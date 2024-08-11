van Bronckhorst’tan orta saha sürprizi! Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti

Sezonun ilk resmi maçında Galatasaray karşısında kazanarak Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş, Süper Lig'e odaklandı.
Sezonun ilk resmi maçında Galatasaray karşısında kazanarak Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş, Süper Lig'e odaklandı.
HOLLANDALI TEKNİK DİREKTÖR İLK MAÇINDA
Samsun'daki mücadele Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst için de bir ilk olacak.
Teknik direktörlük kariyerindeki 7. kupasını Beşiktaş'ta Süper Kupa'yı kazanarak elde eden Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yeni kariyerinin ilk lig maçına Samsun'da çıkacak.
BEŞİKTAŞ'TA YENİ SEZONDA 5 TAKVİYE
Geçen sezon kadrodaki bazı oyunculardan istenilen verimi alamayan ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan siyah-beyazlı ekibe, şampiyonluk yarışında önemli oyuncular destek sağlayacak.
Savunmaya Brezilyalı tecrübeli stoper Gabriel Paulista'yla takviye eden siyah-beyazlı ekip, orta sahada ise Rafa Silva'yla etkili olmaya çalışacak.
Altın ayakkabılı İtalyan forvet Ciro Immobile'yle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş'ta görev alması Emirhan Topçu da ilk kez siyah-beyazlı formayı Samsun'da giyecek. Can Keleş ise kafilede yer almadı.
BEŞİKTAŞ'TA HEDEF ŞAMPİYONLUK
Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan siyah-beyazlı ekip, yenilenen kadrosu ve yeni teknik ekibiyle lig şampiyonluğuna ulaşabilmek için mücadele verecek.
MUHTEMEL 11
Beşiktaş'ın Samsunspor karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor;
MERT
SVENSSON
PAULISTA
COLLEY
MASUAKU
MUSRATI