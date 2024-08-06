Jose Mourinho KOVACS YİNE SAHNEDE EURO 2024'te Çekya ile oynadığımız maçta 16'sı sarı, 2'si kırmızı olmak üzere 18 kart gösteren Rumen hakem Istvan Kovacs, bu mücadelede de adından söz ettirdi. 10'uncu dakikada Edin Dzeko ve Jose Mourinho'ya sarı kart gösterdi.

İsmail Yüksek FRED'İN YOKLUĞUNDA İSMAİL - KRUNIC İKİLİSİ Fenerbahçe'de Lugano maçında sakatlanan Fred'in yerine Lille karşısında Jose Mourinho, İsmail Yüksek ile Rade Krunic'i orta sahaya yerleştirdi. İki isim maç boyunca rakip atakları savuşturmaya çalışırken ataklara da katılma konusunda gayret gösterdi. Önlerinde ise Sebastian Szymanski forma giydi.

Fenerbahçe - Lille maçı RAKİP SLAVA VEYA UNION SG Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Maçlar 20-21 ve 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'nin UEFA kadrosuna yazıldı FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU Sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi kadrosunda şu isimler yer alıyor: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN