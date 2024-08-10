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Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Serbest mi kalacak?

Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray'da Mauro Icardi, geri dönüşün fitilini ateşleyen golü kaydetti. Arjantinli yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşanırken, Icardi'nin serbest kalabileceği belirtildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 12:25 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 12:25
Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Serbest mi kalacak?

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Son şampiyon Galatasaray, 1-0 geri düştüğü Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek sezona galibiyetle girdi.

Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Serbest mi kalacak?

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı kırmızılı takım, 2024-2025 sezonunun açılış maçında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Serbest mi kalacak?

RAMS Park'ta yapılan maçın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray, Mauro Icardi ve Hakim Ziyech ile girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Hatayspor da pozisyona giremeyince ilk yarı golsüz eşitlikle sonlandı.

Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Serbest mi kalacak?

Hatay temsilcisi, müsabakanın 52. dakikasında Joelson Fernandes'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Serbest mi kalacak?

Uzun süre beraberliği kovalayan Galatasaray, 80. dakikada Mauro Icardi'nin penaltı golüyle skora denge getirdi.

Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Serbest mi kalacak?

Baskısını artıran sarı kırmızılı ekip, 90. dakikada sahneye çıkan yeni transfer Michy Batshuayi'nin golüyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Serbest mi kalacak?

Bu sonuçla son şampiyon sezona 3 puanla başlangıç yaptı. Hatayspor ise son 10 dakikaya 1-0 önde girdiği mücadeleden puansız ayrıldı.

Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Serbest mi kalacak?

Öte yandan Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Hatayspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da Mauro Icardi krizi yaşandığı ortaya çıktı.

Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Serbest mi kalacak?

Ajansspor'un haberine göre, kulüpten 5 milyon euro alacağı olan yıldız isim sıkıntısını başkan Dursun Özbek'e anlattı

Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Serbest mi kalacak?

ICARDI GALATASARAY'A İHTAR ÇEKTİ

31 yaşındaki Icardi'ye geçen hafta sarı kırmızılılar tarafından 1 milyon Euro ödeme yapıldı.

Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Serbest mi kalacak?

4 milyon Euro daha alacağı olan yıldız forvet avukatı vasıtasıyla kulübe ihtar çekti.

Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Serbest mi kalacak?

SERBEST KALABİLİR

Galatasaray 15 Ağustos'a kadar ödeme yapamazsa, sözleşmesinde yer alan madde gereği Icardi serbest kalabilir.

Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Serbest mi kalacak?

Başkan Dursun Özbek yıldız futbolcuya verdiği sözü yerine getirmek için kaynak arayışında.

Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Serbest mi kalacak?

GALATASARAY'DAN YILLIK 10 MİLYON EURO KAZANIYOR

Galatasaray'dan yıllık 10 milyon Euro aldığı açıklanan Mauro Icardi'nin 2026 yazına kadar kulüple sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Serbest mi kalacak?

ŞAMPİYONLUKLARDA KİLİT ROL OYNADI

Sarı kırmızılıların son 2 sezondaki şampiyonluğunda büyük katkısı olan Icardi, 73 maçta 55 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Serbest mi kalacak?

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