Giovanni van Bronckhorst: Geliştirmemiz gereken noktalar var

Yeni transferleri ile sezona şampiyonluk parolası ile giren Beşiktaş, ilk maçında Samsunspor'u 2-0 yendi. Siyah beyazlılar ilk yarıda attığı gollerle 3 puan almayı başardı ve sezona galibiyetle başladı.
Yeni transferleri ile sezona şampiyonluk parolası ile giren Beşiktaş, ilk maçında Samsunspor'u 2-0 yendi. Siyah beyazlılar ilk yarıda attığı gollerle 3 puan almayı başardı ve sezona galibiyetle başladı.
Mücadelede Kartal'ı Rafa Silva 31'de öne geçirdi. Kontratakla golü bulan Portekizli yıldızın ardından sahneye çıkan isim bir başka yeni transfer Gabriel Paulista oldu. Brezilyalı savunmacı 36'da skoru 2-0'a taşıdı.
İkinci yarıda zaman zaman zorlanan ve maç genelinde de pozisyonlar vermesine rağmen Beşiktaş, bu skorla sahadan galibiyet alarak ayrılmasını başardı.
GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN NOKTALAR VAR
Karşılaşma sonrasında konuşan Giovanni van Bronckhorst; "Sonuçtan dolayı çok mutluyuz. Zor bir maçtı. Samsunspor da çok iyi mücadele verdi. Doğru oyun oynama şansı pek bulamadık zeminden dolayı. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Takımım çok daha üst düzeyde olacak. Haftaya evimizde oynayacağız. Çok fazla oyunun içinde değildik. Yapmamız gereken pas hataları yaptık. 2-0'ı koruduk. Onana'yı oyuna alıp iki 6 ile oynadık. Emirhan ile 5'li defansa geçtik. Bu da daha fazla savunma yapmamıza ve savunmacı ile oynamamıza neden oldu. İyi de savunma yaptık ve kazandık. Daha stabil oyun için değişiklikler yapıyorum. Gerektiği zaman kullanacağımız oyuncula var. Bugünkü değişiklikler böyle oldu" dedi.