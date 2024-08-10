Fenerbahçe’ye 2.5 milyon euroluk piyango! Transfer resmileşiyor

Tam da bu noktada Ryan Kent hakkında çarpıcı bir iddia geldi.

TNT Spor, İpswich Town'un Ryan Kent için Fenerbahçe'ye 2.5 milyon euroluk bir teklif yaptığını yazdı.

Ayrıca sarı-lacivertlilerin de bunu kabul ettiğini yazdı.

Haberde; transferin birkaç gün içinde resmiyet kazanacağının da altı çizildi.