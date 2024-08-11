Federico Chiesa cephesinden Beşiktaş’a şok yanıt!

Beşiktaş'ın bir süre ilgilendiği İtalyanyıldız Federico Chiesa'nın menajeri Fali Ramadani, siyah-beyazlıların ikinci başkanı Hasan Yücel'in açıklamalarına yanıt verdi.
Beşiktaş'ın bir süre ilgilendiği İtalyanyıldız Federico Chiesa'nın menajeri Fali Ramadani, siyah-beyazlıların ikinci başkanı Hasan Yücel'in açıklamalarına yanıt verdi.
HASAN YÜCEL NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş İkinci Başkanı Hasan Yücel, bir süre transferi için çaba sarfedilen Juventus'un yıldız oyuncusu Federico Chiesa'nın transfer durumu için şunları söyledi;
"Son günlerde Juventus'un oyuncusu Federico Chiesa'nın adı Beşiktaş'la çok fazla anıldı, hala da anılmaya devam ediyor. Kendisiyle yaklaşık 10 gündür ilgilendiğimiz doğru.
Bugüne kadar yürütmüş olduğumuz şeffaf iletişim kapsamında belirtmek isterim ki oyuncunun 9 milyon euro maaş, kulübünün ise 15 milyon euro bonservis beklentisi var.
Şu anda 7 kulüp devrede. Biz teklifimizi yaptık ancak beklentileri çok rasyonel değil, karşılamak da pek mümkün gözükmüyor."
'CHIESA GÜNDEMİMİZDEN ÇIKTI'
Chiesa'nın gündemlerinden çıktığını söyleyen Yücel, 'Futbolda kulüplerin zaman zaman düştükleri hatalara bir yenisini eklememek için hassas davranmak zorundayız.
Beşiktaş'ın menfaatleri futbolcu isimlerinden çok daha önemlidir. Dolayısıyla bugün itibarıyla Chiesa, Beşiktaş'ın gündeminden kalkmıştır.' sözlerini sarf etmişti.
RAMADANI'DEN YANIT GELDİ
Juventus'tan ayrılmak için günleri sayan Federico Chiesa'nın meneajeri Fali Ramadani, Hasan Yücel'in açıklamalarına yanıt verdi.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya konuşan Ramadani, "Söz konusu kişiyi tanımıyorum. Federico Chiesa'nın transferi için Beşiktaş ile hiç görüşmedim" diye konuştu.