Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile Adana Demirspor karşısında penaltı bekledi!

Fenerbahçe yeni sezonun ilk maçında Adana Demirspor'u evinde ağırladı. Sarı lacivertliler karşılaşmanın 40. dakikasında İrfan Can Kahveci ile rakip ceza sahası içine girdi. Milli futbolcunun topu çevirmesi sonrası Gravillon'un eline çarptığı iddiasıyka penaltı bekledi.
İrfan Can Kahveci
Son çizgide topu arkadaşlarına vermek isteyen İrfan Can Kahveci'nin bu hamlesi sonrasında Atilla Karaoğlan, penaltı bekleyen sarı lacivertli futbolculara pozisyonun nizami olduğunu söyledi.
Karaoğlan, VAR hakemi ile görüştüğünü söyleyerek pozisyonun incelenmesine gerek kalmadığını futbolculara iletti.
İşte o an...
İrfan Can Kahveci Andrew Gravillon mücadelesi
Görüntü Bein Sports'tan (TOD TV) alınmıştır.