Fırtına sezonu açıyor! İşte Sivasspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

2009-2010 sezonunda Sivas'ta oynanan karşılaşmayı ise Trabzonspor, 2-1'lik sonuçla kazanmayı başardı. 14 sezon aradan sonra tekrar ilk hafta karşı karşıya gelecek olan iki takımın da daha önce oynanan maçlarda birer galibiyeti bulunuyor.

ÜSTÜNLÜK TRABZONSPOR'DA



Trabzonspor ile Sivasspor Süper Lig'de 37'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 36 maçta Trabzonspor'un 16, Sivasspor'un 10 galibiyeti bulunurken 10 maç da beraberlikle

7. KEZ İÇ SAHADA



Sivasspor, Süper Lig'de üst üste yedinci sezonu iç sahada açmaya hazırlanıyor. Yiğidolar, evinde açılışını yaptığı son dört sezonda da puan kaybı yaşadı. Kırmızı beyazlılar sözkonusu maçlarda 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

AVCI DEĞİŞİKLİĞE GİDECEK Abdullah Avcı'nın hafta içerisinde Rapid Wien ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçındaki 11'den bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.