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Galatasaray'dan bir bomba daha! Eşi ikna edilebilirse imzalar atılacak

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da birçok isim gündeme gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar, rakiplerini geride bırakabilmek adına verdiği mücadelede yıldız futbolcuyu gündeme aldı. Eğer eşi de ikna edilebilirse imzaların atılması bekleniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 23:05 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 23:05
Galatasaray’dan bir bomba daha! Eşi ikna edilebilirse imzalar atılacak

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Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, beşinci yıldızı takabilmek adına yeni bir başlangıca imza attı. Sarı kırmızılılar, Okan Buruk ile birlikteliğine devam ederken kadrosuna da önemli isimleri kattı.

Hakim ZiyechHakim Ziyech

ZIYECH KALDI

Cimbom bu sezon ilk olarak Hakim Ziyech'in opsiyonunu kullanarak takımda kalmasını sağladı. Faslı futbolcunun maaşı 2.85 milyon euro olarak duyuruldu.

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Michy BatshuayiMichy Batshuayi

BATSHUAYI İLE FORVET İKİLENDİ

İkinci hamle ise Michy Batshuayi oldu. Belçikalı forvet, Fenerbahçe'den ayrılarak Süper Lig'deki 3. büyük takım kariyerine başladı. Yıldıuz oyuncu daha önce Beşiktaş forması da giymişti.

Elias JelertElias Jelert

JELERT'E 9 MİLYON EURO

Bir süre sessiz kalan Galatasaray'da üçüncü imza Elias Jelert'ten geldi. Danimarkalı futbolcu için Kopenhag'a 9 milyon euro ödeneceği duyuruldu.

Gabriel SaraGabriel Sara

SARA İLE REKOR

Orta saha için talepte bulunan Okan Buruk, Gabriel Sara'da karar kıldı. Brezilyalı futbolcu kulüp tarihine geçen 18 milyon euroluk bonservisle birlikte kendini sarı kırmızılı ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Dries MertensDries Mertens

HEDEF MERTENS

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yine orta sahaya takviye yapmayı hedefleyen teknik heyet ve yönetim, Dries Mertens'i ekonomik kullanmak ve zaman zaman dinlendirmek adına hamlesini yaptı.

Yusuf YazıcıYusuf Yazıcı

İLK TEMAS KURULDU

Sarı kırmızılıların gündemine yerli oyuncu kontenjanında da oynayabilecek bir isim gündeme geldi. Lille'den ayrılan ve henüz hiçbir takımla sözleşme imzalamayan Yusuf Yazıcı için ilk temas kuruldu.

Yusuf YazıcıYusuf Yazıcı

16 GOLDE ADI VARDI

Milli futbolcu geçen sezonu 12 gol ve 4 asistle tamamlamasının ardından birçok önemli Avrupa takımını da peşinden koşturmayı başardı.

Melisa Aslı Pamuk Yazıcı ve Yusuf YazıcıMelisa Aslı Pamuk Yazıcı ve Yusuf Yazıcı

VETO YEDİ

Galatasaray da Şampiyonlar Ligi kozuyla 27 yaşındaki maestroyu ikna etmeye çalışıyor ancak bir engel var. Yusuf Yazıcı'nın kısa süre önce dünyaevine girdiği Melisa Aslı Pamuk Yazıcı, Avrupa'da yaşamak ve çocuğunu Türkiye dışında büyütmek istiyor.

Yusuf YazıcıYusuf Yazıcı

EŞİNİN DÜŞÜNCESİ FARKLI

Başarılı futbolcu ise İstanbul fikrine sıcak bakıyor. İşin kilidi güzel oyuncuda. Eğer ikna edilebilirse imzaların atılması yüksek ihtimal olarak görünüyor. Ancak Melis Aslı Pamuk'u Yazıcı'nın İtalya veya Fransa'da yaşamayı arzu ettiği konuşuluyor.

Yusuf Yazıcı iki farklı dönemde Trabzonspor forması giydiYusuf Yazıcı iki farklı dönemde Trabzonspor forması giydi

15. FUTBOLCU OLABİLİR

Daha önce lig tarihinde Trabzonspor ve Galatasaray'ın formalarını giymiş 14 futbolcu bulunuyor. Salih Dursun, Ceyhun Gülselam, Rigobert Song, Ceyhun Eriş, Barış Özbek, Abdullah Ercan, Umut Bulut, Luis Pedro Cavanda, Yasin Öztekin, Olcan Adın, Engin Baytar, Sergen Yalçın, Selçuk İnan ve Burak Yılmaz, iki büyük kulübün de formasını terletmiş isimler olmuştu.

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