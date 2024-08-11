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Galatasaray'ın yeni bekini duyurdular! Napoli'den geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Derrick Köhn ile yolları ayırmayı planlayan sarı kırmızılılar için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Buna göre Aslan, Napoli'nin Portekizli yıldızıyla ilgileniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 16:52 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 16:52
Galatasaray’ın yeni bekini duyurdular! Napoli’den geliyor

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray yeni sezona 3 puanla başladı. Sarı kırmızılılar sahasında ağırladığı Hatayspor'u son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Galatasaray’ın yeni bekini duyurdular! Napoli’den geliyor

Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri penaltıdan Mauro Icardi ve Michy Batshuayi kaydetti.

Galatasaray’ın yeni bekini duyurdular! Napoli’den geliyor

Cuma akşamı ligin ikinci haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, ardından Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys deplasmanına gidecek.

Galatasaray’ın yeni bekini duyurdular! Napoli’den geliyor

Bu iki zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren Aslan, diğer yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Galatasaray’ın yeni bekini duyurdular! Napoli’den geliyor

Son olarak kadrosunu Gabirel Sara ile güçlendiren Galatasaray'da öncelik sol bek transferine verilmiş durumda.

Galatasaray’ın yeni bekini duyurdular! Napoli’den geliyor

Ancak Galatasaray'ın yeni transfer yapmadan önce kadrosundaki şişkinlikten kurtulması gerekiyor. Bu doğrultuda yıldız isimlerle yolların ayrılması planlanıyor.

Galatasaray’ın yeni bekini duyurdular! Napoli’den geliyor

İLK YOLCU ZAHA

Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklenen performansı veremeyen Wilfried Zaha, Hatayspor maçı kadrosuna da alınmadı.

Galatasaray’ın yeni bekini duyurdular! Napoli’den geliyor

Fildişili yıldız için İngiliz kulüplerinin devreye girdiği öğrenilirken, Leicester City'nin transferde ısrarcı olduğu biliniyor.

Galatasaray’ın yeni bekini duyurdular! Napoli’den geliyor

KEREM AKTÜRKOĞLU DA YOL AYRIMINDA

Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu da ayrılacaklar listesinde yer alıyor. Hatayspor karşılaşmasına kulübede başlayan Kerem'in Süper Kupa maçı devre arasında soyunma odasında hocasıyla tartışma yaşadığı iddia edilmişti.

Galatasaray’ın yeni bekini duyurdular! Napoli’den geliyor

Kerem için başta Rusya kulüplerinin büyük ilgisi bulunurken, Galatasaray'ın 10 milyon euro civarı tekliflere evet demesi bekleniyor.

Galatasaray’ın yeni bekini duyurdular! Napoli’den geliyor

DERRICK KÖHN GÖZE GİREMEDİ

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon transfer olan Derrick Köhn de performansıyla sınıfta kalan isimlerden oldu.

Galatasaray’ın yeni bekini duyurdular! Napoli’den geliyor

Özellikle savunma anlamında zaafları olan Köhn için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

Galatasaray’ın yeni bekini duyurdular! Napoli’den geliyor

YENİ SOL BEKİ İTALYANLAR DUYURDU

Galatasaray'da bu gelişmeler yaşanırken, İtalyan basını flaş bir haber yayımladı. Buna göre Aslan, Napoli'nin yola devam etmek istemediği Mario Rui ile ilgileniyor.

Galatasaray’ın yeni bekini duyurdular! Napoli’den geliyor

Haberde; Valladolid'in transferden çekildiği belirtilirken Galatasaray'ın avantajlı konumda olduğu vurgulandı.

Galatasaray’ın yeni bekini duyurdular! Napoli’den geliyor

33 yaşındaki sol bekin Napoli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, İtalyan kulübünün bonservis bedelinde kolaylık sağlayacağı ifade edildi.

Galatasaray’ın yeni bekini duyurdular! Napoli’den geliyor

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