2 eski Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş’a!

Süper Kupa'da Galatasaray'ı farklı geçerek sezona moralli giren Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da devam ediyor.
Süper Kupa'da Galatasaray'ı farklı geçerek sezona moralli giren Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da devam ediyor.
Savunma ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan siyah beyazlılarda sürpriz bir gelişme yaşandı.
Kartal'ın, eski Fenerbahçeli yıldızları gündemine aldığı öğrenildi.
SZALAI BOMBASI
Attila Szalai, Fenerbahçe'de geçen 1.5 yıllık başarılı sezonun ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.
2023 yaz transfer döneminde sarı lacivertlilere 12 milyon euro kazandırarak Alman ekibi Hoffenheim'ın yolunu tutan 26 yaşındaki savunmacı, Bundesliga'ya ısınamadı.
Kulübüyle ipleri kopma noktasına gelen Attila Szalai, eski formuna ulaşmak için bir kez daha rotayı Türkiye'ye çevirdi.
ATTILA SZALAI BEŞİKTAŞ YOLUNDA
Sol stoper pozisyonu için arayışta olan Beşiktaş, Attila Szalai'yi gündemine aldı.
Omar Colley'e teklif gelmesi halinde yollarını ayırmayı planlayan siyah beyazlılar savunmada oluşan boşluğu Macar savunmacıyla doldurmayı hedefliyor.
Beşiktaş'ın piyasa değeri 4 milyon Euro'ya kadar düşen Attila Szalai'yi satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istediği öğrenildi.
Kariyerinin en formda dönemlerini Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla geçiren Szalai'nin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı biliniyor.
GEÇEN SEZON 8 MAÇTA OYNADI
Geçtiğimiz sezona Hoffenheim'da başlayan ve devre arasında Freiburg'a kiralanan Attila Szalai, iki kulüpte toplam 8 maçta 435 dakika süre aldı.
VEDAT MURİQİ HAMLESİ
Vedat Muriqi, Mallorca ile sürdürdüğü La Liga serüvenine veda etmeye hazırlanıyor. Muriqi, 2.5 sezon formasını giydiği Mallorca'da sağlıklı olduğu süre boyunca takımın en önemli gol silahlarından olmayı başarmıştı.
Adı transfer dönemlerinde zaman zaman Süper Lig ekipleriyle anılan Kosovalı yıldız için sıcak bir gelişme yaşandı.
İspanyol basını; santrfor rotasyonunu güçlü tutmak isteyen siyah beyazlıların ibreyi Vedat Muriqi'ye çevirdiğini aktardı.
Beşiktaş'ın iki yıllık sözleşme önerdiği Kosovalı forvetin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı haberin detayları arasında yer aldı.
Beşiktaş'ın 30 yaşındaki golcüyü renklerine bağlamak için satın alma seçeneği olmazsa kiralamaya yönelebileceği de aktarıldı.