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Jose Mourinho'dan iki oyuncu hakkında açıklama: 90 dakika oynayacak durumda değiller

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u evinde ağırladı. Sarı lacivertliler rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Jose Mourinho dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 00:09 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 00:09
Jose Mourinho’dan iki oyuncu hakkında açıklama: 90 dakika oynayacak durumda değiller

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Sezona Adana Demirspor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşma sonrasıdna açıklamalarda bulunarak iki oyuncusunun 90 dakika oynayabilecek kapasitede olmadığını söyledi.

Jose MourinhoJose Mourinho

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI:

Bugün olmayan tek şey gollerdi. İlk 60-65 dakikadaki oyunumuza bakınca sonuç farklı olmalıydı. Çok pozisyon kaçırdık. Final bölgesinde, 3. bölgede doğru şeyleri yapamadık teknik anlamda.

Maç boyunca dominant olan bizdik. Daha farklı bir sonucu hak ediyorduk. Belli dakikadan sonra fiziksel olarak düştük. Maximin ve İrfan 90 dakika oynayacak durumda değil. Orta sahada sürekli İsmail ve Szymanski ile oynuyoruz. İstemediğimiz bir şeydi ama fiziksel olarak düşüş yaşadık. Çok hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Sonuca bakınca daha fazlasını hak ediyorduk.

Bir pozisyonda elinizde 2 oyuncu olunca değişiklik yapmak kolay, Dzeko yerine En-Nesyri giriyor. Bazı durumlarda adaptasyon gerekiyor. Szymanski orta sahada oynadı, normalde daha ofansif bir oyuncu. Bartuğ girdi sonra, Türk futbolu için iyi bir şey bu, iyi bir genç oyuncu, onlara süre vermekten korkmuyoruz. Daha fazla süre alacak. Oğuz ve Yusuf da var elimizde. Fenerbahçe için çalışıyorum ama endirekt olarak Türk futbolu için de çalışıyorum.

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