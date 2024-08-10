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Allan Saint-Maximin'den Süper Lig'e asistle merhaba

Fenerbahçe'nin bir sezonluğuna Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin, Lille karşısında forma giymiş ancak skora katkıda bulunamamıştı. Fransız futbolcu, Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmada sahneye çıkarak asist yapmayı başardı.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 00:50 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 00:50

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Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u evinde ağırladı. Sarı lacivertliler karşılaşmayı 1-0 kazanarak sezona 3 puanla başladı.

Edin Dzeko bu sezonki gol sayısını 5'e yükselttiEdin Dzeko bu sezonki gol sayısını 5'e yükseltti

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın çok büyük bir bölümünde rakibine oranla üstün olan Fenerbahçe, 34. dakikada Edin Dzeko ile 1-0 öne geçti. Boşnak golcü bu sezon çıktığı 4. karşılaşmada 5'inci golünü attı.

Fenerbahçe Adana Demirspor'u 1-0 yendiFenerbahçe Adana Demirspor'u 1-0 yendi

Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takım da fırsatlar bulmasına rağmen değerlendiremedi ve Fenerbahçe rakibi karşısında galibiyetle sahadan ayrıldı.

Allan Saint-MaximinAllan Saint-Maximin

Fenerbahçe'de bu sezonun en sükseli transferlerinden biri Allan Saint-Maximin olmuştu. Fransız futbolcu, Edin Dzeko'nun şık golünde pası veren isim oldu. Ayrıca isteği, aruzu ve performansıyla da taraftarların beğenisini topladı.

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