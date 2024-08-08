8 Ağustos UEFA Güncel Ülke Puanı | Türkiye kaçıncı sırada? Fenerbahçe ve Trabzonspor yenildi Başakşehir kazandı

Bu sezon çok kritik bir öneme sahip olan UEFA sıralaması için beş takımımız mücadele veriyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi ve Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ön elemelerini oynamaya devam ediyor. Galatasaray ve Beşiktaş da play-off turu aşamalarından organizasyonlarına katılacak.