SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Pepe futbolu bıraktığını açıkladı

Kariyerinde son olarak ülkesinin Porto takımında forma giyen Portekizli stoper Pepe, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 08:59 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 08:59
Pepe futbolu bıraktığını açıkladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Porto ile sözleşmesi sona eren 41 yaşındaki Pepe, futbolu bıraktığını duyurdu.

Alagoano altyapısında futbola başlayan Pepe, sırasıyla Maritimo, Porto, Real Madrid ve Beşiktaş'ta oynadı.

PepePepe



2018-2019 sezonunun devre arasında Porto'ya dönen tecrübeli oyuncu, Portekiz ekibinin 5,5 sezon formasını giydikten sonra sahalara veda etti.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz formasıyla mücadele eden Pepe, organizasyon tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu ünvanının sahibi oldu.



Kariyerine çok sayıda kupa sığdıran Pepe, Portekiz ile EURO 2016'da şampiyonluk yaşadı. Pepe, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını da 3 kez kaldırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA