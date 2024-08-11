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Giovanni van Bronckhorst: Geliştirmemiz gereken noktalar var

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Mücadelede Kartal'ı galibiyete göütren golleri Rafa Silva ve Gabriel Paulista'dan geldi. Karşılaşmanın ardından konuşan Giovanni van Bronckhorst "Geliştirmemiz gereken noktalar var. Takımım çok daha üst düzeyde olacak. Haftaya evimizde oynayacağız." dedi. Hollandalı antrenör ayrıca zemine de tepki göstererek istedikleri oyunu yansıtamadıklarını dile getirdi.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 00:26 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 00:32
Giovanni van Bronckhorst: Geliştirmemiz gereken noktalar var

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Yeni transferleri ile sezona şampiyonluk parolası ile giren Beşiktaş, ilk maçında Samsunspor'u 2-0 yendi. Siyah beyazlılar ilk yarıda attığı gollerle 3 puan almayı başardı ve sezona galibiyetle başladı.

Giovanni van BronckhorstGiovanni van Bronckhorst

Mücadelede Kartal'ı Rafa Silva 31'de öne geçirdi. Kontratakla golü bulan Portekizli yıldızın ardından sahneye çıkan isim bir başka yeni transfer Gabriel Paulista oldu. Brezilyalı savunmacı 36'da skoru 2-0'a taşıdı.

Giovanni van BronckhorstGiovanni van Bronckhorst

İkinci yarıda zaman zaman zorlanan ve maç genelinde de pozisyonlar vermesine rağmen Beşiktaş, bu skorla sahadan galibiyet alarak ayrılmasını başardı.

Giovanni van BronckhorstGiovanni van Bronckhorst

GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN NOKTALAR VAR

Karşılaşma sonrasında konuşan Giovanni van Bronckhorst; "Sonuçtan dolayı çok mutluyuz. Zor bir maçtı. Samsunspor da çok iyi mücadele verdi. Doğru oyun oynama şansı pek bulamadık zeminden dolayı. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Takımım çok daha üst düzeyde olacak. Haftaya evimizde oynayacağız. Çok fazla oyunun içinde değildik. Yapmamız gereken pas hataları yaptık. 2-0'ı koruduk. Onana'yı oyuna alıp iki 6 ile oynadık. Emirhan ile 5'li defansa geçtik. Bu da daha fazla savunma yapmamıza ve savunmacı ile oynamamıza neden oldu. İyi de savunma yaptık ve kazandık. Daha stabil oyun için değişiklikler yapıyorum. Gerektiği zaman kullanacağımız oyuncula var. Bugünkü değişiklikler böyle oldu" dedi.

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