Michy Batshuayi
ICARDI'NİN ALTERNATİFİ BATHSUAYI
Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi, Galatasaray'ın yeni sezondan itibaren gol umudu olarak imza attı. Belçikalı santrfor ile 3 milyon euro yıllık ücret üzerinden 3 yıllık anlaşma yapıldı.
Elias Jelert
YENI BOEY JELERT
Sacha Boey'in takımdan ayrılması sonrasında sağ bek araştırması yapan Cimbom, Aurier hamlesinden beklediğini alamamıştı. Guela Doue için de menajerinin istekleri sonrasında süreç olumsuz sonlandı. 9 milyon euroya Elias Jelert Kopenhag'dan transfer edildi.
Gabriel Sara
TARİHE GEÇEN İMZA
Galatasaray'da ota saha için ise birçok isim gündemdeydi ancak tercih Gabriel Sara oldu. Brezilyalı futbolcu için ödeneceği açıklanan 18 milyon euro, kulüp tarihinin en yüksek bonservisi oldu.
Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti
GÖZDEN ÇIKARILDI
Galatasaray'da Süper Kupa sonrasında taşlar yerinden oynadı. Teknik Direktör Okan Buruk, kadrosunda değişiklikler yapma kararı aldı. Bu nedenle bir ismin gönderilmesi planlanıyor.
Derrick Köhn
Beşiktaş karşısındaki performansıyla herkesi hayal kırıklığına uğratan Derrick Köhn'ün ayrılmasına karar verildi. Gelecek tekliflere göre kolaylık sağlanacak Alman yıldızın yeri hemen doldurulacak.