PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

FB-ADANA DEMİRSPOR CANLI MAÇ İZLE  | Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kesintisiz, şifresiz, full HD, 4K, donmadan izle!

Süper Lig’in açılış haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor’u konuk ediyor. Yeni sezonu Jose Mourinho ile umutla bekleyen Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle galibiyeti hedefliyor. Adana Demirspor ise çalkantılı geçen geçen sezonun ardından yeni teknik adamıyla çıkış yapmak istiyor. Maç saati yaklaştıkça, Fenerbahçe - Adana Demirspor karşılaşmasını canlı izleme arayışları hız kazandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 21:29 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 21:29
FB-ADANA DEMİRSPOR CANLI MAÇ İZLE  | Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kesintisiz, şifresiz, full HD, 4K, donmadan izle!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'in açılışında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünde sezona hızlı bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, galibiyet peşinde. Adana Demirspor ise yeni teknik kadrosuyla çıkış arıyor. Maç saati yaklaştıkça, Fenerbahçe - Adana Demirspor karşılaşmasını canlı izleme arayışları artıyor.

10 Ağustos 2024'te Fenerbahçe - Adana Demirspor Karşılaşması

TrendYol Süper Lig'in açılış haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Maç, 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü oynanacak ve İstanbul'daki Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Karşılaşma saat 21:45'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenlerin yayın kanalına abone olması gerektiğini unutmayın; şifresiz izleme imkanı bulunmuyor.

Maçın Başlama Saati ve Kadrolar

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde sezona merhaba diyecek. Fenerbahçe'nin maç kadrosunda kaleci Livakovic, savunmada Osayi, Djiku, Oosterwolde ve Ferdi, orta sahada İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin ve forvette Dzeko yer alıyor. Adana Demirspor ise kalede Deniz, savunmada Manev, Semih, Gravillon ve Jose, orta sahada Milad, Maestro, Michut ve Tayfun ile forvette Yusuf Sarı ve Barasi ile sahada olacak.

Mourinho ile Yeni Bir Başlangıç

Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyor ve yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilk maçını bugün oynayacak. Avrupa'da da mücadele eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor karşısında üç puan hedefliyor. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek ve yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara yapacak.

Kadıköy'deki Tarihi Randevu

Kadıköy'de Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında bugüne kadar oynanan 20 maçın 14'ünü ev sahibi ekip kazanırken, Adana temsilcisi sadece 2 kez galip geldi. Taraflar 4 maçta ise eşitlikle sahadan ayrıldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: META yola geldi, Türkiye’nin şartları kabul edildi! Bakan duyurdu: Instagram’a erişim engeli kaldırıldı
Başkan Erdoğan’dan CHP’li belediyelere Paris tepkisi: Hizmete gelince para yok, Paris’e gelince para çok...
Fenerbahçe - Adana Demirspor | Kanarya’nın ilk 11’i belli oldu
Teşekkürler Sultanlar! Türkiye Brezilya’ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları’nda 4. oldu
Takvim yazdı Cher Ndour bitti! Beşiktaş’ın yeni transferinde mutlu son...
İngiliz polisi demokrasiyi hatırladı: Gözaltına alırken bile ikiyüzlülük!
Başkan Erdoğan kokpitte... Dev açılıştan ekrana yansımayanlar
Arnavutköy’de kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti
Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?
Terör devleti İsrail’in bakanı Bezalel Smotrich’den alçak paylaşım! Gazze’deki insanlık dramı ile dalga geçerek, Lübnan’ı tehdit etti
Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı! Başkan Erdoğan açıkladı: Bölge ekonomisine çarpan etkisi yapacak | Şakirpaşa Havalimanı kapatılacak mı?
2 eski Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş’a!
Gözler AK Parti’nin 23’üncü kuruluş yıl dönümünde: Partiye yeni katılımlar olacak
Brezilya’nın Vinhedo kentinde yolcu uçağı düştü! Onlarca kişi hayatını kaybetti! Kazanın nedeni neydi?
Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Kupa’nın rövanşı transferde alınacak
SON DAKİKA