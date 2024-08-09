Galatasaray’da Mauro Icardi depremi! Kulübe ihtar gönderdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özbek, son zamanlarda kulüpten medyaya bilgilerin sızmasıyla ilgili yorum yaparken adeta ateş püskürürken Icardi ile ilgili de konuştu.
Özbek, kulübün üzerine oyunlar oynandığını vurgulayarak şunları söyledi: "Son dönemde özellikle sosyal medyadan beslenen, kirli bir yapının Galatasarayımız üzerinde oynadığı oyunları görüyoruz. Buradaki amacı sizlerle paylaşmam gerekiyor; tek bir amaç var, o da son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ın önünü kesmeye çalışmak.
Galatasaray'ın yapmaya çalıştıklarını başarması halinde arada oluşacak uçurumun kapanması mümkün değil. İşte bu yüzden akıl almaz iftiralarla ve olmayacak yalanlarla saldırmaya başladılar.