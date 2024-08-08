Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 1. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, zorlua randevularda görev yapacak hakemler şöyle:



9 Ağustos Cuma

21.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Turgut Doman