Fenerbahçe’den 89 milyon euroluk operasyon! Orta sahaya çifte yıldız

Kanarya, rövanş maçında salı günü Kadıköy'de Fransız ekibini ağırlayacak ve play-off turuna yükselmek için mücadele edecek.

GÖZLER TRANSFERDE Bir yandan 3 gün içinde çıkacağı iki zorlu maça hazırlanan Fenerbahçe, diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sezon başından bu yana orta saha transferi için arayışlarına devam eden Kanarya, henüz mutlu sona ulaşamadı.

Direkt ilk 11'de oynayabilecek bir 6 numara transferi isteyen teknik direktör Jose Mourinho, Fred'in sakatlanmasının ardından bir de 8 numara talebinde bulundu.