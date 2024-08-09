Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon

Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş'ın transfer çalışmaları yeniden hızlandırdı.
Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş'ın transfer çalışmaları yeniden hızlandırdı.
Önceliği sağ bek, sol bek, kanat forvet ve ön libero mevkilerine veren Kara Kartal'da gündemdeki isimler de netleşmeye başladı.
Avrupa basını siyah-beyazlıların birçok oyuncu ile görüştüğünü bunların içinde bazı futbolcular ile anlaştığını transferleri için tüm şartlarını zorladığını yazdı.
ÖNCELİK ARJANTİNLİ ANGEL CORREA
Beşıktaş, ilk olarak Atletico Madrid'le özdeşen Angel Correa ile temas kurdu.
Madrid ile 2026'ya kadar kontratı olan 29 yaşındaki Arjantinli futbolcuyla ilgili olarak pazarlıklarını sürdüren yönetimin ilk etapta kiralama formülünü deneyeceği belirtildi.
Correa, Atletico Madrid'de 421 kez forma giyerek kulüp tarihinin en çok forma giyen isimlerinden oldu.
SAĞ BEK İÇİN KARSDORP
Siyah-Beyazlılar'da gündemin bir numaralı ismi Rick Karsdorp. İtalyan basınına göre, iki kulüp prensipte anlaşmaya vardı.
Roma, 1 yıl kontratı kalan ve yola devam etmek istemediği Karsdop'u gözden çıkardı.
Beşiktaş'ın Karsdrop için teklifi artırdığı ifade edilirken oyuncunun yeni adresinin Beşiktaş olabileceği vurgulandı.
Geçen sezon 28 resmi maçta süre bulan 29 yaşındaki Hollandalı, 3 asist yaptı.
ROBIN GOSENS SÜRPRİZİ
Transfer çalışmalarını sürdüren ve sol bek için arayışlarda olan Beşiktaş için bu kez gündeme Robin Gosens ismi geldi.
Hollanda basınından De Telegraaf, Beşiktaş'ın Union Berlin'de ayrılması beklenen 30 yaşındaki Alman sol bek ilgilendiğini duyurdu.
Beşiktaş'ın yanı sıra Hollanda'dan PSV Eindhoven, İtalya'dan da Toronto'nun Robin Gosens'i gündemine aldığı belirtildi.
2022-2023 sezonunda Atalanta'dan Inter'e 27.40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Robin Gosens için Union Berlin geçen sezonun başında 13 milyon euro bonservis ödemesi yaptı.
Geçen sezon Union Berlin'de 37 resmi maça çıkan Robin Gosens, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
ALTERNATİF BORNA SOSA
Beşiktaş'ın sol bek için alternatif adayları arasında Borna Sosa bulunuyor.
Hollanda Ligi takımlarından Ajax ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi yapılacak.
Ajax formasını giyen Sosa, geçen sezon 28 maçta 5 asist yaptı. Transfermarkt'a göre tecrübeli oyuncunun güncel değeri 7.5 milyon euro.
CHELSEA'DEN 2 ÖNERİ
Beşiktaş'ın önceliği, her iki kanatta da oynayabilen bir isim. Yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel, İspanya'da gerçekleştirilen ve çok sayıda kulübün temsilcisinin katıldığı etkinlikte temaslarda bulundu.
Chelsea'nin kiralık oyuncu departmanının başında yer alan Carlo Cudicini ile bir araya gelen Friedel, aradıkları oyuncu profillerini aktarırken Cudicini, kiralık gönderme planlarının olduğu iki oyuncu sundu.
Bu isimlerden biri Diego Moreira, diğeri ise Renato Veiga. Moreira'yı geçen sezon Benfica'dan transfer eden ve ligin ikinci yarısı da Lyon'a kiralayan Chelsea, 20 yaşındaki kanat oyuncusunu gündeme getirdi.
Ayrıca Beşiktaş'ın aradığı orta saha profiline uygun olarak da Basel'den transfer ettikleri 21 yaşındaki Veiga'yı sundu. Friedel, temasları yönetime aktaracak, ardından girişim yapılacak oyuncular belli olacak.