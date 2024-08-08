Batista Mendy MENDY YENİDEN ORTA SAHADA Trabzonspor'a geçen sezon gelen Batista Mendy, Abdullah Avcı tarafından stoper olarak değerlendiriliyordu. Fransız futbolcu Rapid Wien karşısında ise kendi mevkisinde oynadı. John David Lundstram ve Ozan Tufan ile birlikte mücadele verdi.

Stefan Savic ilk maçına çıktı STEFAN SAVIC İLK KEZ Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlardan biri olan Stefan Savic, ilk kez bir resmi maçta bordo mavili kulübün formasını giydi. Karadağlı futbolcu takım savunmasına katkı vermeyi başardı.

Denis Draguş MUHTEMEL RAKİP BRAGA VEYA SERVETTE Trabzonspor'un turu atlaması halindeki rakibi de çekilen lura ile belirlendi. Eğer temsilcimiz rakibini geçerse Portekiz'in güçlü takımlarından Braga veya İsviçre'nin Servette ekibi ile karşı karşıya gelecek.