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Galatasaray'dan bomba gibi 2 transfer! Cimbom savunmaya duvar örecek

Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenilerek tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden birini alan Galatasaray, gözünü Süper Lig'e ve Avrupa'ya dikti. Sarı kırmızılılar Hatayspor maçı ile başlayacak zorlu maratonun ardından Young Boys ile gruplara kalabilmek adına mücadele verecek. Diğer yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Cimbom'da imza attırılan yıldızlara ikisi daha eklenmek isteniyor. Rakiplere karşı denge değiştirebilecek futbolcular taraftarları da heyecanlandırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 21:27 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 21:40
Galatasaray’dan bomba gibi 2 transfer! Cimbom savunmaya duvar örecek

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Üst üste aldığı 2 şampiyonlukla beşinci yıldızı takmasına sadece bir sezon kalan Galatasaray'da Beşiktaş yenilgisi moralleri bozmuştu. Cimbom, Kartal'a 5-0 yenilerek Süper Kupa'da çok ağır bir mağlubiyet almıştı. Ancak yönetim taraftarlarını yeniden yukarı çekebilmek ve destek verebilmeleri için iki oyuncu daha takviye etmek amacında. İşte detaylar...

Galatasaray 4 transfer yaptıGalatasaray 4 transfer yaptı

Yeni sezonda da şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olduğunu kanıtlayan Galatasaray, bir hayli hareketli transfer dönemi geçirdi. Korunan kadroya dört de takviye yapıldı.

Hakim ZiyechHakim Ziyech

ZIYECH KALDI

Galatasaray'ın ilk hedefi sezon devam ederken Hakim Ziyech oldu. Faslı futbolcunun opsiyonu kullanılarak 2 milyon 850 bin eurodan takımda kalması sağlandı.

Michy BatshuayiMichy Batshuayi

ICARDI'NİN ALTERNATİFİ BATHSUAYI

Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi, Galatasaray'ın yeni sezondan itibaren gol umudu olarak imza attı. Belçikalı santrfor ile 3 milyon euro yıllık ücret üzerinden 3 yıllık anlaşma yapıldı.

Elias JelertElias Jelert

YENI BOEY JELERT

Sacha Boey'in takımdan ayrılması sonrasında sağ bek araştırması yapan Cimbom, Aurier hamlesinden beklediğini alamamıştı. Guela Doue için de menajerinin istekleri sonrasında süreç olumsuz sonlandı. 9 milyon euroya Elias Jelert Kopenhag'dan transfer edildi.

Gabriel SaraGabriel Sara

TARİHE GEÇEN İMZA

Galatasaray'da ota saha için ise birçok isim gündemdeydi ancak tercih Gabriel Sara oldu. Brezilyalı futbolcu için ödeneceği açıklanan 18 milyon euro, kulüp tarihinin en yüksek bonservisi oldu.

Okan Buruk yıldız ismin biletini kestiOkan Buruk yıldız ismin biletini kesti

GÖZDEN ÇIKARILDI

Galatasaray'da Süper Kupa sonrasında taşlar yerinden oynadı. Teknik Direktör Okan Buruk, kadrosunda değişiklikler yapma kararı aldı. Bu nedenle bir ismin gönderilmesi planlanıyor.

Derrick KöhnDerrick Köhn

Beşiktaş karşısındaki performansıyla herkesi hayal kırıklığına uğratan Derrick Köhn'ün ayrılmasına karar verildi. Gelecek tekliflere göre kolaylık sağlanacak Alman yıldızın yeri hemen doldurulacak.

Sergio ReguilonSergio Reguilon

ADAY BELİRLENDİ

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da gözler yeni transferlere çevrildi. Yapılan hamlelerin ardından sıra Derrick Köhn'ün boşluğunu doldurmaya geldi. Gündemdeki adaylardan biri ise Sergio Reguilon. Önceki dönemlerde de Cimbom'un listesinde bulunan İspanyol yıldız ile savunma hattının sol tarafı güçlendirilecek.

Davinson SanchezDavinson Sanchez

SANCHEZ VEYA NELSSON YOLCU

Galatasaray'da en çok takip edilen isimlerden ikisi Davinson Sanchez ve Victor Nelsson. Savunmanın bel kemiği olan oyuncuların yeni sezonda iyi bir bonservis teklif edilmesi halinde sarı kırmızılı kulüpten ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Beklenti ise 25 milyon euro civarında.

Aymeric LaporteAymeric Laporte

LAPORTE BOMBASI

Sarı kırmızılı ekip eğer iki isimden birini gönderirse yeni stoperini buldu. Cimbom, Al-Nassr'da forma giyen Aymeric Laporte için teklifte bulunacak. Geçtiğimiz sezon imza attığı Riyad temsilcisinde 39 maça çıkan 30 yaşındaki stoper için Suudi temsilcisinin istekleri sorulacak. İlk hedef ise kiralamak.

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