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Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Arda Güler'den olumlu referans

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde gündeme bomba gibi bir isim geldi. A Spor'un haberine göre Kanarya, Real Madrid'in yıldızını gündemine alırken Arda Güler'den iki tarafa da olumlu referans geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 15:36 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 15:36
Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini tek golle geçerek sezona 3 puanla başladı.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya baskılı başlayan sarı-lacivertliler, oyunun sık sık durmasıyla pozisyon üretmekte zorlandı.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

Aradığı golü 34. dakikada Edin Dzeko ile bularak öne geçen Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

İkinci yarıda pozisyon üretmekte zorlanan Fenerbahçe, topun hakimiyetini ise bırakmadı.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

Rakibinin kalesinde ciddi fırsat yaratmasına müsaade etmeyen sarı-lacivertliler, skoru korumayı başardı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

DZEKO LİGE DE AÇILIŞI YAPTI

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, ligde de takımının ilk golünü atan isim oldu.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

Sarı-lacivertlilerin, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lugano'ya karşı oynadığı sezonun ilk resmi maçında 3 golle yıldızlaşan ve takımının yeni sezonda ilk golüne imza atan 38 yaşındaki oyuncu, rövanşta da takımına beraberlik golünü getirmeyi başarmıştı.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

Lugano karşısında toplamda 4 gol atmayı başaran Dzeko, Adana Demirspor müsabakasında da 34. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı ve ligde de takımı adına açılışı yaptı.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

SAINT-MAXIMIN ASİSTLE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, sezona hızlı başladı.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

Sarı-lacivertlilerin transferi için yoğun çaba harcadığı ve büyük beklentiyle takıma katılan 27 yaşındaki oyuncu, ilk lig maçında performansıyla beğeni topladı.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

Fransız futbolcu, Dzeko'nun attığı ilk golde şık bir pasla takım arkadaşını golle buluşturmayı bildi.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

MOURINHO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, 76. dakikada 3 değişikliğe gitti.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

Portekizli teknik adam, 75 dakika ilk 11'ine müdahale etmezken 76. dakikada 3 oyuncu değişikliğiyle oyuna müdahale etti.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

Mourinho, söz konusu dakikada Osayi-Samuel-Mert Müldür, Edin Dzeko-En-Nesyri ve Saint-Maximin-Bartuğ Elmaz değişikliklerini yaptı.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

FERDİ ALKIŞLARLA KENARA GELDİ

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, alkışlarla oyundan çıktı.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

Transferi gündemde olan sol bek oyuncusu, müsabakanın 88. dakikasında yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

Değişiklik esnasında milli futbolcu, taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

MOURINHO İLK LİG MAÇINDA KART GÖRDÜ

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, ligdeki ilk maçında kart gördü.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

Deneyimli teknik adam, müsabakanın 90+3. dakikasında hakeme itiraz nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

Diğer yandan Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

Fred'in eksikliğini hisseden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, yıldız ismin yokluğuna dikkat çekmişti.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

Yönetim sezonun geri kalanında Brezilyalı yıldızın eksikliğini giderecek bir futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

İddialara göre Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'den takım arkadaşı Dani Ceballos'u kadrosuna katmak istiyor.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

Merkez orta sahada forma giyen İspanyol oyuncu, joker yönüyle sarı-lacivertlilerin eksik alanlarını kapatabilecek bir isim olarak dikkat çekiyor.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027 Haziran'da son buluyor.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

Ceballos'un bonservis değeri 6 milyon Euro olarak biliniyor.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

Dani Ceballos geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 27 maça çıktı.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

İspanyol oyuncu bu mücadelelerde 1 gol ve 2 asist üretti.

Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans

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