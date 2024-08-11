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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi transferi! Young Boys geçilirse o gelecek

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. İtalyan basını; sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'u elemesi halinde yıldız ismi transfer edeceğini yazdı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 13:36 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 13:36
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi! Young Boys geçilirse o gelecek

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı. İlk hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşan sarı kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi! Young Boys geçilirse o gelecek

Aslan'a galibiyeti getiren goller, geçtiğimiz sezonun gol kralı Mauro Icardi ve yeni transfer Michy Batshuayi'den geldi.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi! Young Boys geçilirse o gelecek

ICARDI KALDIĞI YERDEN DEVAM

Galatasaray'ın Hatayspor karşısında akan oyunda pozisyon bulmakta zorlandığı dakikalarda Mauro Icardi sahne aldı. Arjantinli golcü takımına kazandırdığı penaltıyla geri dönüşün fitilini ateşledi.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi! Young Boys geçilirse o gelecek

Mauro, Barış Alper Yılmaz ve Hakim Ziyech'e attığı gollük paslarla da takımın pozisyona girmesinde etkili oldu.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi! Young Boys geçilirse o gelecek

BATSMAN MERHABA DEDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de başladığı nöbetçi golcülüğe Galatasaray'da da devam etti.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi! Young Boys geçilirse o gelecek

Birçok maçta sonradan oyuna girerek Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Belçikalı golcü, ilk maçında aynı tarifeyi uyguladı.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi! Young Boys geçilirse o gelecek

GÖZLER KONYA MAÇINDA

Galatasaray ligin ikinci maçında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda mücadelenin hazırlıkları da başlarken teknik direktör Okan Buruk'un, Young Boys maçını da düşünerek kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi! Young Boys geçilirse o gelecek

Süper Kupa maçında Beşiktaş karşısında ağır yenilgi alan Aslan'da; Berkan Kutlu, Nelsson ve Kerem Aktürkoğlu kulübeye çekilmişti.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi! Young Boys geçilirse o gelecek

Sarı kırmızılılarda Konyaspor maçıyla birlikte Gabriel Sara ve Jelert'in 11'e dahil olması bekleniyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi! Young Boys geçilirse o gelecek

Kadrosuna sol bek, kanat ve bir orta saha takviyesi daha yapması beklenen Galatasaray'da girişimler devam ediyor.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi! Young Boys geçilirse o gelecek

Teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada transferin son güne kadar devam edeceğini belirtmişti.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi! Young Boys geçilirse o gelecek

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAMLESİ

Geçtiğimiz sezon da Galatasaray'dan teklif alan ancak Leeds'e kiralık giden Weston McKennie, bu kez Parçalı formayı giyebilir.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi! Young Boys geçilirse o gelecek

İtalyan basınındaki habere göre Sarı-Kırmızılılar, Young Boys'u geçip Şampiyonlar Ligi'nde grupları kalmayı başarırsa 25 yaşındaki ABD'li orta saha oyuncusunu bonservisiyle kadrosuna katacak.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi! Young Boys geçilirse o gelecek

Piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen 6 numara oyuncusu, merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi! Young Boys geçilirse o gelecek

Birçok bölgede oynayabilen oyuncuları tercih eden Teknik Direktör Okan Buruk'un da bu transferde hayli istekli olduğu aktarıldı.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi! Young Boys geçilirse o gelecek

Juve, 2021 yılında 22 milyon euroya Schalke'den aldığı McKennie'yi kontratının bitimine 1 yıl kala satmayı düşünüyor.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi! Young Boys geçilirse o gelecek

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