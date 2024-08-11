Galatasaray’ın yeni bekini duyurdular! Napoli’den geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray yeni sezona 3 puanla başladı. Sarı kırmızılılar sahasında ağırladığı Hatayspor'u son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray yeni sezona 3 puanla başladı. Sarı kırmızılılar sahasında ağırladığı Hatayspor'u son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri penaltıdan Mauro Icardi ve Michy Batshuayi kaydetti.
Cuma akşamı ligin ikinci haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, ardından Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys deplasmanına gidecek.
Bu iki zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren Aslan, diğer yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Son olarak kadrosunu Gabirel Sara ile güçlendiren Galatasaray'da öncelik sol bek transferine verilmiş durumda.
Ancak Galatasaray'ın yeni transfer yapmadan önce kadrosundaki şişkinlikten kurtulması gerekiyor. Bu doğrultuda yıldız isimlerle yolların ayrılması planlanıyor.
İLK YOLCU ZAHA
Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklenen performansı veremeyen Wilfried Zaha, Hatayspor maçı kadrosuna da alınmadı.
Fildişili yıldız için İngiliz kulüplerinin devreye girdiği öğrenilirken, Leicester City'nin transferde ısrarcı olduğu biliniyor.
KEREM AKTÜRKOĞLU DA YOL AYRIMINDA
Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu da ayrılacaklar listesinde yer alıyor. Hatayspor karşılaşmasına kulübede başlayan Kerem'in Süper Kupa maçı devre arasında soyunma odasında hocasıyla tartışma yaşadığı iddia edilmişti.
Kerem için başta Rusya kulüplerinin büyük ilgisi bulunurken, Galatasaray'ın 10 milyon euro civarı tekliflere evet demesi bekleniyor.
DERRICK KÖHN GÖZE GİREMEDİ
Galatasaray'a geçtiğimiz sezon transfer olan Derrick Köhn de performansıyla sınıfta kalan isimlerden oldu.
Özellikle savunma anlamında zaafları olan Köhn için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.
YENİ SOL BEKİ İTALYANLAR DUYURDU
Galatasaray'da bu gelişmeler yaşanırken, İtalyan basını flaş bir haber yayımladı. Buna göre Aslan, Napoli'nin yola devam etmek istemediği Mario Rui ile ilgileniyor.
Haberde; Valladolid'in transferden çekildiği belirtilirken Galatasaray'ın avantajlı konumda olduğu vurgulandı.
33 yaşındaki sol bekin Napoli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, İtalyan kulübünün bonservis bedelinde kolaylık sağlayacağı ifade edildi.