Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi! Young Boys geçilirse o gelecek

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı. İlk hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşan sarı kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı. İlk hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşan sarı kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Aslan'a galibiyeti getiren goller, geçtiğimiz sezonun gol kralı Mauro Icardi ve yeni transfer Michy Batshuayi'den geldi.
ICARDI KALDIĞI YERDEN DEVAM
Galatasaray'ın Hatayspor karşısında akan oyunda pozisyon bulmakta zorlandığı dakikalarda Mauro Icardi sahne aldı. Arjantinli golcü takımına kazandırdığı penaltıyla geri dönüşün fitilini ateşledi.
Mauro, Barış Alper Yılmaz ve Hakim Ziyech'e attığı gollük paslarla da takımın pozisyona girmesinde etkili oldu.
BATSMAN MERHABA DEDİ
Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de başladığı nöbetçi golcülüğe Galatasaray'da da devam etti.
Birçok maçta sonradan oyuna girerek Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Belçikalı golcü, ilk maçında aynı tarifeyi uyguladı.
GÖZLER KONYA MAÇINDA
Galatasaray ligin ikinci maçında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda mücadelenin hazırlıkları da başlarken teknik direktör Okan Buruk'un, Young Boys maçını da düşünerek kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.
Süper Kupa maçında Beşiktaş karşısında ağır yenilgi alan Aslan'da; Berkan Kutlu, Nelsson ve Kerem Aktürkoğlu kulübeye çekilmişti.
Sarı kırmızılılarda Konyaspor maçıyla birlikte Gabriel Sara ve Jelert'in 11'e dahil olması bekleniyor.
TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Kadrosuna sol bek, kanat ve bir orta saha takviyesi daha yapması beklenen Galatasaray'da girişimler devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada transferin son güne kadar devam edeceğini belirtmişti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HAMLESİ
Geçtiğimiz sezon da Galatasaray'dan teklif alan ancak Leeds'e kiralık giden Weston McKennie, bu kez Parçalı formayı giyebilir.
İtalyan basınındaki habere göre Sarı-Kırmızılılar, Young Boys'u geçip Şampiyonlar Ligi'nde grupları kalmayı başarırsa 25 yaşındaki ABD'li orta saha oyuncusunu bonservisiyle kadrosuna katacak.
Piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen 6 numara oyuncusu, merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.
Birçok bölgede oynayabilen oyuncuları tercih eden Teknik Direktör Okan Buruk'un da bu transferde hayli istekli olduğu aktarıldı.
Juve, 2021 yılında 22 milyon euroya Schalke'den aldığı McKennie'yi kontratının bitimine 1 yıl kala satmayı düşünüyor.