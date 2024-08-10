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Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile Adana Demirspor karşısında penaltı bekledi!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin 40. dakikasında İrfan Can Kahveci ile girdiği pozsiyonda penaltı bekledi. Ancak Atilla Karaoğlan devam kararı verdi.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 22:41 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 22:41
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile Adana Demirspor karşısında penaltı bekledi!

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Fenerbahçe yeni sezonun ilk maçında Adana Demirspor'u evinde ağırladı. Sarı lacivertliler karşılaşmanın 40. dakikasında İrfan Can Kahveci ile rakip ceza sahası içine girdi. Milli futbolcunun topu çevirmesi sonrası Gravillon'un eline çarptığı iddiasıyka penaltı bekledi.

İrfan Can Kahveciİrfan Can Kahveci

Son çizgide topu arkadaşlarına vermek isteyen İrfan Can Kahveci'nin bu hamlesi sonrasında Atilla Karaoğlan, penaltı bekleyen sarı lacivertli futbolculara pozisyonun nizami olduğunu söyledi.

Karaoğlan, VAR hakemi ile görüştüğünü söyleyerek pozisyonun incelenmesine gerek kalmadığını futbolculara iletti.

İşte o an...

İrfan Can Kahveci Andrew Gravillon mücadelesiİrfan Can Kahveci Andrew Gravillon mücadelesi

Görüntü Bein Sports'tan (TOD TV) alınmıştır.

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