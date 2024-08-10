Geçen sezon zor günlerden geçen Adana Demirspor, birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kaldı. Bu seneye de sadece Michut'un bonservisini alarak girdi ve alt yapıdan iki kaleci takviyesi yapıldı. O isimlerden biri Deniz Eren Dönmezer'di.