Giovanni van Bronckhorst: Geliştirmemiz gereken noktalar var

Giovanni van Bronckhorst

GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN NOKTALAR VAR

Karşılaşma sonrasında konuşan Giovanni van Bronckhorst; "Sonuçtan dolayı çok mutluyuz. Zor bir maçtı. Samsunspor da çok iyi mücadele verdi. Doğru oyun oynama şansı pek bulamadık zeminden dolayı. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Takımım çok daha üst düzeyde olacak. Haftaya evimizde oynayacağız. Çok fazla oyunun içinde değildik. Yapmamız gereken pas hataları yaptık. 2-0'ı koruduk. Onana'yı oyuna alıp iki 6 ile oynadık. Emirhan ile 5'li defansa geçtik. Bu da daha fazla savunma yapmamıza ve savunmacı ile oynamamıza neden oldu. İyi de savunma yaptık ve kazandık. Daha stabil oyun için değişiklikler yapıyorum. Gerektiği zaman kullanacağımız oyuncula var. Bugünkü değişiklikler böyle oldu" dedi.