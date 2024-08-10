Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Serbest mi kalacak?

Son şampiyon Galatasaray, 1-0 geri düştüğü Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek sezona galibiyetle girdi.
Son şampiyon Galatasaray, 1-0 geri düştüğü Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek sezona galibiyetle girdi.
Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı kırmızılı takım, 2024-2025 sezonunun açılış maçında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.
RAMS Park'ta yapılan maçın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray, Mauro Icardi ve Hakim Ziyech ile girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Hatayspor da pozisyona giremeyince ilk yarı golsüz eşitlikle sonlandı.
Hatay temsilcisi, müsabakanın 52. dakikasında Joelson Fernandes'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Uzun süre beraberliği kovalayan Galatasaray, 80. dakikada Mauro Icardi'nin penaltı golüyle skora denge getirdi.
Baskısını artıran sarı kırmızılı ekip, 90. dakikada sahneye çıkan yeni transfer Michy Batshuayi'nin golüyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Bu sonuçla son şampiyon sezona 3 puanla başlangıç yaptı. Hatayspor ise son 10 dakikaya 1-0 önde girdiği mücadeleden puansız ayrıldı.
Öte yandan Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Hatayspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da Mauro Icardi krizi yaşandığı ortaya çıktı.
Ajansspor'un haberine göre, kulüpten 5 milyon euro alacağı olan yıldız isim sıkıntısını başkan Dursun Özbek'e anlattı
ICARDI GALATASARAY'A İHTAR ÇEKTİ
31 yaşındaki Icardi'ye geçen hafta sarı kırmızılılar tarafından 1 milyon Euro ödeme yapıldı.
4 milyon Euro daha alacağı olan yıldız forvet avukatı vasıtasıyla kulübe ihtar çekti.
SERBEST KALABİLİR
Galatasaray 15 Ağustos'a kadar ödeme yapamazsa, sözleşmesinde yer alan madde gereği Icardi serbest kalabilir.
Başkan Dursun Özbek yıldız futbolcuya verdiği sözü yerine getirmek için kaynak arayışında.
GALATASARAY'DAN YILLIK 10 MİLYON EURO KAZANIYOR
Galatasaray'dan yıllık 10 milyon Euro aldığı açıklanan Mauro Icardi'nin 2026 yazına kadar kulüple sözleşmesi bulunuyor.
ŞAMPİYONLUKLARDA KİLİT ROL OYNADI
Sarı kırmızılıların son 2 sezondaki şampiyonluğunda büyük katkısı olan Icardi, 73 maçta 55 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.