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Teşekkürler Buse Naz Çakıroğlu! Milli boksör Paris 2024'ten gümüş madalya ile dönüyor

Ülkemizi Paris 2024 Olimpiyatları'nda temsil eden milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, 50 kilo yarı finalinde Filipinli Aira Villegas'ı yenerek adını finale yazdırmıştı. Çakıroğlu finalde ise Çinli Yu Wu ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma sonunda yenilerek gümüş madalya kazandı.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 23:04 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 23:08
Teşekkürler Buse Naz Çakıroğlu! Milli boksör Paris 2024’ten gümüş madalya ile dönüyor

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Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye bir madalya daha kazandı. 50 kiloda yarışan Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Filipinli Aira Villegas'ı yendikten sonra finale yükselmişti. Çakıroğlu finalde ise Çinli Yu Wu ile karşılaştı. Finalde ise rakibine kaybetti.

Buse Naz ÇakıroğluBuse Naz Çakıroğlu

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU - YU WU

Buse Naz Çakıroğlu: 1-4 : Yu Wu
Buse Naz Çakıroğlu: 1-4 :Yu Wu
Kazanan Yu Wu

Buse Naz Çakıroğlu, Aira Villegas'ı 5-0 yenerek finale yükselmiştiBuse Naz Çakıroğlu, Aira Villegas'ı 5-0 yenerek finale yükselmişti

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU'NUN BAŞARILARI NELER?

2024 Avrupa Şampiyonası 52 kg / Sinek Siklet Altın Madalya

2023 Avrupa Oyunları 50 kg / Hafif sinek siklet Altın Madalya

2022 Akdeniz Oyunları 50 kg( Hafif sinek siklet Bronz Madalya

2022 Avrupa Şampiyonası 50 kg Altın Madalya

2022 Dünya Şampiyonası 50 kg/hafif sinek siklet Altın Madalya

Buse Naz ÇakıroğluBuse Naz Çakıroğlu

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Olimpiyat gümüş madalyalı boksör. 2022 Dünya şampiyonu.

Boks kültürüyle bilinen Trabzon'da doğdu. Spora burada başladı daha sonra Fenerbahçe Kulübü'ne geçti. 2017'de Avrupa Boks Birliği Şampiyonası'nda altın madalya aldı, ardından 2018 Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda finale çıktı. Bu şampiyonada kaybettiği altını, bir yıl sonra Alcobendas'taki Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Olimpiyatlara katılımı erkenden garantileyen Çakıroğlu, Tokyo'da üç maç üst üste kazanarak finale kaldı. Kendisinden 11 yaş büyük, iki kez Avrupa şampiyonluğu bulunan Bulgar rakibi Stefka Krasteva'ya hakem kararıyla 5-0 kaybederek gümüşte kaldı.

Bir yıl sonra İstanbul'da sıkletinde Dünya Boks Şampiyonluğu unvanını aldı. Ayrıca iki kez Avrupa Oyunları altın madalyası kazandı.

Yüksek tekniği ve ringdeki hareketli boksuyla tanınan Çakıroğlu, Nazım Yiğit tarafından çalıştırılıyor.

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