Süper Kupa'dan tarihi bir zaferle ayrılarak muhteşem bir sezon başlangıcına imza atan Beşiktaş, Süper Lig'de ise Samsunspor deplasmanına çıkacak. Kartal'da hareketli devam eden transfer sürecinde daha yoğun saatler yaşanıyor.
Süper Kupa'dan tarihi bir zaferle ayrılarak muhteşem bir sezon başlangıcına imza atan Beşiktaş, Süper Lig'de ise Samsunspor deplasmanına çıkacak. Kartal'da hareketli devam eden transfer sürecinde daha yoğun saatler yaşanıyor.
Bu sezon kadrosuna 4 futbolcu katan Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, Rafa Silva, Ciro Immobile, Can Keleş ve son olarak Emirhan Topçu imza atmıştı.
Süper Lig'deki ilk maç ise Samsunspor deplasmanında. Geçen sezon rakibini Karadeniz'de yenen Kara Kartal aynı başarıyı göstermek istiyor.
Beşiktaş'ta trnasfer hareketliliği de devam ediyor. Gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor. Kontenjan açması gerektiğinden dolayı yönetim göndermek istediği oyuncuları kısa sürede elden çıkarmak amacında.
Konyaspor'dan alındıktan sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Amir Hadziahmetoovic'in transferi gündeme geldi.