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Fenerbahçe - Adana Demirspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ilk maçında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Sarı lacivertliler, evinde oynayacağı mücadelede elde edeceği galibiyetle hem Lille deplasmanındaki mağlubiyeti unutturmak hem de salı günkü rövanş öncesinde moral bularak umut tazelemek amacında. 3 puan savaşının yaşandığı mücadelede konuk takım ise sürprize imza atarak beraberlik veya galibiyetle sahadan ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe - Adana Demirspor maçının önemli anlarını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 20:47 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 21:42
Fenerbahçe - Adana Demirspor | CANLI

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Galatasaray'ın Hatayspor'u 2-1 yendiği karşılaşma ile yeni sezona merhaba denilen Trendyol Süper Lig'de bir dev takım daha sahne alıyor. Şampiyonluğun en önemli adaylarından Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Adana Demirspor'u ağırlıyor. Sarı lacivertliler ilk maçından galibiyetle ayrılmak, konuk takım ise sürpriz yaparak evine dönmek amacında. Fenerbahçe - Adana Demirspor maçının önemli anlarını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI TAKİP

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip ettirebilirsinizFenerbahçe - Adana Demirspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip ettirebilirsiniz

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, Dzeko

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Michut, Maestro, Tayfun, Yusuf Sarı, Barasi

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'nin en dikkat çekici transferlerinden biri olduAllan Saint-Maximin Fenerbahçe'nin en dikkat çekici transferlerinden biri oldu

DÜNYADA SES GETİRDİ

Geçen sezonu Galatasaray'ın 3 puan gerisinde tamamlayarak ikincilikle yetinen Fenerbahçe, yeni seneye transfer şovuyla girdi. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu göreve getirerek milyonlarca futbol severi şaşırtıp kendi taraftarını sevince boğdu. Ardından kadrosunu güçlendirmeye başlayan Kanarya, Portekizli teknik direktör öncesinde alınan Levent Mervan ile birlikte Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın'ı renklerine bağladı. Çağlar Söyüncü'nün de bonservisini aldı.

Fenerbahçe Hull City'i gole boğduFenerbahçe Hull City'i gole boğdu

HAZIRLIK MAÇLARININ 3'ÜNÜ KAZANDI

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 maç yaptı. Petrolul'u 2-1 yenen Jose Mourinho'nun öğrencileri, Admira ile 1-1 berabere kalırken Hajduk Split'e de 1-0 yenildi. Son 2 karşılaşmada ise rakip fileleri 9 kez sarstı. Strasbourg'u 4 golle geçen Kanarya, Hull City'i ise 5-1 ile sahadan sildi.

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

HEDEF LILLE MAÇI

Sezona Avrupa'da başlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu eledi. İlk maçı deplasmanda 4-3 kazanıp evinde ise 2-1 ile tur atladı. 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakip ise Lille oldu. Sarı lacivertli ekip Fransa'dan 2-1'lik yenilgiyle dönerken tur umudunu diri tutmayı başardı.

Mert Hakan Yandaş cezası nedeniyle Adana Demirspor karşısında forma giyemiyorMert Hakan Yandaş cezası nedeniyle Adana Demirspor karşısında forma giyemiyor

3 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamıyor Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemiyor. Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı..

Fenerbahçe Süper Lig'deki ilk maçlarında başarılı bir grafik ortaya koyduFenerbahçe Süper Lig'deki ilk maçlarında başarılı bir grafik ortaya koydu

KANARYA İYİ BAŞLIYOR

Sarı-lacivertliler, 66. sezonuna giren lig tarihinde sahasında oynadığı 42 açılış maçının 33'ünü kazandı. Bu maçlarda 6 beraberlik alan Fenerbahçe, sadece 3 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertlileri, iç sahadaki açılış maçlarında sadece 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında Aydınspor, 2003-2004'te ise İstanbulspor yenmişti. Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı maçlardaki son yenilgisini 2003-2004 sezonunda aldı.

Şampiyon tamamlayacağı o sezonun ilk haftasında İstanbulspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe, o tarihten sonra sahasında oynadığı 9 ilk hafta maçının 8'ini kazanırken, 2022-2023 sezonunda Ümraniyespor ile berabere kaldı.

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 66 sezondaki ilk hafta maçlarında iyi bir grafik ortaya koydu. Fenerbahçe, söz konusu müsabakaların 43'ünü galibiyetle tamamladı. Habere konu maçlarda 13 kez rakipleriyle berabere kalan Fenerbahçe, 10'da yenilgi yaşadı.

Yusuf Barası Adana Demirspor'un gol silahlarından biriYusuf Barası Adana Demirspor'un gol silahlarından biri

SADECE 1 TRANSFER

Geçen sezon yaşadığı mali sorunların ardındnan birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalan Adana Demirspor, sadece bir transfer yaptı. Daha önce PSG'den kialanan Edouard Michut ile el sıkışıldı. Alt yapıdan da Murat Eser ve Deniz Eren Dönmezer takviyeleri yapıldı. Takımın başına da Avusturalyalı Michael Valkanis getirildi.

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