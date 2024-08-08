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Büyük avantaj kaybettik! Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien'e 1-0 yenildi... İşte atılan gol

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Rapid Wien'e Lukas Grgic'in golüyle 1-0 yenildi. Bordo mavililer iki yarısında da net pozisyonlar bulmasına rağmen fileleri havalandıramazken Avusturya'da oynanacak rövanş için de avantaj yakalamayı başaramadı. Temsilcimizin deplasmanda tur atlaması için rakibini 2 veya daha farklı yenmesi gerekiyor. İşte Trabzonspor - Rapid Wien maçının kritik anları, önemli pozisyonları ve atılan gol...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 18:37 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 22:03
Büyük avantaj kaybettik! Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’nde Rapid Wien’e 1-0 yenildi... İşte atılan gol

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10 yeni transferle sezona başlayan Trabzonspor, Avrupa mesaisinde hüsran yaşadı. Karadeniz temsilcisi UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında karşılaştığı Rapid Wien'e Lukas Grgic'in golüyle 1-0 yenildi. İşte Trabzonspor - Rapid Wien maçının kritik anları, önemli pozisyonları ve atılan gol...

Trabzonspor - Rapid Wien karşılaşması öncesi bordo mavili oyuncular omuz omuzaTrabzonspor - Rapid Wien karşılaşması öncesi bordo mavili oyuncular omuz omuza

MAÇTAN DAKİKALAR

Uğurcan Çakır'dan 24. dakikada harika bir kurtarış!

Trabzonspor'da Eren Elmalı, 48. dakikada hakeme itirazdan sarı kart gördü.

Rapid Wien Grgic ile 1-0 öne geçti

Trabzonspor, 70. dakikada Mendy ile gole çok yaklaştı.

Trezeguet'in 72. dakikada ceza sahası dışından çektiği şut!

Trezeguet bu kez kesik yediTrezeguet bu kez kesik yedi

TREZEGUET YEDEKTE

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien karşısında beklenmedik bir karara imza attı. Deneyimli çalıştırıcı sürekli oynattığı Trezeguet yerine Cihan Çanak'ı görevlendirdi. Mısırlı yıldız yedek kulübesinde hocasından görev bekledi.

Batista MendyBatista Mendy

MENDY YENİDEN ORTA SAHADA

Trabzonspor'a geçen sezon gelen Batista Mendy, Abdullah Avcı tarafından stoper olarak değerlendiriliyordu. Fransız futbolcu Rapid Wien karşısında ise kendi mevkisinde oynadı. John David Lundstram ve Ozan Tufan ile birlikte mücadele verdi.

Stefan Savic ilk maçına çıktıStefan Savic ilk maçına çıktı

STEFAN SAVIC İLK KEZ

Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlardan biri olan Stefan Savic, ilk kez bir resmi maçta bordo mavili kulübün formasını giydi. Karadağlı futbolcu takım savunmasına katkı vermeyi başardı.

Denis DraguşDenis Draguş

MUHTEMEL RAKİP BRAGA VEYA SERVETTE

Trabzonspor'un turu atlaması halindeki rakibi de çekilen lura ile belirlendi. Eğer temsilcimiz rakibini geçerse Portekiz'in güçlü takımlarından Braga veya İsviçre'nin Servette ekibi ile karşı karşıya gelecek.

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