Sergio Reguilon



ADAY BELİRLENDİ Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da gözler yeni transferlere çevrildi. Yapılan hamlelerin ardından sıra Derrick Köhn'ün boşluğunu doldurmaya geldi. Gündemdeki adaylardan biri ise Sergio Reguilon. Önceki dönemlerde de Cimbom'un listesinde bulunan İspanyol yıldız ile savunma hattının sol tarafı güçlendirilecek.

Davinson Sanchez SANCHEZ VEYA NELSSON YOLCU Galatasaray'da en çok takip edilen isimlerden ikisi Davinson Sanchez ve Victor Nelsson. Savunmanın bel kemiği olan oyuncuların yeni sezonda iyi bir bonservis teklif edilmesi halinde sarı kırmızılı kulüpten ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Beklenti ise 25 milyon euro civarında.

Aymeric Laporte LAPORTE BOMBASI Sarı kırmızılı ekip eğer iki isimden birini gönderirse yeni stoperini buldu. Cimbom, Al-Nassr'da forma giyen Aymeric Laporte için teklifte bulunacak. Geçtiğimiz sezon imza attığı Riyad temsilcisinde 39 maça çıkan 30 yaşındaki stoper için Suudi temsilcisinin istekleri sorulacak. İlk hedef ise kiralamak.