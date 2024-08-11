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Arda Turan kenarda çıldırdı: İlk maçında kırmızı kart! İşte o görüntüler

Trendyol Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Eyüpspor, yeni sezonun ilk maçında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı. İstanbul ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile devam eden karşılaşmada ev sahibinin golü sonrası şiddetli itirazda bulunan Arda Turan kırmızı kartla saha dışına gönderildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 23:48 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 10:57
Arda Turan kenarda çıldırdı: İlk maçında kırmızı kart! İşte o görüntüler

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Trendyol Süper Lig'da Eyüpspor, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı. İstanbul temsilcisi 1-0 öndeyken Akdeniz ekibi skoru 1-1'e getirdi. Gole engel olamayan Arda Turan'ın öğrencileri büyük üzüntü yaşadı.

Arda Turan bu pozsiyonun ardından kırmızı kart gördü. (Görüntü: Beinsports)Arda Turan bu pozsiyonun ardından kırmızı kart gördü. (Görüntü: Beinsports)

Genç teknik adam ise yedek kulübesinde adeta kendisini kaybetti ve itirazlara başladı. Ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Kırmızı kart gören Arda Turan, karşılaşmayı tribünde izledi.Kırmızı kart gören Arda Turan, karşılaşmayı tribünde izledi.

Arda Turan böylelikle ilk Süper Lig maçında kırmızı kart görmüş oldu.

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