Elias Jelert JELERT'E 9 MİLYON EURO Bir süre sessiz kalan Galatasaray'da üçüncü imza Elias Jelert'ten geldi. Danimarkalı futbolcu için Kopenhag'a 9 milyon euro ödeneceği duyuruldu.

Gabriel Sara SARA İLE REKOR Orta saha için talepte bulunan Okan Buruk, Gabriel Sara'da karar kıldı. Brezilyalı futbolcu kulüp tarihine geçen 18 milyon euroluk bonservisle birlikte kendini sarı kırmızılı ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Dries Mertens HEDEF MERTENS Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yine orta sahaya takviye yapmayı hedefleyen teknik heyet ve yönetim, Dries Mertens'i ekonomik kullanmak ve zaman zaman dinlendirmek adına hamlesini yaptı.

Yusuf Yazıcı İLK TEMAS KURULDU Sarı kırmızılıların gündemine yerli oyuncu kontenjanında da oynayabilecek bir isim gündeme geldi. Lille'den ayrılan ve henüz hiçbir takımla sözleşme imzalamayan Yusuf Yazıcı için ilk temas kuruldu.