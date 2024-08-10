Nafia Kuş Aydın’dan da bronz madalya!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli taekwondocumuz Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67kg yarı finalinde Althea Laurin'e mağlup oldu. Bronz madalya mücadelesinde rakibi Büyük Britanya'dan Rebecca McGowan'ı 2-1 yenerek 3. oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli taekwondocumuz Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67kg yarı finalinde Althea Laurin'e mağlup oldu. Bronz madalya mücadelesinde rakibi Büyük Britanya'dan Rebecca McGowan'ı 2-1 yenerek 3. oldu.
Nafia Kuş Aydın, kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını elde etti. Bu dereceyle Türkiye'nin Paris'teki madalya sayısını 8'e yükseltti.