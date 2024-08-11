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Federico Chiesa cephesinden Beşiktaş'a şok yanıt!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. İkinci başkan Hüseyin Yücel geçtiğimiz günlerde Juventus'tan Federico Chiesa ile ilgilendiklerini söylemişti. İtalyan futbolcunun menajerinden Beşiktaş'ı şoke eden bir yanıt geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 16:17 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 16:17
Federico Chiesa cephesinden Beşiktaş’a şok yanıt!

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Beşiktaş'ın bir süre ilgilendiği İtalyanyıldız Federico Chiesa'nın menajeri Fali Ramadani, siyah-beyazlıların ikinci başkanı Hasan Yücel'in açıklamalarına yanıt verdi.

Federico Chiesa cephesinden Beşiktaş’a şok yanıt!

HASAN YÜCEL NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş İkinci Başkanı Hasan Yücel, bir süre transferi için çaba sarfedilen Juventus'un yıldız oyuncusu Federico Chiesa'nın transfer durumu için şunları söyledi;

Federico Chiesa cephesinden Beşiktaş’a şok yanıt!

"Son günlerde Juventus'un oyuncusu Federico Chiesa'nın adı Beşiktaş'la çok fazla anıldı, hala da anılmaya devam ediyor. Kendisiyle yaklaşık 10 gündür ilgilendiğimiz doğru.

Federico Chiesa cephesinden Beşiktaş’a şok yanıt!

Bugüne kadar yürütmüş olduğumuz şeffaf iletişim kapsamında belirtmek isterim ki oyuncunun 9 milyon euro maaş, kulübünün ise 15 milyon euro bonservis beklentisi var.

Federico Chiesa cephesinden Beşiktaş’a şok yanıt!

Şu anda 7 kulüp devrede. Biz teklifimizi yaptık ancak beklentileri çok rasyonel değil, karşılamak da pek mümkün gözükmüyor."

Federico Chiesa cephesinden Beşiktaş’a şok yanıt!

'CHIESA GÜNDEMİMİZDEN ÇIKTI'

Chiesa'nın gündemlerinden çıktığını söyleyen Yücel, 'Futbolda kulüplerin zaman zaman düştükleri hatalara bir yenisini eklememek için hassas davranmak zorundayız.

Federico Chiesa cephesinden Beşiktaş’a şok yanıt!

Beşiktaş'ın menfaatleri futbolcu isimlerinden çok daha önemlidir. Dolayısıyla bugün itibarıyla Chiesa, Beşiktaş'ın gündeminden kalkmıştır.' sözlerini sarf etmişti.

Federico Chiesa cephesinden Beşiktaş’a şok yanıt!

RAMADANI'DEN YANIT GELDİ

Juventus'tan ayrılmak için günleri sayan Federico Chiesa'nın meneajeri Fali Ramadani, Hasan Yücel'in açıklamalarına yanıt verdi.

Federico Chiesa cephesinden Beşiktaş’a şok yanıt!

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya konuşan Ramadani, "Söz konusu kişiyi tanımıyorum. Federico Chiesa'nın transferi için Beşiktaş ile hiç görüşmedim" diye konuştu.

Federico Chiesa cephesinden Beşiktaş’a şok yanıt!

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