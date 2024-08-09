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Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Kulübe ihtar gönderdi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sponsorluk anlaşmasında basının sorularını yanıtlayan Dursun Özbek, Icardi ile ilgili gelen soruyu da yanıtladı. Ancak Arjantinli yıldızın o nedenden dolayı kulübe ihtar çektiği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 16:08 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 16:08
Galatasaray’da Mauro Icardi depremi! Kulübe ihtar gönderdi

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özbek, son zamanlarda kulüpten medyaya bilgilerin sızmasıyla ilgili yorum yaparken adeta ateş püskürürken Icardi ile ilgili de konuştu.

Galatasaray’da Mauro Icardi depremi! Kulübe ihtar gönderdi

Özbek, kulübün üzerine oyunlar oynandığını vurgulayarak şunları söyledi: "Son dönemde özellikle sosyal medyadan beslenen, kirli bir yapının Galatasarayımız üzerinde oynadığı oyunları görüyoruz. Buradaki amacı sizlerle paylaşmam gerekiyor; tek bir amaç var, o da son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ın önünü kesmeye çalışmak.

Galatasaray’da Mauro Icardi depremi! Kulübe ihtar gönderdi

Galatasaray'ın yapmaya çalıştıklarını başarması halinde arada oluşacak uçurumun kapanması mümkün değil. İşte bu yüzden akıl almaz iftiralarla ve olmayacak yalanlarla saldırmaya başladılar.

Galatasaray’da Mauro Icardi depremi! Kulübe ihtar gönderdi

Bu başarıları engellemeye çalışacaklarını biliyorduk ama kıskançlığın bu noktaya geleceğini zannetmiyorduk. Olay sadece bana değil, kulüp çalışanlarıma yöneticilerime ve oyuncularıma saldırma, iftiralar atma, hadsiz açıklamalar noktasına geldi.

Galatasaray’da Mauro Icardi depremi! Kulübe ihtar gönderdi

Bugün itibarıyla bu ahlaksızlara hiçbir tolerans göstermeyeceğimin bilinmesini istiyorum. Buradan onlara şöyle sesleniyorum; masanın altından çıkın saklanmayın!"

Galatasaray’da Mauro Icardi depremi! Kulübe ihtar gönderdi

ICARDI AÇIKLAMASI

Özbek, Mauro Icardi transferindeki sponsorlukların bitip bitmediğinin sorulması üzerine ise şunları söyledi: "Yaptığımız sponsorluk anlaşmalarının bir kısmı devam ediyor. Bir kısmı için de çalışıyoruz.

Galatasaray’da Mauro Icardi depremi! Kulübe ihtar gönderdi

'SIKINTI YAŞAMAYIZ'

Projemizin içinde var. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamayız. Büyük bir kısmı, daha önce yapılan anlaşmalarla sağlanmıştı. Yapacağımız bir anlaşma daha bunu tamamlayacaktır. Icardi önemli oyuncumuz, sistem aynı şekilde devam ediyor."

Galatasaray’da Mauro Icardi depremi! Kulübe ihtar gönderdi

ICARDI KULÜBE İHTAR GÖNDERDİ!

Öte yandan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin, sarı-kırmızılı kulüpten alacaklarını talep ettiği iddia edildi.

Galatasaray’da Mauro Icardi depremi! Kulübe ihtar gönderdi

Fanatik'in haberine göre Arjantinli yıldızın, yaklaşık 5 milyon euro'yu bulan gecikmiş alacakları için Galatasaray'a ihtar yazısı gönderdiği bildirildi.

Galatasaray’da Mauro Icardi depremi! Kulübe ihtar gönderdi

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