Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

Sarı-kırmızılı kulüp, devam eden transfer döneminde Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı renklerine bağladı.

Batshuayi, Beşiktaş ile yapılan Turkcell Süper Kupa maçında süre alırken, Jelert ile Sara henüz bir maçta mücadele etmedi.