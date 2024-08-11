SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor'da bir stoper transferi daha! Hava toplarında tam bir canavar

Süper Lig'in yanı sıra Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı bir sezon geçirmek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo mavili ekip bugüne kadar kadrosuna kattığı 10 futbolcunun ardından yeni hamleler yapmak üzere kadrosunu güçlendirmek için görüşmelerine hız verdi. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda 22 yaşındaki futbolcuyu gündeme aldı ve teklifini yaptı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 20:22 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 20:22
Trabzonspor’da bir stoper transferi daha! Hava toplarında tam bir canavar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun ardından zirvenin çok uzağında kalan Trabzonspor, yeni bir sayfa açarak yeni döneme merhaba dedi. Yönetimin teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda kadrosuna kattığı futbolculara yenileri eklenmek isteniyor. Gündeme bir yıldız adayı daha geldi.

Arseniy BatagovArseniy Batagov

Trabzonspor bu sezon başında kadrosunu tam 10 futbolcuyla güçlendirdi. Karadeniz temsilcisi şampiyonluğa oynayabilecek bir oyuncu grubu oluşturabilmek adına temaslarını hızlandırdı.

Okay YokuşluOkay Yokuşlu

10 TRANSFER YAPILDI

Bordo mavili ekip bugüne kadar Anthony Nwakaeme, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Denis Draguş, Cihan Çanak, John David Lundstram, Borna Barisic, Stefan Savic, Pedro Malheiro ve Arseniy Batagov'a imza attırdı.

Pedro MalheiroPedro Malheiro

11.5 MİLYON EURO HARCADI

Trabzonspor bu yaz yaptığı transferlere 11.15 milyon euro harcadı. Bonservis ödenen futbolcular için yapılan ödemeler şu şekilde;

Pedro Malheiro: 2 milyon €
Cihan Çanak: 2 milyon €
Ozan Tufan: 2 milyon €
Arseniy Batagov: 1.8 milyon €
Denis Draguş: 1.7 milyon €
Okay Yokuşlu: 1.65 milyon €

Trezeguet Ruzomberok ağlarını havalandırmayı başarmıştıTrezeguet Ruzomberok ağlarını havalandırmayı başarmıştı

SEZONA AVRUPA'DA BAŞLADI

Yeni sezona UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu maçları ile giriş yapan Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla yenerek bir üst tura yükselmeyi başardı.

Rapid Wien'e 1-0 yenilen Trabzonspor, ikinci maçta en az 2 farklı kazanmak zorundaRapid Wien'e 1-0 yenilen Trabzonspor, ikinci maçta en az 2 farklı kazanmak zorunda

Bir sonraki rakibi Rapid Wien olan bordo mavililer, İlk karşılaşmada evinde 1-0 yenilerek büyük avantaj kaybetti. 15 Ağustos'ta Avusturya'da rövanşa çıkacak Fırtına en az 2 farkla kazanmak zorunda.

Abdullah Avcı Abdullah Avcı

HEDEFTE 3 BÖLGE VAR

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takımın güçlenmesi adına bir forvet, 2 orta saha ve bir de stoper alınmasını istedi. Yönetime de listesini iletti. Farklı ülkelerden oyuncuların bulunduğu rapordaki isimler için çok sayıda görüşme yapılıyor.

Stefan SavicStefan Savic

Stefan Savic'in ardından Arseniy Batagov'u kadrosuna katan Trabzonspor'da Stefano Denswil'in durumuna göre yeni bir hamle daha yapılmak isteniyor. Bunun için de çok sayıda futbolcu gözlem altında.

Étienne Youté KinkouéÉtienne Youté Kinkoué

ADRES YİNE FRANSA

Daha önce Batista Mendy'i kadrosuna katan Fırtına'nın gündemine yine Fransa'dan bir oyuncu geldi. Le Havre'de forma giyen Étienne Youté Kinkoué'nin peşine düşen yönetim, ilk teması da gerçekleştirdi.

Étienne Youté KinkouéÉtienne Youté Kinkoué

Kış aylarında geniş listede de bulunan ancak o dönem ekonomik nedenlerle sadece Thomas Meunier takviyesi yapmakta karar kılan yönetim bu kez oldukça ısrarlı. Yıldız oyuncunun şartları sorularak bonservisi konusunda bilgi alındı.

Étienne Youté KinkouéÉtienne Youté Kinkoué

Troyes alt yapısında yetişen Étienne Youté Kinkoué, Inter ve Olympiakos'ta da onyadı. Le Havre'de ise A takım seviyesine yükseldi. Kariyerinde 108 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Tuzla’daki bir şantiyede çökme meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti | Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı
CHP’nin para kulelerinde iddianame tamam! Başsavcılıktan ’İl binası Hazine’ye devredilsin’’ talebi: Kaftancıoğlu ve 21 şüpheliye ceza yolda
Katil İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’ye sahadaki ordu askerlerinden itiraf mektubu: Zaferden uzağız
Sivasspor - Trabzonspor | CANLI
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas TBMM’den dünyaya seslenecek! Katil İsrail’in zulmünde yaralananlar da Meclis’te olacak
Dünya Ankara’daki esir takasını konuşuyor! Neden MİT seçildi? Özel odalar, gözlerden uzak mekan...
Galatasaray’ın yeni bekini duyurdular! Napoli’den geliyor
PKK’nın hain saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik vefatlarının 7’inci yılında anılıyor
Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans
CANLI TAKİP | İran top atışı tatbikatına başladı: ABD’den Tahran’a uçuş yasağı! İsrail psikolojik savaşa yeniliyor: 3 gün sonra sürpriz saldırı
Manisa’da kan donduran kaza! Düğün dönüşü facia... Aynı aileden biri bebek 4 kişi can verdi, 3 ağır yaralı
van Bronckhorst’tan orta saha sürprizi! Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti
Yunanistan’ın uykularını kaçıracak hamle! Resmi Gazete’de yayımlandı! Dalaman’a yeni ana jet üssü
Sırbistan’da darbe alarmı: Vucic geri adım atmadı! Rusya mı Batı mı? Belgrad’da lityum çıkmazı
The Economist’ten bir skandal daha! Bangladeş’teki gösterilere sansür: Filistin bayrağını silip…
SON DAKİKA