ekip, yenilenen kadrosu ve yeni teknik ekibiyle lig şampiyonluğuna ulaşabilmek için mücadele verecek.