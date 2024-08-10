Fenerbahçe’ye 2.5 milyon euroluk piyango! Transfer resmileşiyor

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Şu ana kadar önemli isimleri kadrosuna katan sarı lacivertliler, kadrodaki eksiklikleri büyük oranda doldurmuştu.
1-2 takviye daha yapmayı planlayan yönetim, özellikle orta saha transferini kısa süre içinde netleştirmek istiyor.
Kanarya'da gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek futbolcular da büyük merak konusu olmuştu.
Yönetim, teknik direktör Mourinho'nun raporu doğrultusunda birçok isimle yollarını ayırmayı planlıyordu.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair sürpriz bir haber geldi.
Sarı lacivertlilerin yollarını ayırmak istediği o isimle ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe uzun bir süredir İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ile vedalaşmanın planlarını yapıyordu.
Tam da bu noktada Ryan Kent hakkında çarpıcı bir iddia geldi.
TNT Spor, İpswich Town'un Ryan Kent için Fenerbahçe'ye 2.5 milyon euroluk bir teklif yaptığını yazdı.
Ayrıca sarı-lacivertlilerin de bunu kabul ettiğini yazdı.
Haberde; transferin birkaç gün içinde resmiyet kazanacağının da altı çizildi.