Fenerbahçe’den 89 milyon euroluk operasyon! Orta sahaya çifte yıldız

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler Adana Demirspor ile oynanacak Süper Lig karşılaşmasına çevrildi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler Adana Demirspor ile oynanacak Süper Lig karşılaşmasına çevrildi.
Son yıllarda lige iyi bir başlangıç yapan sarı lacivertliler, Adana ekibini de yenip yeni sezona galibiyetle başlama hedefinde.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda mücadele eden temsilcimiz, ilk maçında Lille'e şanssız bir şekilde 2-1 mağlup oldu.
Kanarya, rövanş maçında salı günü Kadıköy'de Fransız ekibini ağırlayacak ve play-off turuna yükselmek için mücadele edecek.
GÖZLER TRANSFERDE
Bir yandan 3 gün içinde çıkacağı iki zorlu maça hazırlanan Fenerbahçe, diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sezon başından bu yana orta saha transferi için arayışlarına devam eden Kanarya, henüz mutlu sona ulaşamadı.
Direkt ilk 11'de oynayabilecek bir 6 numara transferi isteyen teknik direktör Jose Mourinho, Fred'in sakatlanmasının ardından bir de 8 numara talebinde bulundu.
AYRILACAKLAR NETLEŞTİ
Orta saha havuzunda birçok ismi kadrosunda bulunduran Fenerbahçe'de yolların ayrılacağı isimler de belirlendi.
Miguel Crespo ve Miha Zajc ile yollarını kesin olarak ayırmak isteyen Kanarya'da, performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Krunic de yol ayrımında.
Boşnak yıldız için gelen tekliflerin değerlendirmeye alınacağı öğrenilirken, yeni transferin yanı sıra İsmail Yüksek ve Bartuğ Elmaz 6 numara rotasyonunu oluşturan isimler olacak.
CHELSEA'NİN YILDIZLARI İÇİN ATAK
Orta saha transferi için yoğun bir çalışma yürüten Fenerbahçe'de rota İngiltere'den Chelsea'ye döndü.
MOURINHO DEVREYE GİREBİLİR
Chelsea, bu iki oyuncudan birini kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Kulübün efsanesi Jose Mourinho, bu anlamda Fenerbahçe'nin en büyük kozu.
Portekizli teknik adam gerekmesi halinde Maviler ile yapılacak görüşmelere bizzat dahil olabilir.
89 MİLYON EURO ÖDENDİ
Mario Branco, daha önce Ugochukwu'yu yönetime sunmuştu. Geçen sezon Rennes'den 27 milyon euro'ya transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu fazla forma şansı bulamadı.
İngiliz ekibi, Laiva için ise yine geçen sezon 62 milyon euro ödemişti. Ancak Belçikalı yıldız sakatlığının da etkisiyle bekleneni veremedi.
Fanatik'te yer alan haberde; Fenerbahçe'nin iki oyuncu için de girişimlerde bulunacağı kaydedildi.
Görüşmelerin gidişatına ve Jose Mourinho'nun son kararına göre Lavia ve Ugochukwu'nun kiralanmaları bekleniyor.