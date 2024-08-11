Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Gabriel Paulista devam edemedi

Kendini yere bırakan yıldız oyuncu için sağlık ekipleri gelip müdahalede bulundu. Paulista kendisini birkaç dakika denese de sonrasında devam edemedi ve ikinci yarıya çıkamadı. Brezilyalı oyuncu karşılaşmada bir de gol attı. Yıldız futbolcunun yerine Necip Uysal girdi.

Gabriel Paulista

"DEVAM ETMEK İSTEDİM"

Maçtan sonra konuşan Paulista "Zor bir maç oynadık. Topla oynamak için zor olan sert bir zeminde oynadık. Bileğim burkuldu o pozisyonda ama oyuna devam etmek istedim. 3 puana yardımcı olmak istedim. Devam edemeyeceğimi anlayınca devre arasında değişiklik oldu. Gördüğümüz ilgi bizi çok memnun etti. Ailemi ve beni. Gol sevinci de içimden geldi." sözlerini sarfetti.