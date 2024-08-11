Abdullah Avcı: Savic’i sakatlığı nedeniyle çıkarmak zorunda kaldık

Karşılaşmada zaman zaman etkili olsa da takım olarak çok da organize görünmeyen Karadeniz temsilcisi, Rapid Wien ile oynayacağı rövanş öncesinde moral bulmayı da başaramadı.

Abdullah Avcı

"TRABZONSPOR DA VAZGEÇMEZ BEN DE"

Karşılaşma sonrasında konuşan Teknik Direktör Abdullah Avcı; "Stefan Savic'i sakatlığından dolayı çıkardık. İlk 35 dakika her şey iyiydi. Sonra top kayıpları başladı. İkinci yarı daha domine olmamız gerekirken gel gitli bir oyun ortaya çıktı. Girdiğimiz pozisyonlar da var rakibe verdiğimiz de. Kazanmak istiyorduk ama olmadı. Eksiklerimiz var. Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez. Ben de vazgeçmem. Çalışmaya ve daha iyi olmaya devam edeceğiz. Rakibi de tebrik ediyorum. Kazanamadığımız için üzgünüz. Perşembe için başımızı kaldırmalıyız." dedi.