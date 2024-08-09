Teşekkürler Buse Naz Çakıroğlu! Milli boksör Paris 2024’ten gümüş madalya ile dönüyor

Buse Naz Çakıroğlu

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Olimpiyat gümüş madalyalı boksör. 2022 Dünya şampiyonu.

Boks kültürüyle bilinen Trabzon'da doğdu. Spora burada başladı daha sonra Fenerbahçe Kulübü'ne geçti. 2017'de Avrupa Boks Birliği Şampiyonası'nda altın madalya aldı, ardından 2018 Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda finale çıktı. Bu şampiyonada kaybettiği altını, bir yıl sonra Alcobendas'taki Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Olimpiyatlara katılımı erkenden garantileyen Çakıroğlu, Tokyo'da üç maç üst üste kazanarak finale kaldı. Kendisinden 11 yaş büyük, iki kez Avrupa şampiyonluğu bulunan Bulgar rakibi Stefka Krasteva'ya hakem kararıyla 5-0 kaybederek gümüşte kaldı.

Bir yıl sonra İstanbul'da sıkletinde Dünya Boks Şampiyonluğu unvanını aldı. Ayrıca iki kez Avrupa Oyunları altın madalyası kazandı.

Yüksek tekniği ve ringdeki hareketli boksuyla tanınan Çakıroğlu, Nazım Yiğit tarafından çalıştırılıyor.