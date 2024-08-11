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Okan Buruk şoke olacak! Galatasaray'ın görüştüğü yıldıza Beşiktaş kancası

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, bek ve kanat bölgelerine yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürürken gündeme flaş bir isim geldi. Kartal, Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu yıldız isme kancayı taktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 12:41 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 12:41
Okan Buruk şoke olacak! Galatasaray’ın görüştüğü yıldıza Beşiktaş kancası

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Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ve Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Okan Buruk şoke olacak! Galatasaray’ın görüştüğü yıldıza Beşiktaş kancası

Her iki ekip de sezon başlamış olmasına rağmen transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Okan Buruk şoke olacak! Galatasaray’ın görüştüğü yıldıza Beşiktaş kancası

Ezeli rakipler ihtiyaç olan bölgelere takviye yapmak için temaslarını hızlandırmıştı.

Okan Buruk şoke olacak! Galatasaray’ın görüştüğü yıldıza Beşiktaş kancası

Ancak transferde gündem yaratacak bir gelişme yaşandı.

Okan Buruk şoke olacak! Galatasaray’ın görüştüğü yıldıza Beşiktaş kancası

Galatasaray'ın, resmi teklif yaptığı o yıldız için Beşiktaş'ın devreye girdiği öğrendildi.

Okan Buruk şoke olacak! Galatasaray’ın görüştüğü yıldıza Beşiktaş kancası

İşte Fotomaç'ta yer alan haberin detayları...

Okan Buruk şoke olacak! Galatasaray’ın görüştüğü yıldıza Beşiktaş kancası

KARTAL'DAN DIGNE HAMLESİ

Galatasaray'ın uzun süre gündeminde olmasına rağmen sonuç alamadığı 31 yaşındaki sol bek Lucas Digne'ye Beşiktaş talip oldu.

Okan Buruk şoke olacak! Galatasaray’ın görüştüğü yıldıza Beşiktaş kancası

Aston Villa muhabiri Alan Hutton'in haberine göre Fransız yıldız için siyah beyazlılardan menajerler aracılığıyla teklif yapıldı.

Okan Buruk şoke olacak! Galatasaray’ın görüştüğü yıldıza Beşiktaş kancası

Beşiktaş'ın kiralık teklifini cazip bulan Premier Lig ekibi, Fransız yıldızı ikna etmeye çalışıyor.

Okan Buruk şoke olacak! Galatasaray’ın görüştüğü yıldıza Beşiktaş kancası

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Uzun zamandır sol bek arayışlarında olan Galatasaray, bir süredir Lucas Digne'yle ilgileniyordu.

Okan Buruk şoke olacak! Galatasaray’ın görüştüğü yıldıza Beşiktaş kancası

Oyuncunun bu transferi istememesi sonucunda transfer çıkmaza düşmüştü.

Okan Buruk şoke olacak! Galatasaray’ın görüştüğü yıldıza Beşiktaş kancası

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