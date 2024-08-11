Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi! Young Boys geçilirse o gelecek

Piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen 6 numara oyuncusu, merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.

Birçok bölgede oynayabilen oyuncuları tercih eden Teknik Direktör Okan Buruk'un da bu transferde hayli istekli olduğu aktarıldı.