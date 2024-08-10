FB-ADANA DEMİRSPOR CANLI MAÇ İZLE  | Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kesintisiz, şifresiz, full HD, 4K, donmadan izle!

Fenerbahçe , yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde sezona merhaba diyecek. Fenerbahçe'nin maç kadrosunda kaleci Livakovic, savunmada Osayi, Djiku, Oosterwolde ve Ferdi, orta sahada İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin ve forvette Dzeko yer alıyor. Adana Demirspor ise kalede Deniz, savunmada Manev, Semih, Gravillon ve Jose, orta sahada Milad, Maestro, Michut ve Tayfun ile forvette Yusuf Sarı ve Barasi ile sahada olacak.

Mourinho ile Yeni Bir Başlangıç

Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyor ve yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilk maçını bugün oynayacak. Avrupa'da da mücadele eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor karşısında üç puan hedefliyor. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek ve yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara yapacak.

Kadıköy'deki Tarihi Randevu

Kadıköy'de Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında bugüne kadar oynanan 20 maçın 14'ünü ev sahibi ekip kazanırken, Adana temsilcisi sadece 2 kez galip geldi. Taraflar 4 maçta ise eşitlikle sahadan ayrıldı.