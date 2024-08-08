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Süper Lig'in ilk haftasındaki hakemler açıklandı! İşte düdük çalacak isimler

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek isimleri duyurdu. İşte görev alacak hakemlerin listesi...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 16:08 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 17:09
Süper Lig’in ilk haftasındaki hakemler açıklandı! İşte düdük çalacak isimler

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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 1. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, zorlua randevularda görev yapacak hakemler şöyle:

9 Ağustos Cuma
21.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Turgut Doman

Sezonun ilk maçını Turgut Doman yönetecekSezonun ilk maçını Turgut Doman yönetecek

10 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
21.45 Antalyaspor-Göztepe: Zorbay Küçük
21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

Samsunspor - Beşiktaş maçında Ali Şansalan görev alacakSamsunspor - Beşiktaş maçında Ali Şansalan görev alacak

11 Ağustos Pazar:
19.15 Sivasspor-Trabzonspor: Cihan Aydın
21.45 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
21.45 Samsunspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı Atilla Karaoğlan'ınFenerbahçe-Adana Demirspor maçı Atilla Karaoğlan'ın

12 Ağustos Pazartesi:
21.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
21.00 Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

BAY: Bellona Kayserispor

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