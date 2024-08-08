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8 Ağustos UEFA Güncel Ülke Puanı | Türkiye kaçıncı sırada? Fenerbahçe ve Trabzonspor yenildi Başakşehir kazandı

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımızdan Fenerbahçe ve Trabzonspor yenildi. Başakşehir ise kazandı. Bu sonuçların arıdndan ülke puanlarının nasıl şekillendiği merak ediliyor. Özellikle 10'unculuktan aşağı düşmememiz için çok kritik bir sezondayız ve takımlarımızın alacağı her puan büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? 8 Ağustos UEFA güncel ülke puanı haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 23:37 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 23:37
8 Ağustos UEFA Güncel Ülke Puanı | Türkiye kaçıncı sırada? Fenerbahçe ve Trabzonspor yenildi Başakşehir kazandı

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Bu sezon çok kritik bir öneme sahip olan UEFA sıralaması için beş takımımız mücadele veriyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi ve Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ön elemelerini oynamaya devam ediyor. Galatasaray ve Beşiktaş da play-off turu aşamalarından organizasyonlarına katılacak.

Trabzonspor Rapid Wien'e 1-0 yenildiTrabzonspor Rapid Wien'e 1-0 yenildi

Bu hafta 3 temsilcimizin ikisi kaybederek taraftarlarını üzdü. Ülke puanını da yakından etkileyen bu durum sonrasında yeni sıralamanın nasıl oluştuğu da merak ediliyor.

Fenerbahçe de rakibi Lille'e yenildiFenerbahçe de rakibi Lille'e yenildi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçınaa Lille deplasmanında çıktı. Temsilcimiz, Fransa deplasmanında son dakikalarda yediği golle karşılaşmadan 2-1 yenilerek tur şansını zora soktu.

Trabzonspor Rapid Wien'i en az 2 farklı yenmek zorundaTrabzonspor Rapid Wien'i en az 2 farklı yenmek zorunda

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Rapid Wien'i evinde ağırladı. Bordo mavililer evinde yenilerek deplasmandaki zorlu randevu öncesinde avantajını yitirdi.

Piatek gol atmayı başaramadıPiatek gol atmayı başaramadı

Başakşehir de Gürcistan deplasmanında FC Iberia ile karşılaştı. Temsilcimiz müsabakanın son dakikalarında Davidson ile fileleri havalandırarak mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve İstanbul'a mutlu döndü.

Türkiye'yi Avrupa kupalarında Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve trabzonspor temsil ediyorTürkiye'yi Avrupa kupalarında Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve trabzonspor temsil ediyor

Bu sonuçların ardından ülke puanları da güncellendi. İşte sıralama...

1- İNGİLTERE: 85.732

2- İTALYA: 75.356

3- İSPANYA: 70.561

4- ALMANYA: 67.910

5- FRANSA: 55.165

6- HOLLANDA: 51.900

7- PORTEKİZ: 46.016

8- BELÇİKA: 41.200

9- TÜRKİYE: 33.600

10- ÇEKYA: 33.550

11- İSRAİL: 28,750

12- NORVEÇ: 27.875

13- AVUSTURYA: 26.800

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