Arda Turan kenarda çıldırdı: İlk maçında kırmızı kart! İşte o görüntüler

Trendyol Süper Lig 'da Eyüpspor , Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı. İstanbul temsilcisi 1-0 öndeyken Akdeniz ekibi skoru 1-1'e getirdi. Gole engel olamayan Arda Turan 'ın öğrencileri büyük üzüntü yaşadı.

Arda Turan bu pozsiyonun ardından kırmızı kart gördü. (Görüntü: Beinsports)

Genç teknik adam ise yedek kulübesinde adeta kendisini kaybetti ve itirazlara başladı. Ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.