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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Gabriel Paulista devam edemedi

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Gabriel Paulista şoku yaşandı. Brezilyalı futbolcu, Marius ile girdiği pozisyonda ayağını ters bastı ve kendini yere bıraktı. 4. dakikadaki pozisyon sonrasında kendini deneyen sambacı, oyuna devam edemedi ve ikinci yarıya çıkamadı.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 22:57 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 00:13
Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Gabriel Paulista devam edemedi

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Yeni sezonun ilk lig maçına Samsun deplasmanında çıkan Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın sakatlığıyla sarsıldı. Deneyimli stoper, Marius ile girdiği ikili mücadelede ayağını ters bastı.

Gabriel PaulistaGabriel Paulista

Kendini yere bırakan yıldız oyuncu için sağlık ekipleri gelip müdahalede bulundu. Paulista kendisini birkaç dakika denese de sonrasında devam edemedi ve ikinci yarıya çıkamadı. Brezilyalı oyuncu karşılaşmada bir de gol attı. Yıldız futbolcunun yerine Necip Uysal girdi.

Gabriel PaulistaGabriel Paulista

"DEVAM ETMEK İSTEDİM"

Maçtan sonra konuşan Paulista "Zor bir maç oynadık. Topla oynamak için zor olan sert bir zeminde oynadık. Bileğim burkuldu o pozisyonda ama oyuna devam etmek istedim. 3 puana yardımcı olmak istedim. Devam edemeyeceğimi anlayınca devre arasında değişiklik oldu. Gördüğümüz ilgi bizi çok memnun etti. Ailemi ve beni. Gol sevinci de içimden geldi." sözlerini sarfetti.

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