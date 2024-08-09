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Beşiktaş'ta yıldız futbolcu gönderiliyor! İşte yeni takımı

Tendyol Süper Lig'de sezona Samsunspor deplasmanında başlayacak olan Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar kadrosuna katacağı yıldızlar için bazı oyuncuları göndermek ve kontenjan açmak zorunda. Bunun için de yoğun çaba harcanıyor. Takımdan ayrılacak bir isim daha belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 22:28 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 22:28
Beşiktaş’ta yıldız futbolcu gönderiliyor! İşte yeni takımı

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Süper Kupa'dan tarihi bir zaferle ayrılarak muhteşem bir sezon başlangıcına imza atan Beşiktaş, Süper Lig'de ise Samsunspor deplasmanına çıkacak. Kartal'da hareketli devam eden transfer sürecinde daha yoğun saatler yaşanıyor.

Ciro Immobile Beşiktaş kariyerine 2 golle başladıCiro Immobile Beşiktaş kariyerine 2 golle başladı

Bu sezon kadrosuna 4 futbolcu katan Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, Rafa Silva, Ciro Immobile, Can Keleş ve son olarak Emirhan Topçu imza atmıştı.

Giovanni van BronckhorstGiovanni van Bronckhorst

Siyah beyazlılar, Süper Kupa'da Galatasaray ile çıktığı final mücadelesinden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Yeni transferlerinin yüksek performansıyla rakibine fark atan Giovann van Bronckhorst'un öğrencileri, bu formu sezon boyunca sürdürmek amacında.

Beşiktaş Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yendiBeşiktaş Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yendi

Süper Lig'deki ilk maç ise Samsunspor deplasmanında. Geçen sezon rakibini Karadeniz'de yenen Kara Kartal aynı başarıyı göstermek istiyor.

Vincent Aboubakar elden çıkarılmak isteniyorVincent Aboubakar elden çıkarılmak isteniyor

Beşiktaş'ta trnasfer hareketliliği de devam ediyor. Gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor. Kontenjan açması gerektiğinden dolayı yönetim göndermek istediği oyuncuları kısa sürede elden çıkarmak amacında.

Daniel Amartey kendisine yapılan teklifleri kabul etmediDaniel Amartey kendisine yapılan teklifleri kabul etmedi

Şu ana kadar talibi çıkmayan oyuncuların ardından sürpriz bir isim için ayrılık ihtimali doğdu.

Amir HadziahmetovicAmir Hadziahmetovic

Konyaspor'dan alındıktan sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Amir Hadziahmetoovic'in transferi gündeme geldi.

Amir HadziahmetovicAmir Hadziahmetovic

Daha önce İtayan ekiplerinin listesinde bulunan Boşnak futbolcunun Çaykur Rizespor'a kiralanması konusunda görüşmeler başladı ve son aşamaya geldi.

Amir HadziahmetovicAmir Hadziahmetovic

Yıldız futbolcunun birkaç güniçinde Rize'ye giderek sözleşme imzalaması bekleniyor.

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