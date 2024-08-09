Süper Lig’de yeni sezonun ilk golü Joelson Fernandes’ten

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, açılış maçında Hatayspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.