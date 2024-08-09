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Beşiktaş Robin Gosens için devrede!

Sol bek pozisyonuna transfer arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Union Berlin forması giyen Robin Gosens ile ilgileniyor. 2022-2023 sezonunda Atalanta'dan Inter'e 27.40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Robin Gosens için Union Berlin geçen sezonun başında 13 milyon euro bonservis ödemesi yaptı.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 11:37 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 11:37
Beşiktaş Robin Gosens için devrede!

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Transfer çalışmalarını sürdüren ve sol bek için arayışlarda olan Beşiktaş için bu kez gündeme Robin Gosens ismi geldi.

Hollanda basınından De Telegraaf, Beşiktaş'ın Union Berlin'de ayrılması beklenen 30 yaşındaki Alman sol bek ilgilendiğini duyurdu.

Beşiktaş'ın yanı sıra Hollanda'dan PSV Eindhoven, İtalya'dan da Toronto'nun Robin Gosens'i gündemine aldığı belirtildi.

2022-2023 sezonunda Atalanta'dan Inter'e 27.40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Robin Gosens için Union Berlin geçen sezonun başında 13 milyon euro bonservis ödemesi yaptı.

Geçen sezon Union Berlin'de 37 resmi maça çıkan Robin Gosens, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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