8 Ağustos UEFA Güncel Ülke Puanı | Türkiye kaçıncı sırada? Fenerbahçe ve Trabzonspor yenildi Başakşehir kazandı

Bu sezon çok kritik bir öneme sahip olan UEFA sıralaması için beş takımımız mücadele veriyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi ve Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ön elemelerini oynamaya devam ediyor. Galatasaray ve Beşiktaş da play-off turu aşamalarından organizasyonlarına katılacak.
Trabzonspor Rapid Wien'e 1-0 yenildi
Bu hafta 3 temsilcimizin ikisi kaybederek taraftarlarını üzdü. Ülke puanını da yakından etkileyen bu durum sonrasında yeni sıralamanın nasıl oluştuğu da merak ediliyor.
Fenerbahçe de rakibi Lille'e yenildi
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçınaa Lille deplasmanında çıktı. Temsilcimiz, Fransa deplasmanında son dakikalarda yediği golle karşılaşmadan 2-1 yenilerek tur şansını zora soktu.