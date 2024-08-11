Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, beşinci yıldızı takabilmek adına yeni bir başlangıca imza attı. Sarı kırmızılılar, Okan Buruk ile birlikteliğine devam ederken kadrosuna da önemli isimleri kattı.
Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, beşinci yıldızı takabilmek adına yeni bir başlangıca imza attı. Sarı kırmızılılar, Okan Buruk ile birlikteliğine devam ederken kadrosuna da önemli isimleri kattı.
ZIYECH KALDI
Cimbom bu sezon ilk olarak Hakim Ziyech'in opsiyonunu kullanarak takımda kalmasını sağladı. Faslı futbolcunun maaşı 2.85 milyon euro olarak duyuruldu.
JELERT'E 9 MİLYON EURO
Bir süre sessiz kalan Galatasaray'da üçüncü imza Elias Jelert'ten geldi. Danimarkalı futbolcu için Kopenhag'a 9 milyon euro ödeneceği duyuruldu.
SARA İLE REKOR
Orta saha için talepte bulunan Okan Buruk, Gabriel Sara'da karar kıldı. Brezilyalı futbolcu kulüp tarihine geçen 18 milyon euroluk bonservisle birlikte kendini sarı kırmızılı ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
HEDEF MERTENS
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yine orta sahaya takviye yapmayı hedefleyen teknik heyet ve yönetim, Dries Mertens'i ekonomik kullanmak ve zaman zaman dinlendirmek adına hamlesini yaptı.
İLK TEMAS KURULDU
Sarı kırmızılıların gündemine yerli oyuncu kontenjanında da oynayabilecek bir isim gündeme geldi. Lille'den ayrılan ve henüz hiçbir takımla sözleşme imzalamayan Yusuf Yazıcı için ilk temas kuruldu.
Galatasaray da Şampiyonlar Ligi kozuyla 27 yaşındaki maestroyu ikna etmeye çalışıyor ancak bir engel var. Yusuf Yazıcı'nın kısa süre önce dünyaevine girdiği Melisa Aslı Pamuk Yazıcı, Avrupa'da yaşamak ve çocuğunu Türkiye dışında büyütmek istiyor.
EŞİNİN DÜŞÜNCESİ FARKLI
Başarılı futbolcu ise İstanbul fikrine sıcak bakıyor. İşin kilidi güzel oyuncuda. Eğer ikna edilebilirse imzaların atılması yüksek ihtimal olarak görünüyor. Ancak Melis Aslı Pamuk'u Yazıcı'nın İtalya veya Fransa'da yaşamayı arzu ettiği konuşuluyor.
15. FUTBOLCU OLABİLİR
Daha önce lig tarihinde Trabzonspor ve Galatasaray'ın formalarını giymiş 14 futbolcu bulunuyor. Salih Dursun, Ceyhun Gülselam, Rigobert Song, Ceyhun Eriş, Barış Özbek, Abdullah Ercan, Umut Bulut, Luis Pedro Cavanda, Yasin Öztekin, Olcan Adın, Engin Baytar, Sergen Yalçın, Selçuk İnan ve Burak Yılmaz, iki büyük kulübün de formasını terletmiş isimler olmuştu.