Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 1. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, zorlua randevularda görev yapacak hakemler şöyle:
9 Ağustos Cuma
21.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Turgut Doman
Sezonun ilk maçını Turgut Doman yönetecek
10 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
21.45 Antalyaspor-Göztepe: Zorbay Küçük
21.45 Fenerbahçe
-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
Samsunspor - Beşiktaş maçında Ali Şansalan görev alacak
11 Ağustos Pazar:
19.15 Sivasspor-Trabzonspor: Cihan Aydın
21.45 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
21.45 Samsunspor-Beşiktaş: Ali Şansalan