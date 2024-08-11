Federico Chiesa cephesinden Beşiktaş’a şok yanıt!

Bugüne kadar yürütmüş olduğumuz şeffaf iletişim kapsamında belirtmek isterim ki oyuncunun 9 milyon euro maaş, kulübünün ise 15 milyon euro bonservis beklentisi var.

Şu anda 7 kulüp devrede. Biz teklifimizi yaptık ancak beklentileri çok rasyonel değil, karşılamak da pek mümkün gözükmüyor."





'CHIESA GÜNDEMİMİZDEN ÇIKTI'



Chiesa'nın gündemlerinden çıktığını söyleyen Yücel, 'Futbolda kulüplerin zaman zaman düştükleri hatalara bir yenisini eklememek için hassas davranmak zorundayız.

Beşiktaş'ın menfaatleri futbolcu isimlerinden çok daha önemlidir. Dolayısıyla bugün itibarıyla Chiesa, Beşiktaş'ın gündeminden kalkmıştır.' sözlerini sarf etmişti.



