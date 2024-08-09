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Süper Lig'de yeni sezonun ilk golü Joelson Fernandes'ten

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanan maçla başladı. Sarı kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sezonun ilk golü ise Joelson Fernandes'ten geldi.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 23:57 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 23:57
Süper Lig’de yeni sezonun ilk golü Joelson Fernandes’ten

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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, açılış maçında Hatayspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'de sezonun ilk golünü Joelson Fernandes attıSüper Lig'de sezonun ilk golünü Joelson Fernandes attı

Mücadelede bordo beyazlılar adına perdeyi açan isim Joelson Fernandes oldu. 52'inci dakikada Rui Pedro'nun getirdiği topun boşta kalması sonrasında ceza sahası içinde ağları bulan Portekizli futbolcu takımını 1-0 öne geçirdi.

Joelson FernandesJoelson Fernandes

Sporting Lizbon alt yapısında yetiştikten sonra Basel forması da giyen 21 yaşındaki futbolcu, Hatayspor ile 2026'ya kadar smzleşne imzaladı.

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