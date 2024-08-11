Okan Buruk şoke olacak! Galatasaray’ın görüştüğü yıldıza Beşiktaş kancası

Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ve Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ve Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Her iki ekip de sezon başlamış olmasına rağmen transfer görüşmelerini sürdürüyor.
Ezeli rakipler ihtiyaç olan bölgelere takviye yapmak için temaslarını hızlandırmıştı.
Ancak transferde gündem yaratacak bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın, resmi teklif yaptığı o yıldız için Beşiktaş'ın devreye girdiği öğrendildi.
İşte Fotomaç'ta yer alan haberin detayları...
KARTAL'DAN DIGNE HAMLESİ
Galatasaray'ın uzun süre gündeminde olmasına rağmen sonuç alamadığı 31 yaşındaki sol bek Lucas Digne'ye Beşiktaş talip oldu.
Aston Villa muhabiri Alan Hutton'in haberine göre Fransız yıldız için siyah beyazlılardan menajerler aracılığıyla teklif yapıldı.
Beşiktaş'ın kiralık teklifini cazip bulan Premier Lig ekibi, Fransız yıldızı ikna etmeye çalışıyor.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ
Uzun zamandır sol bek arayışlarında olan Galatasaray, bir süredir Lucas Digne'yle ilgileniyordu.
Oyuncunun bu transferi istememesi sonucunda transfer çıkmaza düşmüştü.