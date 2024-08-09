Galatasaray’dan çılgın transfer! Liverpool’un yıldızına kanca

Yönetim, yıldız isim için 18 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu ödemeyi 3 yıl için 9 taksit üzerinden gerçekleştirecek. 5 yıllık sözleşmeye imza atan Sara, senelik 2.750 milyon Euro ücret kazanacak.

Diğer yandan Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.

GENİŞ KADRO İSTİYORUZ Teknik direktör Okan Buruk, "Transfer dönemi bitene kadar gidenler de olabilir, biz de oyuncu alabiliriz. Buna hazır olmamız gerekiyor. Kadromuzu her mevkide en az 2 oyuncunun olduğu geniş bir kadro olarak tutmak istiyoruz.

Burada yaptığımız takviyeler her zaman bizim için önemli. 3 önemli transfer yaptık ama daha oyuncu alabiliriz.