Galatasaray’da Mauro Icardi depremi! Kulübe ihtar gönderdi

Bu başarıları engellemeye çalışacaklarını biliyorduk ama kıskançlığın bu noktaya geleceğini zannetmiyorduk. Olay sadece bana değil, kulüp çalışanlarıma yöneticilerime ve oyuncularıma saldırma, iftiralar atma, hadsiz açıklamalar noktasına geldi.

Bugün itibarıyla bu ahlaksızlara hiçbir tolerans göstermeyeceğimin bilinmesini istiyorum. Buradan onlara şöyle sesleniyorum; masanın altından çıkın saklanmayın!"

ICARDI AÇIKLAMASI Özbek, Mauro Icardi transferindeki sponsorlukların bitip bitmediğinin sorulması üzerine ise şunları söyledi: "Yaptığımız sponsorluk anlaşmalarının bir kısmı devam ediyor. Bir kısmı için de çalışıyoruz.

'SIKINTI YAŞAMAYIZ' Projemizin içinde var. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamayız. Büyük bir kısmı, daha önce yapılan anlaşmalarla sağlanmıştı. Yapacağımız bir anlaşma daha bunu tamamlayacaktır. Icardi önemli oyuncumuz, sistem aynı şekilde devam ediyor."