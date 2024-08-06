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Şanssızlığın da bu kadarı! Fenerbahçe Lille'e Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenildi

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Lille ile 1-1 berabere kaldı. 12'inci dakikada Jayden Oosterwolde, Fransız temsilcisinin atağında kendisine çarpan topu ağlara gönderdi ve sarı lacivertlile 1-0 yenik duruma düştü. 80'de İrfan Can Kahveci sahneye çıkarak frikikten muhteşem bir gol attı ve skoru eşitledi. Lille son dakikada bu kez Çağlar'a çarpan topla öne geçti. Kanarya'nın işi haftaya çok zor olacak. İşte Lille - Fenerbahçe maçının önemli anları...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 16:46 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 23:31
Şanssızlığın da bu kadarı! Fenerbahçe Lille’e Şampiyonlar Ligi’nde 2-1 yenildi

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Lugano'yu eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu'na yükselen Fenerbahçe, Lille ile deplasmanda karşılaştı. İlk maçtan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, son dakikalarda büyük fırsatı kaçırdı. İşte Lille - Fenerbahçe maçının önemli anları...

Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'nin en etkili isimlerinden biri olduÇağlar Söyüncü Fenerbahçe'nin en etkili isimlerinden biri oldu

LILLE FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Lille: Chevalier, Meunier, Santos, Alexsandro, Diakite, Haraldsson, Andre, Gomes, Gudmundsson, Cabella ve David

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Sebastian Szymanski, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko.

Allan Saint-MaximinAllan Saint-Maximin

ALLAN SAINT-MAXIMIN İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin Lille ile karşılaştığı mücadelede Allan Saint-Maximin ilk kez 11'de yer aldı. Fransız futbolcu, Al Ahli'den kiralandıktan sonra Lugano'ya karşı forma giymemişti. Fransa deplasmanında sarı lacivertli formayı giydi. Jose Mourinho tarafından Dusan Tadic ve Edin Dzeko ile birlikte hücum hattında görevlendirildi.

Jose MourinhoJose Mourinho

KOVACS YİNE SAHNEDE

EURO 2024'te Çekya ile oynadığımız maçta 16'sı sarı, 2'si kırmızı olmak üzere 18 kart gösteren Rumen hakem Istvan Kovacs, bu mücadelede de adından söz ettirdi. 10'uncu dakikada Edin Dzeko ve Jose Mourinho'ya sarı kart gösterdi.

İsmail Yüksekİsmail Yüksek

FRED'İN YOKLUĞUNDA İSMAİL - KRUNIC İKİLİSİ

Fenerbahçe'de Lugano maçında sakatlanan Fred'in yerine Lille karşısında Jose Mourinho, İsmail Yüksek ile Rade Krunic'i orta sahaya yerleştirdi. İki isim maç boyunca rakip atakları savuşturmaya çalışırken ataklara da katılma konusunda gayret gösterdi. Önlerinde ise Sebastian Szymanski forma giydi.

Fenerbahçe - Lille maçıFenerbahçe - Lille maçı

RAKİP SLAVA VEYA UNION SG

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Maçlar 20-21 ve 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'nin UEFA kadrosuna yazıldıYoussef En-Nesyri, Fenerbahçe'nin UEFA kadrosuna yazıldı

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi kadrosunda şu isimler yer alıyor: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.

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