Galatasaray Hatayspor maçında bir taraftar sahaya girdi! İşte o anlar...

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu Galatasaray - Hatayspor maçı ile başladı. Karşılaşmada bordo beyazlılar Joelson ile 1-0 öne geçse de sarı kırmızılılar Icardi ve Batshuayi'nin golleriyle skoru 2-1'e getirdi ve bu skorla 3 pyanı kazanmayı başardı.
Galatasaray Hatayspor maçında bir taraftar sahaya girdi
Mücadelenin son dakikalarında bir taraftar sahaya girdi ve Muslera'ya doğru koşmaya başladı.
Galatasaray Hatayspor maçında bir taraftar sahaya girdi
SAHA DIŞINA ÇIKARILDI
Taraftarın sahaya girdiğini gören güvenlik ekipleri peşinden koşarak yakaladı ve sahanın dışına çıkardı. Ardından karşılaşma devam etti.