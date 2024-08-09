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Galatasaray Hatayspor maçında bir taraftar sahaya girdi! İşte o anlar...

Galatasaray'ın Hatayspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada bir taraftar sahaya girerek sarı kırmızılıların deneyimli kalecisi Fernando Muslera ile fotoğraf çekilmek istedi ve Uruguaylı kaleciye doğru koştu. O anın ardından güvenlik görevlileri taraftarı etkisiz hale getirdi.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 23:33 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 23:33
Galatasaray Hatayspor maçında bir taraftar sahaya girdi! İşte o anlar...

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Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu Galatasaray - Hatayspor maçı ile başladı. Karşılaşmada bordo beyazlılar Joelson ile 1-0 öne geçse de sarı kırmızılılar Icardi ve Batshuayi'nin golleriyle skoru 2-1'e getirdi ve bu skorla 3 pyanı kazanmayı başardı.

Galatasaray Hatayspor maçında bir taraftar sahaya girdiGalatasaray Hatayspor maçında bir taraftar sahaya girdi

Mücadelenin son dakikalarında bir taraftar sahaya girdi ve Muslera'ya doğru koşmaya başladı.

Galatasaray Hatayspor maçında bir taraftar sahaya girdiGalatasaray Hatayspor maçında bir taraftar sahaya girdi

SAHA DIŞINA ÇIKARILDI

Taraftarın sahaya girdiğini gören güvenlik ekipleri peşinden koşarak yakaladı ve sahanın dışına çıkardı. Ardından karşılaşma devam etti.

SON DAKİKA