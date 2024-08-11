Şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun ardından zirvenin çok uzağında kalan Trabzonspor, yeni bir sayfa açarak yeni döneme merhaba dedi. Yönetimin teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda kadrosuna kattığı futbolculara yenileri eklenmek isteniyor. Gündeme bir yıldız adayı daha geldi.
Arseniy Batagov
Trabzonspor bu sezon başında kadrosunu tam 10 futbolcuyla güçlendirdi. Karadeniz temsilcisi şampiyonluğa oynayabilecek bir oyuncu grubu oluşturabilmek adına temaslarını hızlandırdı.
Okay Yokuşlu
10 TRANSFER YAPILDI
Bordo mavili ekip bugüne kadar Anthony Nwakaeme, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Denis Draguş, Cihan Çanak, John David Lundstram, Borna Barisic, Stefan Savic, Pedro Malheiro ve Arseniy Batagov'a imza attırdı.