Olimpiyatlar’daki LGBT terörüne sporcular isyan etti!

Tayvanlı boksör Lin Yu-ting ve Cezayirli Imane Khelif, hormonal testleri geçemedi. Kadın olduklarını ispat edemedi! Bu yüzden Dünya Şampiyonası'na gidemedi.



Ama nedense Olimpiyatlar'da kadın kategorisinde mücadele etmelerine izin verildi! Yani yine eşcinsellik normalleştirildi. Eşit mücadele hakkı görmezden gelindi. Erkeklere yenilen kadınlar, tepki gösterdi.

Kadın-adam Imane Khelif de rakibi Angela Carini'yi sert yumruklarla devirdi. Hüngür hüngür ağlayan İtalyan sporcu, "Bunlar kadın yumruğu değildi" dedi. Yu-ting'e yenilen Esra Yıldız Kahraman, kadınlık kromozomu olan 'X' işaretiyle yaşananları protesto etti.