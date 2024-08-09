SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den 89 milyon euroluk operasyon! Orta sahaya çifte yıldız

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe 3 gün içerisinde 2 zorlu maça çıkacak. Kanarya'da bu maçların hazırlıkları devam ederken transfer girişimleri de devam ediyor. Sarı lacivertliler, orta sahaya çifte transfer için kolları sıvadı. Bu hamleler için Chelsea'nin kapısı çalınacak. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 10:14 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 10:14
Fenerbahçe’den 89 milyon euroluk operasyon! Orta sahaya çifte yıldız

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler Adana Demirspor ile oynanacak Süper Lig karşılaşmasına çevrildi.

Fenerbahçe’den 89 milyon euroluk operasyon! Orta sahaya çifte yıldız

Son yıllarda lige iyi bir başlangıç yapan sarı lacivertliler, Adana ekibini de yenip yeni sezona galibiyetle başlama hedefinde.

Fenerbahçe’den 89 milyon euroluk operasyon! Orta sahaya çifte yıldız

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda mücadele eden temsilcimiz, ilk maçında Lille'e şanssız bir şekilde 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe’den 89 milyon euroluk operasyon! Orta sahaya çifte yıldız

Kanarya, rövanş maçında salı günü Kadıköy'de Fransız ekibini ağırlayacak ve play-off turuna yükselmek için mücadele edecek.

Fenerbahçe’den 89 milyon euroluk operasyon! Orta sahaya çifte yıldız

GÖZLER TRANSFERDE

Bir yandan 3 gün içinde çıkacağı iki zorlu maça hazırlanan Fenerbahçe, diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’den 89 milyon euroluk operasyon! Orta sahaya çifte yıldız

Sezon başından bu yana orta saha transferi için arayışlarına devam eden Kanarya, henüz mutlu sona ulaşamadı.

Fenerbahçe’den 89 milyon euroluk operasyon! Orta sahaya çifte yıldız

Direkt ilk 11'de oynayabilecek bir 6 numara transferi isteyen teknik direktör Jose Mourinho, Fred'in sakatlanmasının ardından bir de 8 numara talebinde bulundu.

Fenerbahçe’den 89 milyon euroluk operasyon! Orta sahaya çifte yıldız

AYRILACAKLAR NETLEŞTİ

Orta saha havuzunda birçok ismi kadrosunda bulunduran Fenerbahçe'de yolların ayrılacağı isimler de belirlendi.

Fenerbahçe’den 89 milyon euroluk operasyon! Orta sahaya çifte yıldız

Miguel Crespo ve Miha Zajc ile yollarını kesin olarak ayırmak isteyen Kanarya'da, performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Krunic de yol ayrımında.

Fenerbahçe’den 89 milyon euroluk operasyon! Orta sahaya çifte yıldız

Boşnak yıldız için gelen tekliflerin değerlendirmeye alınacağı öğrenilirken, yeni transferin yanı sıra İsmail Yüksek ve Bartuğ Elmaz 6 numara rotasyonunu oluşturan isimler olacak.

Fenerbahçe’den 89 milyon euroluk operasyon! Orta sahaya çifte yıldız

CHELSEA'NİN YILDIZLARI İÇİN ATAK

Orta saha transferi için yoğun bir çalışma yürüten Fenerbahçe'de rota İngiltere'den Chelsea'ye döndü.

Fenerbahçe’den 89 milyon euroluk operasyon! Orta sahaya çifte yıldız

MOURINHO DEVREYE GİREBİLİR

Chelsea, bu iki oyuncudan birini kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Kulübün efsanesi Jose Mourinho, bu anlamda Fenerbahçe'nin en büyük kozu.

Fenerbahçe’den 89 milyon euroluk operasyon! Orta sahaya çifte yıldız

Portekizli teknik adam gerekmesi halinde Maviler ile yapılacak görüşmelere bizzat dahil olabilir.

Fenerbahçe’den 89 milyon euroluk operasyon! Orta sahaya çifte yıldız

89 MİLYON EURO ÖDENDİ

Mario Branco, daha önce Ugochukwu'yu yönetime sunmuştu. Geçen sezon Rennes'den 27 milyon euro'ya transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu fazla forma şansı bulamadı.

Fenerbahçe’den 89 milyon euroluk operasyon! Orta sahaya çifte yıldız

İngiliz ekibi, Laiva için ise yine geçen sezon 62 milyon euro ödemişti. Ancak Belçikalı yıldız sakatlığının da etkisiyle bekleneni veremedi.

Fenerbahçe’den 89 milyon euroluk operasyon! Orta sahaya çifte yıldız

Fanatik'te yer alan haberde; Fenerbahçe'nin iki oyuncu için de girişimlerde bulunacağı kaydedildi.

Fenerbahçe’den 89 milyon euroluk operasyon! Orta sahaya çifte yıldız

Görüşmelerin gidişatına ve Jose Mourinho'nun son kararına göre Lavia ve Ugochukwu'nun kiralanmaları bekleniyor.

Fenerbahçe’den 89 milyon euroluk operasyon! Orta sahaya çifte yıldız

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ankara’da feci kaza! Yolcu otobüsü üst geçit direğine çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ekrem İmamoğlu’nun o paylaşımı ortalığı karıştırdı: İBB’nin Paris ’party’sinin sponsorları kim? Depremzedeler için yapılan bağışlar mı?
Türk Telekom
Roblox’a erişim engeli getirildi! Firmadan açıklama geldi! İşte Roblox rezaletinin iç yüzü! Darısı TikTok’a
Fenerbahçe’den 89 milyon euroluk operasyon! Orta sahaya çifte yıldız
16 milyon emekli için indirim kampanyası! Otelden, şarküteriye, beyaz eşyadan terziye... İşte tüm fırsatlar
Maliye Bakanlığı’ndan 200 bin Martı TAG Sürücüsüne Müjde!
Eylem Tok’un mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı! Şikayetlerini sıraladı hayallerini yazdı! 106 günlük firarda yaptıkları dehşete düşürdü
Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i
Başkan Erdoğan imzaladı: Üç kuvvet komutanlığında atamalar Resmi Gazete’de!
Gabar’ın can damarı! Petrol keşfi sonrası ulaşım ağı örüldü
Külliye’de kritik zirve: Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’yi ağırladı | Filistin görüşüldü!
CANLI TAKİP | Tel Aviv’de hareketli saatler! Katil Netanyahu Güvenlik Kabinesi’ni topladı | ABD’nin CENTCOM Komutanı General Kurilla İsrail’de
Son dakika: Netanyahu Time dergisine konuştu! Soykırıma ’başarı’ dedi! 7 Ekim itirafı Gazze yalanları… Başbakanlığı bırakacak mı?
EMEKLİYE ÇİFTE MAAŞ: Tamamlayıcı emeklilik sistemi bu yıl devreye girecek! Yaş şartı değişir mi? SGK’dan çıkmak gerekiyor mu?
SON DAKİKA