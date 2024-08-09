SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, yeni sezona start veriyor. Son şampiyon bu akşam sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Süper Kupa'da alınan ağır Beşiktaş mağlubiyetini taraftarlarına unutturmak isteyen sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ilk 11'de 4 değişikliğe gidecek. İşte Aslan'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i ve karşılaşma öncesi son gelişmeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 09:38 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 09:38
Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

RAMS Park'ta yapılacak sezonun açılış maçı, saat 21.00'de başlayacak.

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

Süper Lig'de geçen sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezona üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluk için mücadele edecek.

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

Hatayspor ise 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen takımlardan oldu.

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

Geçen sezon maçlarını Hatay dışında oynamak zorunda kalan Akdeniz temsilcisi, sezonu 41 puanla 15. sırada tamamladı.

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

82 GÜN SONRA TARAFTARIYLA KUCAKLAŞACAK

Galatasaray, 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıkacak.

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

Üst üste ikinci kez şampiyon olduğu sezonda iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan sarı-kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluşacak.

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

YENİ TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde yapılan 2 transfer teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla maçlarına çıkacak.

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

Sarı-kırmızılı kulüp, devam eden transfer döneminde Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı renklerine bağladı.

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

Batshuayi, Beşiktaş ile yapılan Turkcell Süper Kupa maçında süre alırken, Jelert ile Sara henüz bir maçta mücadele etmedi.

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

SEZON ÖNCESİ 6 MAÇIN 4'ÜNÜ KAYBETTİ

Galatasaray, Süper Lig'de başlayacak yeni sezon öncesinde yaptığı 6 maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

Sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da açan Okan Buruk'un öğrencileri, 9 Temmuz'da ilk etap hazırlık kampı için Avusturya'ya gitti.

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasında milli futbolcularından yoksun çalışan sarı-kırmızılı ekip, Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvasına katıldı.

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

Galatasaray, ilk etap kampındaki hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilirken Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etti.

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

18 Temmuz'daki Trencin mücadelesi sonrasında İstanbul'a dönüp 2 gün izin yapan Galatasaray, 22 Temmuz'da ikinci etap kampı için Liezen bölgesindeki Irdning kasabasına gitti.

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

Bu kampa A Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden futbolcular da katıldı.

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

Galatasaray ikinci etap kampında 2 hazırlık maçı oynadı. İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Lecce'yi 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, Parma'ya 2-0 mağlup oldu.

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

Sarı-kırmızılı takım, çıktığı ilk resmi müsabaka olan Türkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenildi.

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

Galatasaray, söz konusu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor maçı öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi.

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

İşte Cimbom'un muhtemel 11'i...

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

MUSLERA

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

JELERT

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

DAVINSON

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

ABDÜLKERİM

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

KÖHN

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

TORREIRA

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

SARA

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

BARIŞ ALPER

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

ZIYECH

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

MERTENS

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

ICARDI

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Ghoulam, Diack, Abdulkadir, Hodzic, Bamgboye, Fernandes, Strandberg.

Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ankara’da feci kaza! Yolcu otobüsü üst geçit direğine çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Roblox’a erişim engeli getirildi! Firmadan açıklama geldi! İşte Roblox rezaletinin iç yüzü! Darısı TikTok’a
Türk Telekom
16 milyon emekli için indirim kampanyası! Otelden, şarküteriye, beyaz eşyadan terziye... İşte tüm fırsatlar
Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i
Eylem Tok’un mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı! Şikayetlerini sıraladı hayallerini yazdı! 106 günlük firarda yaptıkları dehşete düşürdü
Maliye Bakanlığı’ndan 200 bin Martı TAG Sürücüsüne Müjde!
Başkan Erdoğan imzaladı: Üç kuvvet komutanlığında atamalar Resmi Gazete’de!
Gabar’ın can damarı! Petrol keşfi sonrası ulaşım ağı örüldü
Külliye’de kritik zirve: Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’yi ağırladı | Filistin görüşüldü!
CANLI TAKİP | Tel Aviv’de hareketli saatler! Katil Netanyahu Güvenlik Kabinesi’ni topladı | ABD’nin CENTCOM Komutanı General Kurilla İsrail’de
Türkiye Paris’te 5. madalyasını kazandı! Hatice Akbaş Paris’ten gümüş ile dönüyor
Son dakika: Netanyahu Time dergisine konuştu! Soykırıma ’başarı’ dedi! 7 Ekim itirafı Gazze yalanları… Başbakanlığı bırakacak mı?
EMEKLİYE ÇİFTE MAAŞ: Tamamlayıcı emeklilik sistemi bu yıl devreye girecek! Yaş şartı değişir mi? SGK’dan çıkmak gerekiyor mu?
İran İsrail’i tehdit etti katilin avukatı ABD CENTCOM Komutanı Kurilla’yı Tel Aviv’e gönderdi! İşte PKK/YPG’nin en çok sevdiği isim Erik Kurilla ve kirli geçmişi
SON DAKİKA