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2 eski Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş'a!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Savunma ve hücum hattına takviye arayışında olan siyah beyazlılarda gündeme iki eski Fenerbahçeli yıldız geldi. İşte İspanyol basınının duyurduğu transfer gelişmelerinin detayları...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 13:04 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 13:04
2 eski Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş’a!

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Süper Kupa'da Galatasaray'ı farklı geçerek sezona moralli giren Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da devam ediyor.

2 eski Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş’a!

Savunma ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan siyah beyazlılarda sürpriz bir gelişme yaşandı.

2 eski Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş’a!

Kartal'ın, eski Fenerbahçeli yıldızları gündemine aldığı öğrenildi.

2 eski Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş’a!

SZALAI BOMBASI

Attila Szalai, Fenerbahçe'de geçen 1.5 yıllık başarılı sezonun ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

2 eski Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş’a!

2023 yaz transfer döneminde sarı lacivertlilere 12 milyon euro kazandırarak Alman ekibi Hoffenheim'ın yolunu tutan 26 yaşındaki savunmacı, Bundesliga'ya ısınamadı.

2 eski Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş’a!

Kulübüyle ipleri kopma noktasına gelen Attila Szalai, eski formuna ulaşmak için bir kez daha rotayı Türkiye'ye çevirdi.

2 eski Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş’a!

ATTILA SZALAI BEŞİKTAŞ YOLUNDA

Sol stoper pozisyonu için arayışta olan Beşiktaş, Attila Szalai'yi gündemine aldı.

2 eski Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş’a!

Omar Colley'e teklif gelmesi halinde yollarını ayırmayı planlayan siyah beyazlılar savunmada oluşan boşluğu Macar savunmacıyla doldurmayı hedefliyor.

2 eski Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş’a!

Beşiktaş'ın piyasa değeri 4 milyon Euro'ya kadar düşen Attila Szalai'yi satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istediği öğrenildi.

2 eski Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş’a!

Kariyerinin en formda dönemlerini Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla geçiren Szalai'nin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı biliniyor.

2 eski Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş’a!

GEÇEN SEZON 8 MAÇTA OYNADI

Geçtiğimiz sezona Hoffenheim'da başlayan ve devre arasında Freiburg'a kiralanan Attila Szalai, iki kulüpte toplam 8 maçta 435 dakika süre aldı.

2 eski Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş’a!

VEDAT MURİQİ HAMLESİ

Vedat Muriqi, Mallorca ile sürdürdüğü La Liga serüvenine veda etmeye hazırlanıyor. Muriqi, 2.5 sezon formasını giydiği Mallorca'da sağlıklı olduğu süre boyunca takımın en önemli gol silahlarından olmayı başarmıştı.

2 eski Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş’a!

Adı transfer dönemlerinde zaman zaman Süper Lig ekipleriyle anılan Kosovalı yıldız için sıcak bir gelişme yaşandı.

2 eski Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş’a!

İspanyol basını; santrfor rotasyonunu güçlü tutmak isteyen siyah beyazlıların ibreyi Vedat Muriqi'ye çevirdiğini aktardı.

2 eski Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş’a!

Beşiktaş'ın iki yıllık sözleşme önerdiği Kosovalı forvetin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı haberin detayları arasında yer aldı.

2 eski Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş’a!

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki golcüyü renklerine bağlamak için satın alma seçeneği olmazsa kiralamaya yönelebileceği de aktarıldı.

2 eski Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş’a!

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