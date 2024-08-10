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Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer kimdir?

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşan Adana Demirspor'un kalesini Deniz Eren Dönmezer korudu. Sarı lacivertli ekip karşısında Akdeniz temsilcisinden gelen bu karar sonrası genç kaleci hakkında internette birçok kişi araştırmalarda bulunarak Deniz Eren Dönmezer kimdir? sorusuna yanıt aradı. Peki, Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer kimdir? Kaç yaşında, nereli ve hangi takımlada oynadı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 21:49 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 21:49
Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer kimdir?

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Geçen sezon zor günlerden geçen Adana Demirspor, birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kaldı. Bu seneye de sadece Michut'un bonservisini alarak girdi ve alt yapıdan iki kaleci takviyesi yapıldı. O isimlerden biri Deniz Eren Dönmezer'di.

Deniz Eren DönmezerDeniz Eren Dönmezer

Mavi Şimşekler'in Fenerbahçe ile karşılaştığı mücaadelede Deniz Eren Dönmezer kaleye geçerek eldivenleri giydi. Sarı lacivertlilerin karşısında gol yememe mücadelesi veren genç file bekçisi hakkında internette çok sayıda araştırma yapıldı. Adı sosyal medyada trend listelerine girdi.

Deniz Eren Dönmezer Deniz Eren Dönmezer

DENİZ EREN DÖNMEZER KİMDİR?

Deniz Eren Dönmezer, 21 Eylü 2008 tarihinde Hatay'da doğdu. 2017'de Çukurova'da futbol hayatına başladı. 2019'da Adana Demirspor alt yapısına transfer oldu. 2024 yazı itibarıyla A takıma yükseldi. İlk maçına 17 Mayıs 2024 tarihinde Antalyaspor karşısında çıktı.

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