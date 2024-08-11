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Fırtına sezonu açıyor! İşte Sivasspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de ilk hafta heyecanı devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, Rapid Wien maçı öncesi ilk 11'de değişikliğe gidecek. İşte Sivasspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 11:43 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 11:43
Fırtına sezonu açıyor! İşte Sivasspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de açılışı yapıyor. Şampiyonluk hedefiyle yola koyulan bordo mavililer, bu akşam saat 19.15'te Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Fırtına sezonu açıyor! İşte Sivasspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

Trabzonspor'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Sadece yeni transfer Ukraynalı Arseniy Batagov maçta forma giyemeyecek.

Fırtına sezonu açıyor! İşte Sivasspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

YİĞİDO İLE 3. DEFA

Fırtına, Sivasspor ile lig tarihinde üçüncü kez açılış maçında karşı karşıya gelecek. İki takım açılış maçında ilk olarak 2007-2008 sezonunda mücadele ederken Trabzon'da oynanan karşılaşmayı konuk takım hükmen kazandı.

Fırtına sezonu açıyor! İşte Sivasspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

2009-2010 sezonunda Sivas'ta oynanan karşılaşmayı ise Trabzonspor, 2-1'lik sonuçla kazanmayı başardı. 14 sezon aradan sonra tekrar ilk hafta karşı karşıya gelecek olan iki takımın da daha önce oynanan maçlarda birer galibiyeti bulunuyor.

Fırtına sezonu açıyor! İşte Sivasspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

ÜSTÜNLÜK TRABZONSPOR'DA

Trabzonspor ile Sivasspor Süper Lig'de 37'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 36 maçta Trabzonspor'un 16, Sivasspor'un 10 galibiyeti bulunurken 10 maç da beraberlikle

Fırtına sezonu açıyor! İşte Sivasspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

7. KEZ İÇ SAHADA

Sivasspor, Süper Lig'de üst üste yedinci sezonu iç sahada açmaya hazırlanıyor. Yiğidolar, evinde açılışını yaptığı son dört sezonda da puan kaybı yaşadı. Kırmızı beyazlılar sözkonusu maçlarda 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Fırtına sezonu açıyor! İşte Sivasspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

AVCI DEĞİŞİKLİĞE GİDECEK

Abdullah Avcı'nın hafta içerisinde Rapid Wien ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçındaki 11'den bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.

Fırtına sezonu açıyor! İşte Sivasspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

Sivasspor karşısında Trezeguet'in ilk 11'deki yerine geri dönmesi beklenirken, stoper bölgesinde ise Savic-Denswil ikilisinin yerine Mendy- Savic ikilisinin oynama ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Fırtına sezonu açıyor! İşte Sivasspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

Abdullah Avcı'nın özellikle son maçın ardından oyunculara oyun disiplininden kopulması ve bireysel olarak yapılan hatalar nedeniyle uyarılarda da bulunduğu kaydedildi.

Fırtına sezonu açıyor! İşte Sivasspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

Deneyimli hocanın topun rakip ceza sahasında daha çok kalması konusunda da takımla çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Fırtına sezonu açıyor! İşte Sivasspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri şöyle;

Fırtına sezonu açıyor! İşte Sivasspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

SİVASSPOR: NIKOLIC, MURAT, RADAKOVIC, SUNDBERG, UĞUR, CHARISIS, TURGUNBOEV, PRITCHARD, EMRAH, MENIG, MANAJ

TRABZONSPOR: UĞURCAN, MALHEIRO, MENDY, SAVIC, EREN, LUNDSTRAM, OZAN TUFAN, CIHAN, VIŞÇA, TREZEGUET, DRAGUŞ

Fırtına sezonu açıyor! İşte Sivasspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

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