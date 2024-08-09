Abdullah Avcı

Karşılaşmadan sonra konuşan Teknik Direktör Abdullah Avcı, rakibin daha organize bir ekip olduğunu dile getirerek; "Organize bir rakip olduğunu söylemiştik. Geçen seneki oyuncularıyla devam ediyorlar. Bizim 9 yeni oyuncumuz var. Oyun olarak ilk yarı bizden üstünlerdi. Çok çabuk top kaybı yaptık ve baskıyı da iyi yapamadık. İkinci yarının bir bölümünde oyunu dengeledik. Golden sonra topa biraz daha sahip oldular. İyi bir takıma karşı zaman zaman oyunu ele aldığımız bir maç oynadık. Bunun karşılığını alamadık. Bir maç daha oynayacağız. Rövanşta daha iyi oynayacağız. Ligimiz başlıyor, 3 gün sonra Sivas deplasmanı var. Bu maçın rövanşını o maçtan sonra konuşmak daha doğru olur. Rakip blok kırmayı yapabilen bir takım. Oyuncu tercihlerimiz baskıyı daha iyi yapabilmek içindi. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Onları mutlu etmek istiyorduk ama olmadı. Sivas maçında bunu tedavi etme fırsatımız var. İyi bir takıma karşı oynadık ve kaybettik. Kaybetmeye de bilirdik ama buradan çıkıp, toparlanıp, Sivas maçına döneceğiz." diye konuştu.