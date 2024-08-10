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Beşiktaş'ta Samsunspor maçı 11'i netleşti! Galatasaray maçından tek değişiklik

Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş, Süper Lig'de sahne alıyor. Siyah beyazlılar Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör van Bronckhorst, sahaya süreceği 11'i belirlerken Galatasaray maçına oranla tek değişikliğe gidecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 16:05 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 16:05
Beşiktaş’ta Samsunspor maçı 11’i netleşti! Galatasaray maçından tek değişiklik

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Sezonun ilk resmi maçında Galatasaray karşısında kazanarak Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş, Süper Lig'e odaklandı.

Beşiktaş’ta Samsunspor maçı 11’i netleşti! Galatasaray maçından tek değişiklik

HOLLANDALI TEKNİK DİREKTÖR İLK MAÇINDA

Samsun'daki mücadele Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst için de bir ilk olacak.

Beşiktaş’ta Samsunspor maçı 11’i netleşti! Galatasaray maçından tek değişiklik

Teknik direktörlük kariyerindeki 7. kupasını Beşiktaş'ta Süper Kupa'yı kazanarak elde eden Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yeni kariyerinin ilk lig maçına Samsun'da çıkacak.

Beşiktaş’ta Samsunspor maçı 11’i netleşti! Galatasaray maçından tek değişiklik

BEŞİKTAŞ'TA YENİ SEZONDA 5 TAKVİYE

Geçen sezon kadrodaki bazı oyunculardan istenilen verimi alamayan ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan siyah-beyazlı ekibe, şampiyonluk yarışında önemli oyuncular destek sağlayacak.

Beşiktaş’ta Samsunspor maçı 11’i netleşti! Galatasaray maçından tek değişiklik

Savunmaya Brezilyalı tecrübeli stoper Gabriel Paulista'yla takviye eden siyah-beyazlı ekip, orta sahada ise Rafa Silva'yla etkili olmaya çalışacak.

Beşiktaş’ta Samsunspor maçı 11’i netleşti! Galatasaray maçından tek değişiklik

Altın ayakkabılı İtalyan forvet Ciro Immobile'yle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş'ta görev alması Emirhan Topçu da ilk kez siyah-beyazlı formayı Samsun'da giyecek. Can Keleş ise kafilede yer almadı.

Beşiktaş’ta Samsunspor maçı 11’i netleşti! Galatasaray maçından tek değişiklik

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan siyah-beyazlı ekip, yenilenen kadrosu ve yeni teknik ekibiyle lig şampiyonluğuna ulaşabilmek için mücadele verecek.

Beşiktaş’ta Samsunspor maçı 11’i netleşti! Galatasaray maçından tek değişiklik

MUHTEMEL 11

Beşiktaş'ın Samsunspor karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor;

MERT

Beşiktaş’ta Samsunspor maçı 11’i netleşti! Galatasaray maçından tek değişiklik

SVENSSON

Beşiktaş’ta Samsunspor maçı 11’i netleşti! Galatasaray maçından tek değişiklik

PAULISTA

Beşiktaş’ta Samsunspor maçı 11’i netleşti! Galatasaray maçından tek değişiklik

COLLEY

Beşiktaş’ta Samsunspor maçı 11’i netleşti! Galatasaray maçından tek değişiklik

MASUAKU

Beşiktaş’ta Samsunspor maçı 11’i netleşti! Galatasaray maçından tek değişiklik

MUSRATI

Beşiktaş’ta Samsunspor maçı 11’i netleşti! Galatasaray maçından tek değişiklik

SALİH

Beşiktaş’ta Samsunspor maçı 11’i netleşti! Galatasaray maçından tek değişiklik

RAFA SILVA

Beşiktaş’ta Samsunspor maçı 11’i netleşti! Galatasaray maçından tek değişiklik

RASHICA

Beşiktaş’ta Samsunspor maçı 11’i netleşti! Galatasaray maçından tek değişiklik

SEMİH

Beşiktaş’ta Samsunspor maçı 11’i netleşti! Galatasaray maçından tek değişiklik

IMMOBILE

Beşiktaş’ta Samsunspor maçı 11’i netleşti! Galatasaray maçından tek değişiklik

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Beşiktaş’ta Samsunspor maçı 11’i netleşti! Galatasaray maçından tek değişiklik
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