Süper Lig’de yeni sezonun ilk golü Joelson Fernandes’ten

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, açılış maçında Hatayspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, açılış maçında Hatayspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Mücadelede bordo beyazlılar adına perdeyi açan isim Joelson Fernandes oldu. 52'inci dakikada Rui Pedro'nun getirdiği topun boşta kalması sonrasında ceza sahası içinde ağları bulan Portekizli futbolcu takımını 1-0 öne geçirdi.
Sporting Lizbon alt yapısında yetiştikten sonra Basel forması da giyen 21 yaşındaki futbolcu, Hatayspor ile 2026'ya kadar smzleşne imzaladı.