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Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Önceliği sağ bek, sol bek, kanat forvet ve ön libero mevkilerine veren Kara Kartal'da gündemdeki isimler de netleşti. İngiliz devi ise 2 yıldızını siyah beyazlılara önerdi. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 11:02 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 11:02
Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon

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Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş'ın transfer çalışmaları yeniden hızlandırdı.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon

Önceliği sağ bek, sol bek, kanat forvet ve ön libero mevkilerine veren Kara Kartal'da gündemdeki isimler de netleşmeye başladı.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon

Avrupa basını siyah-beyazlıların birçok oyuncu ile görüştüğünü bunların içinde bazı futbolcular ile anlaştığını transferleri için tüm şartlarını zorladığını yazdı.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon

ÖNCELİK ARJANTİNLİ ANGEL CORREA

Beşıktaş, ilk olarak Atletico Madrid'le özdeşen Angel Correa ile temas kurdu.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon

Madrid ile 2026'ya kadar kontratı olan 29 yaşındaki Arjantinli futbolcuyla ilgili olarak pazarlıklarını sürdüren yönetimin ilk etapta kiralama formülünü deneyeceği belirtildi.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon

Correa, Atletico Madrid'de 421 kez forma giyerek kulüp tarihinin en çok forma giyen isimlerinden oldu.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon

SAĞ BEK İÇİN KARSDORP

Siyah-Beyazlılar'da gündemin bir numaralı ismi Rick Karsdorp. İtalyan basınına göre, iki kulüp prensipte anlaşmaya vardı.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon

Roma, 1 yıl kontratı kalan ve yola devam etmek istemediği Karsdop'u gözden çıkardı.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon

Beşiktaş'ın Karsdrop için teklifi artırdığı ifade edilirken oyuncunun yeni adresinin Beşiktaş olabileceği vurgulandı.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon

Geçen sezon 28 resmi maçta süre bulan 29 yaşındaki Hollandalı, 3 asist yaptı.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon

ROBIN GOSENS SÜRPRİZİ

Transfer çalışmalarını sürdüren ve sol bek için arayışlarda olan Beşiktaş için bu kez gündeme Robin Gosens ismi geldi.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon

Hollanda basınından De Telegraaf, Beşiktaş'ın Union Berlin'de ayrılması beklenen 30 yaşındaki Alman sol bek ilgilendiğini duyurdu.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon

Beşiktaş'ın yanı sıra Hollanda'dan PSV Eindhoven, İtalya'dan da Toronto'nun Robin Gosens'i gündemine aldığı belirtildi.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon

2022-2023 sezonunda Atalanta'dan Inter'e 27.40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Robin Gosens için Union Berlin geçen sezonun başında 13 milyon euro bonservis ödemesi yaptı.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon

Geçen sezon Union Berlin'de 37 resmi maça çıkan Robin Gosens, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon

ALTERNATİF BORNA SOSA

Beşiktaş'ın sol bek için alternatif adayları arasında Borna Sosa bulunuyor.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon

Hollanda Ligi takımlarından Ajax ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi yapılacak.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon

Ajax formasını giyen Sosa, geçen sezon 28 maçta 5 asist yaptı. Transfermarkt'a göre tecrübeli oyuncunun güncel değeri 7.5 milyon euro.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon

CHELSEA'DEN 2 ÖNERİ

Beşiktaş'ın önceliği, her iki kanatta da oynayabilen bir isim. Yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel, İspanya'da gerçekleştirilen ve çok sayıda kulübün temsilcisinin katıldığı etkinlikte temaslarda bulundu.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon

Chelsea'nin kiralık oyuncu departmanının başında yer alan Carlo Cudicini ile bir araya gelen Friedel, aradıkları oyuncu profillerini aktarırken Cudicini, kiralık gönderme planlarının olduğu iki oyuncu sundu.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon

Bu isimlerden biri Diego Moreira, diğeri ise Renato Veiga. Moreira'yı geçen sezon Benfica'dan transfer eden ve ligin ikinci yarısı da Lyon'a kiralayan Chelsea, 20 yaşındaki kanat oyuncusunu gündeme getirdi.

Ayrıca Beşiktaş'ın aradığı orta saha profiline uygun olarak da Basel'den transfer ettikleri 21 yaşındaki Veiga'yı sundu. Friedel, temasları yönetime aktaracak, ardından girişim yapılacak oyuncular belli olacak.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon

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