Türkiye'nin madalya umutlarından biri olan Taha Akgül , Fransa'dan istediğini aldı. Başarılı güreşçi, 125 kilo serbestte Kırgız rakibi Ayaal Lazarev ile kozlarını paylaştı.

Taha Akgül

İlk devreyi Kırgız rakibine karşı 7-0'lık üstünlük elde eden Taha Akgül, karşılaşma boyunca avantajını korumayı bildi. Başarılı güreşçi dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki başarılarının ardından olimpiyatlarda bronz madalya almayı başardı. Bu derece ile Taha Akgül üst üste üçüncü kez olimpiyatlardan madalya ile dönmüş oldu.