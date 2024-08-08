10 yeni transferle sezona başlayan Trabzonspor, Avrupa mesaisinde hüsran yaşadı. Karadeniz temsilcisi UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında karşılaştığı Rapid Wien'e Lukas Grgic'in golüyle 1-0 yenildi. İşte Trabzonspor - Rapid Wien maçının kritik anları, önemli pozisyonları ve atılan gol...
Trabzonspor - Rapid Wien karşılaşması öncesi bordo mavili oyuncular omuz omuza
MAÇTAN DAKİKALAR
Uğurcan Çakır'dan 24. dakikada harika bir kurtarış!
Trabzonspor'da Eren Elmalı, 48. dakikada hakeme itirazdan sarı kart gördü.
Rapid Wien Grgic ile 1-0 öne geçti
Trabzonspor, 70. dakikada Mendy ile gole çok yaklaştı.
Trezeguet'in 72. dakikada ceza sahası dışından çektiği şut!
Trezeguet bu kez kesik yedi
TREZEGUET YEDEKTE
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien karşısında beklenmedik bir karara imza attı. Deneyimli çalıştırıcı sürekli oynattığı Trezeguet yerine Cihan Çanak'ı görevlendirdi. Mısırlı yıldız yedek kulübesinde hocasından görev bekledi.