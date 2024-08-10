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Fenerbahçe'ye 2.5 milyon euroluk piyango! Transfer resmileşiyor

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği futbolcularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilere, o isim için 2.5 milyon Euro'luk resmi teklif geldiği ve yönetimin bu öneriyi kabul ettiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 17:20 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 17:20
Fenerbahçe’ye 2.5 milyon euroluk piyango! Transfer resmileşiyor

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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’ye 2.5 milyon euroluk piyango! Transfer resmileşiyor

Şu ana kadar önemli isimleri kadrosuna katan sarı lacivertliler, kadrodaki eksiklikleri büyük oranda doldurmuştu.

Fenerbahçe’ye 2.5 milyon euroluk piyango! Transfer resmileşiyor

1-2 takviye daha yapmayı planlayan yönetim, özellikle orta saha transferini kısa süre içinde netleştirmek istiyor.

Fenerbahçe’ye 2.5 milyon euroluk piyango! Transfer resmileşiyor

Kanarya'da gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek futbolcular da büyük merak konusu olmuştu.

Fenerbahçe’ye 2.5 milyon euroluk piyango! Transfer resmileşiyor

Yönetim, teknik direktör Mourinho'nun raporu doğrultusunda birçok isimle yollarını ayırmayı planlıyordu.

Fenerbahçe’ye 2.5 milyon euroluk piyango! Transfer resmileşiyor

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair sürpriz bir haber geldi.

Fenerbahçe’ye 2.5 milyon euroluk piyango! Transfer resmileşiyor

Sarı lacivertlilerin yollarını ayırmak istediği o isimle ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’ye 2.5 milyon euroluk piyango! Transfer resmileşiyor

Fenerbahçe uzun bir süredir İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ile vedalaşmanın planlarını yapıyordu.

Fenerbahçe’ye 2.5 milyon euroluk piyango! Transfer resmileşiyor

Tam da bu noktada Ryan Kent hakkında çarpıcı bir iddia geldi.

Fenerbahçe’ye 2.5 milyon euroluk piyango! Transfer resmileşiyor

TNT Spor, İpswich Town'un Ryan Kent için Fenerbahçe'ye 2.5 milyon euroluk bir teklif yaptığını yazdı.

Fenerbahçe’ye 2.5 milyon euroluk piyango! Transfer resmileşiyor

Ayrıca sarı-lacivertlilerin de bunu kabul ettiğini yazdı.

Fenerbahçe’ye 2.5 milyon euroluk piyango! Transfer resmileşiyor

Haberde; transferin birkaç gün içinde resmiyet kazanacağının da altı çizildi.

Fenerbahçe’ye 2.5 milyon euroluk piyango! Transfer resmileşiyor

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