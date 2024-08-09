Galatasaray’dan çılgın transfer! Liverpool’un yıldızına kanca

Son 2 sezonun lig şampiyonu Galatasaray, Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldu sezona şok bir yenilgiyle başladı.
Son 2 sezonun lig şampiyonu Galatasaray, Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldu sezona şok bir yenilgiyle başladı.
Sarı-kırmızılıların son transferi Gabriel Sara, mücadelenin ardından İstanbul'a geldi.
Görüşmeleri tamamlayan Brezilyalı oyuncu, Cimbom'a imzayı attı. Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini Norwich City'den aldı.
Yönetim, yıldız isim için 18 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu ödemeyi 3 yıl için 9 taksit üzerinden gerçekleştirecek. 5 yıllık sözleşmeye imza atan Sara, senelik 2.750 milyon Euro ücret kazanacak.
Diğer yandan Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.
GENİŞ KADRO İSTİYORUZ
Teknik direktör Okan Buruk, "Transfer dönemi bitene kadar gidenler de olabilir, biz de oyuncu alabiliriz. Buna hazır olmamız gerekiyor. Kadromuzu her mevkide en az 2 oyuncunun olduğu geniş bir kadro olarak tutmak istiyoruz.
Burada yaptığımız takviyeler her zaman bizim için önemli. 3 önemli transfer yaptık ama daha oyuncu alabiliriz.
Transfer devam ettiği sürece, ihtiyacımız olduğu sürece. Bu süreçte de o ihtiyaçlarımızı görüyoruz.
Takım 2 senenin şampiyonu ve içimizde çok önemli oyuncular var, çok önemli kadroya sahibiz." ifadelerini kullandı.
Bu bağlamda Galatasaray transfer harekatını hızlandırdı. Sol bek bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, ses getirecek bir imzaya hazırlanıyor.
ROBERTSON BOMBASI
Galatasaray'ın, Liverpool forması giyen Andrew Robertson'ı listesine aldığı iddia edildi.
Tecrübeli sol bek 2017 yılından bu Kırmızılar'ın formasını giyiyor.
Cimbom, kanayan yarasını İskoç yıldız ile iyileştirmeyi planlıyor.