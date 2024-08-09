Avrupa kupaları mesaisiyle açtığı yeni sezonda Ruzomberok'u 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla geçen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yükselmişti. Bordo mavililerin bu etapta rakibi Rapid Wien olmuştu.
Avrupa kupaları mesaisiyle açtığı yeni sezonda Ruzomberok'u 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla geçen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yükselmişti. Bordo mavililerin bu etapta rakibi Rapid Wien olmuştu.
Trabzonspor yeni sezonda mutlak başarı beklediği UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya temsilcisine evinde 1-0 yenilerek büyük bir avantajı kaybetti. Fırtına'nın tur atlaması için rakibini en az 2 farkla yenmesi gerekiyor.
Karşılaşmadan sonra konuşan Teknik Direktör Abdullah Avcı, rakibin daha organize bir ekip olduğunu dile getirerek; "Organize bir rakip olduğunu söylemiştik. Geçen seneki oyuncularıyla devam ediyorlar. Bizim 9 yeni oyuncumuz var. Oyun olarak ilk yarı bizden üstünlerdi. Çok çabuk top kaybı yaptık ve baskıyı da iyi yapamadık. İkinci yarının bir bölümünde oyunu dengeledik. Golden sonra topa biraz daha sahip oldular. İyi bir takıma karşı zaman zaman oyunu ele aldığımız bir maç oynadık. Bunun karşılığını alamadık. Bir maç daha oynayacağız. Rövanşta daha iyi oynayacağız. Ligimiz başlıyor, 3 gün sonra Sivas deplasmanı var. Bu maçın rövanşını o maçtan sonra konuşmak daha doğru olur. Rakip blok kırmayı yapabilen bir takım. Oyuncu tercihlerimiz baskıyı daha iyi yapabilmek içindi. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Onları mutlu etmek istiyorduk ama olmadı. Sivas maçında bunu tedavi etme fırsatımız var. İyi bir takıma karşı oynadık ve kaybettik. Kaybetmeye de bilirdik ama buradan çıkıp, toparlanıp, Sivas maçına döneceğiz." diye konuştu.
Avrupa'da gruplara kalma mücadelsi veren Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig mesaisi ise 11 Ağustos Pazar günü başlıyor. Bordo mavililer deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Hedef ise 3 puanla yeni sezona merhaba diyebilmek ve taraftarına kendisini affettirmek.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Rapid Wien ile oynan UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı. 5'e 2 ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.
TRANSFER YAĞDI
Trabzonspor, son 2 sezonun ardından bu sene de yine çok sayıda oyuncuyu kadrosuna kattı. Şampiyonluk hikayesi yaratmak için çıkılan yolda şu ana kadar 10 oyuncuya imza attırıldı.
Fırtına'nın bu sezon itibarıyla renklerine bağladığı oyuncular dikkat çekti. Glasgow Rangers ile kontratını tamamlayan Borna Barisic ile John David Lundstam, Standard Liege'den Denis Draguş ve Cihan Çanak, Hull City'den Ozan Tufan, WBA'dan Okay Yokuşlu ve Boavista'dan Pedro Malheiro transfer edildi. Ayrıca dünyaca ünlü stoper Stefans Savic şehre getirildi. Anthony Nwakaeme 2 sene sonra geir döndü. Son olarak dak Arseniy Batagov geleceğin yıldız adaylarından biri olarak kadroya dahil edildi.
Gent'te oynayan Güney Koreli Hyun-seok Hong için de girişim yapıldı ancak 25 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'da oynamaya sıcak bakmaması nedeniyle görüşmeler askıya alındı.
FOUNTAS AYRILIĞIN EŞİĞİNDE
Uzun süredir 10 numara mevkisinde arayışı bulunan Trabzonspor'da Taxiarchis Fountas da ayrılabilir. Yunan futbolcu, Avusturya basınına yaptığı açıklamada; "Bana kampta ayrılmam gerektiği söylendi. Tüm seçeneklere açığım ama 8 yıldır memleketimden uzaktayım. Aslında karım ve ben Yunanistan'a geri dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
YENİ 10 NUMARA BULUNDU
Trabzonspor'da forvet arkası için flaş bir isim gündeme geldi. Daha önce Borna Barisic ve John David Lundstram ile aynı takımda oynayan Todd Cantwell için Fırtına devreye girdi.
GÖRÜŞME YAPILDI
Kısa süre içerisinde transferlerini tamamlamak isteyen Trabzonspor'un Todd Cantwell için girişimlerde bulunduğu ve İskoçya'da görüşme yaptığı öne sürüldü. Ayrıca 26 yaşındaki futbolcu için İskoç basınında yer alan haberlere göre forma giydiği başkent temsilcisinde bir gelecek görünmüyor.
KADROYA ALINMADI
Todd Cantwell'in ligdeki Hearts ve Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan mücadelelerinin kadrolarında da kendine yer bulamaması transfer iddialarını güçlendirdi. Ayrıca B takımla idmanlarına devam ediyor.