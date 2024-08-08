Abdullah Avcı’dan forvet transferi açıklaması!

Trabzonspor , Rapid Wien'e 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında avantaj kaybetti. Mücadele sonrasında konuşan Abdullah Avcı mücadele ile ilgili olarak; "Rakibimiz organize bir takım. Gençler. Geçen sezondan bu yana yüzde 90'ı devam ediyor. Biz yeni transferlerle devam ediyoruz. Rakip bizden daha üstündü. Topa sahip olduğumuzda çabuk kayıp yaşadık. Baskı yapamadık. İkinci yarıda ise oyunu dengeledik. Oyun da bize dönüyordu. Ama olmadı. Organize olan bir takıma karşı oyunumuzun karşılığını alamadık. Bugün üzüldük. Bizim bir maçımız daha var. Fiziksel ve zihinsel olarak hazırlanmamız gerekiyor. Taraftarımızdan özür diliyoruz" dedi."

Forvet transferi konusunu da yanıtlayan Abdullah Avcı ; " Trabzonspor 'un son döneminde pivot tipte santrforlar iş yaptı. Başkan ve yönetim çok çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı

Avcı; "Rakip blok kırmayı yapabilen bir takım. Baskılarımızı daha iyi yapmak için ki baskıları doğru yapamadığımız için Cihan'ın soldan baskı yapmasını istediğimizde Ozan'ın Dragos'un yönlendirmelerini bu anlamda yapamadığımız için topun peşinde koştuk. Topa sahip olduğumuzda çabuk kayıplar yaptık.

Bizim de bugün 11'de 6 oyuna girenlerle toplamda 9 yeni oyuncu. Her seferinde daha iyi olacağız. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bu oyunun içinde bunlar var. Tedavi edecek 3 gün sonra bir fırsatımız var.

Bunu zaten biliyorsunuz. Trabzonspor'un yakın tarihinde o tip santraforlar oldu. Bununla ilgili başkan çalışıyor. Biz çalışıyoruz. Yönetim kurulu çalışıyor. Kolay olmuyor. Muhakkak o da içine katılacak. İkinci yarı Tony ve Trezeguet fırsat buldu. Bazen değerlendiriyorsun, bazen olmuyor. Organize takıma karşı kaybettik. Buradan çıkacağız, toparlanacağız Sivas maçına döneceğiz" ifadelerini kullandı.