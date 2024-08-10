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Nafia Kuş Aydın'dan da bronz madalya!

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bri bronz daha kazandık. Güreşte Taha Akgül'ün ardından tekvandoda da Nafia Kuş Aydın bronz madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu, Büyük Britanya’dan Rebecca McGowan'ı 2-1 yenerek üçüncü oldu ve bronz madalyayı ülkemize getirdi.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 22:51 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 23:30
Nafia Kuş Aydın’dan da bronz madalya!

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli taekwondocumuz Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67kg yarı finalinde Althea Laurin'e mağlup oldu. Bronz madalya mücadelesinde rakibi Büyük Britanya'dan Rebecca McGowan'ı 2-1 yenerek 3. oldu.

Nafia Kuş Aydın Nafia Kuş Aydın

Nafia Kuş Aydın, kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını elde etti. Bu dereceyle Türkiye'nin Paris'teki madalya sayısını 8'e yükseltti.

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