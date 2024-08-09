Galatasaray Hatayspor maçında bir taraftar sahaya girdi! İşte o anlar...

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu Galatasaray - Hatayspor maçı ile başladı. Karşılaşmada bordo beyazlılar Joelson ile 1-0 öne geçse de sarı kırmızılılar Icardi ve Batshuayi'nin golleriyle skoru 2-1'e getirdi ve bu skorla 3 pyanı kazanmayı başardı.