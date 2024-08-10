Fenerbahçe - Adana Demirspor | CANLI

Fenerbahçe Hull City'i gole boğdu HAZIRLIK MAÇLARININ 3'ÜNÜ KAZANDI Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 maç yaptı. Petrolul'u 2-1 yenen Jose Mourinho'nun öğrencileri, Admira ile 1-1 berabere kalırken Hajduk Split'e de 1-0 yenildi. Son 2 karşılaşmada ise rakip fileleri 9 kez sarstı. Strasbourg'u 4 golle geçen Kanarya, Hull City'i ise 5-1 ile sahadan sildi.

Ferdi Kadıoğlu HEDEF LILLE MAÇI Sezona Avrupa'da başlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu eledi. İlk maçı deplasmanda 4-3 kazanıp evinde ise 2-1 ile tur atladı. 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakip ise Lille oldu. Sarı lacivertli ekip Fransa'dan 2-1'lik yenilgiyle dönerken tur umudunu diri tutmayı başardı.

Mert Hakan Yandaş cezası nedeniyle Adana Demirspor karşısında forma giyemiyor



3 EKSİK VAR Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamıyor Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemiyor. Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı..

Fenerbahçe Süper Lig'deki ilk maçlarında başarılı bir grafik ortaya koydu KANARYA İYİ BAŞLIYOR Sarı-lacivertliler, 66. sezonuna giren lig tarihinde sahasında oynadığı 42 açılış maçının 33'ünü kazandı. Bu maçlarda 6 beraberlik alan Fenerbahçe, sadece 3 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertlileri, iç sahadaki açılış maçlarında sadece 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında Aydınspor, 2003-2004'te ise İstanbulspor yenmişti. Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı maçlardaki son yenilgisini 2003-2004 sezonunda aldı. Şampiyon tamamlayacağı o sezonun ilk haftasında İstanbulspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe, o tarihten sonra sahasında oynadığı 9 ilk hafta maçının 8'ini kazanırken, 2022-2023 sezonunda Ümraniyespor ile berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 66 sezondaki ilk hafta maçlarında iyi bir grafik ortaya koydu. Fenerbahçe, söz konusu müsabakaların 43'ünü galibiyetle tamamladı. Habere konu maçlarda 13 kez rakipleriyle berabere kalan Fenerbahçe, 10'da yenilgi yaşadı.

Yusuf Barası Adana Demirspor'un gol silahlarından biri SADECE 1 TRANSFER Geçen sezon yaşadığı mali sorunların ardındnan birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalan Adana Demirspor, sadece bir transfer yaptı. Daha önce PSG'den kialanan Edouard Michut ile el sıkışıldı. Alt yapıdan da Murat Eser ve Deniz Eren Dönmezer takviyeleri yapıldı. Takımın başına da Avusturalyalı Michael Valkanis getirildi.