Arda Turan kenarda çıldırdı: İlk maçında kırmızı kart! İşte o görüntüler

Trendyol Süper Lig'da Eyüpspor, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı. İstanbul temsilcisi 1-0 öndeyken Akdeniz ekibi skoru 1-1'e getirdi. Gole engel olamayan Arda Turan'ın öğrencileri büyük üzüntü yaşadı.
Trendyol Süper Lig'da Eyüpspor, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı. İstanbul temsilcisi 1-0 öndeyken Akdeniz ekibi skoru 1-1'e getirdi. Gole engel olamayan Arda Turan'ın öğrencileri büyük üzüntü yaşadı.
Genç teknik adam ise yedek kulübesinde adeta kendisini kaybetti ve itirazlara başladı. Ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Arda Turan böylelikle ilk Süper Lig maçında kırmızı kart görmüş oldu.