Geçen sezon zor günlerden geçen Adana Demirspor, birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kaldı. Bu seneye de sadece Michut'un bonservisini alarak girdi ve alt yapıdan iki kaleci takviyesi yapıldı. O isimlerden biri Deniz Eren Dönmezer'di.
Geçen sezon zor günlerden geçen Adana Demirspor, birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kaldı. Bu seneye de sadece Michut'un bonservisini alarak girdi ve alt yapıdan iki kaleci takviyesi yapıldı. O isimlerden biri Deniz Eren Dönmezer'di.
Mavi Şimşekler'in Fenerbahçe ile karşılaştığı mücaadelede Deniz Eren Dönmezer kaleye geçerek eldivenleri giydi. Sarı lacivertlilerin karşısında gol yememe mücadelesi veren genç file bekçisi hakkında internette çok sayıda araştırma yapıldı. Adı sosyal medyada trend listelerine girdi.
DENİZ EREN DÖNMEZER KİMDİR?
Deniz Eren Dönmezer, 21 Eylü 2008 tarihinde Hatay'da doğdu. 2017'de Çukurova'da futbol hayatına başladı. 2019'da Adana Demirspor alt yapısına transfer oldu. 2024 yazı itibarıyla A takıma yükseldi. İlk maçına 17 Mayıs 2024 tarihinde Antalyaspor karşısında çıktı.