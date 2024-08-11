Pedro Malheiro

11.5 MİLYON EURO HARCADI

Trabzonspor bu yaz yaptığı transferlere 11.15 milyon euro harcadı. Bonservis ödenen futbolcular için yapılan ödemeler şu şekilde;

Pedro Malheiro: 2 milyon €

Cihan Çanak: 2 milyon €

Ozan Tufan: 2 milyon €

Arseniy Batagov: 1.8 milyon €

Denis Draguş: 1.7 milyon €

Okay Yokuşlu: 1.65 milyon €