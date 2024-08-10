Allan Saint-Maximin'den Süper Lig'e asistle merhaba

Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u evinde ağırladı. Sarı lacivertliler karşılaşmayı 1-0 kazanarak sezona 3 puanla başladı.
Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u evinde ağırladı. Sarı lacivertliler karşılaşmayı 1-0 kazanarak sezona 3 puanla başladı.
Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın çok büyük bir bölümünde rakibine oranla üstün olan Fenerbahçe, 34. dakikada Edin Dzeko ile 1-0 öne geçti. Boşnak golcü bu sezon çıktığı 4. karşılaşmada 5'inci golünü attı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takım da fırsatlar bulmasına rağmen değerlendiremedi ve Fenerbahçe rakibi karşısında galibiyetle sahadan ayrıldı.
Fenerbahçe'de bu sezonun en sükseli transferlerinden biri Allan Saint-Maximin olmuştu. Fransız futbolcu, Edin Dzeko'nun şık golünde pası veren isim oldu. Ayrıca isteği, aruzu ve performansıyla da taraftarların beğenisini topladı.