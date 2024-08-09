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Galatasaray'dan çılgın transfer! Liverpool'un yıldızına kanca

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar eksik bölgeler için girişimlerine devam ederken gündeme Liverpool'un yıldızı geldi. Transferin gerçekleşmesi halinde tüm Avrupa Aslan'ı konuşacak. İşte A Spor'un duyurduğu o haber ve detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 15:41 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 15:41
Galatasaray’dan çılgın transfer! Liverpool’un yıldızına kanca

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Son 2 sezonun lig şampiyonu Galatasaray, Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldu sezona şok bir yenilgiyle başladı.

Galatasaray’dan çılgın transfer! Liverpool’un yıldızına kanca

Sarı-kırmızılıların son transferi Gabriel Sara, mücadelenin ardından İstanbul'a geldi.

Galatasaray’dan çılgın transfer! Liverpool’un yıldızına kanca

Görüşmeleri tamamlayan Brezilyalı oyuncu, Cimbom'a imzayı attı. Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini Norwich City'den aldı.

Galatasaray’dan çılgın transfer! Liverpool’un yıldızına kanca

Yönetim, yıldız isim için 18 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu ödemeyi 3 yıl için 9 taksit üzerinden gerçekleştirecek. 5 yıllık sözleşmeye imza atan Sara, senelik 2.750 milyon Euro ücret kazanacak.

Galatasaray’dan çılgın transfer! Liverpool’un yıldızına kanca

Diğer yandan Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray’dan çılgın transfer! Liverpool’un yıldızına kanca

GENİŞ KADRO İSTİYORUZ

Teknik direktör Okan Buruk, "Transfer dönemi bitene kadar gidenler de olabilir, biz de oyuncu alabiliriz. Buna hazır olmamız gerekiyor. Kadromuzu her mevkide en az 2 oyuncunun olduğu geniş bir kadro olarak tutmak istiyoruz.

Galatasaray’dan çılgın transfer! Liverpool’un yıldızına kanca

Burada yaptığımız takviyeler her zaman bizim için önemli. 3 önemli transfer yaptık ama daha oyuncu alabiliriz.

Galatasaray’dan çılgın transfer! Liverpool’un yıldızına kanca

Transfer devam ettiği sürece, ihtiyacımız olduğu sürece. Bu süreçte de o ihtiyaçlarımızı görüyoruz.

Galatasaray’dan çılgın transfer! Liverpool’un yıldızına kanca

Takım 2 senenin şampiyonu ve içimizde çok önemli oyuncular var, çok önemli kadroya sahibiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray’dan çılgın transfer! Liverpool’un yıldızına kanca

Bu bağlamda Galatasaray transfer harekatını hızlandırdı. Sol bek bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, ses getirecek bir imzaya hazırlanıyor.

Galatasaray’dan çılgın transfer! Liverpool’un yıldızına kanca

ROBERTSON BOMBASI

Galatasaray'ın, Liverpool forması giyen Andrew Robertson'ı listesine aldığı iddia edildi.

Galatasaray’dan çılgın transfer! Liverpool’un yıldızına kanca

Tecrübeli sol bek 2017 yılından bu Kırmızılar'ın formasını giyiyor.

Galatasaray’dan çılgın transfer! Liverpool’un yıldızına kanca

Cimbom, kanayan yarasını İskoç yıldız ile iyileştirmeyi planlıyor.

Galatasaray’dan çılgın transfer! Liverpool’un yıldızına kanca

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